Вторичка или новостройка? Где реально сэкономить на покупке квартиры в ХМАО

вчера в 19:57

Пять микрорайонов остались без света: маленькое животное вызвало большой энергетический сбой

В Сосновоборске сразу пять микрорайонов остались без электричества после того, как кошка проникла на распределительный пункт и спровоцировала аварию.

16.11.2025 в 5:46

Переезжай и зарабатывай: почему на Ямале автомеханики ловят свой денежный сезон

На Ямале автомеханики и сотрудники автосервисов за год увеличили свой доход на 24–43% — рынок диктует новые зарплаты из-за спроса и нехватки специалистов.

16.11.2025 в 4:46

Дорога к новому авто короче, чем кажется: почему ямальцы реализуют мечты быстрее москвичей

Ямал — в топ-5 по уровню зарплат, позволяющих быстрее накопить на новый автомобиль. Сколько месяцев понадобится жителям региона для покупки — подробности в обзоре.

16.11.2025 в 3:36

Топливо дорожает, но есть острова экономии: где в ХМАО заправиться дешевле всех

Где в ХМАО бензин дешевле всего? Белоярский район лидирует по низким ценам, а разница с другими территориями округа по-прежнему ощутима даже на фоне роста стоимости топлива.

16.11.2025 в 2:26

Корпоративный Новый год превращается в шоу: почему праздник в Сургуте теперь стоит, как мини-отпуск

Новогодние корпоративы в Сургуте подорожали на 20%: гостей ждут интерактивные шоу, звёзды и необычные программы, а некоторые площадки требуют отдельной оплаты за напитки.

16.11.2025 в 1:36

Обь станет ближе: масштабные инвестиции меняют карту Югры и жизнь её жителей

Правительство РФ выделяет ХМАО 500 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры у моста через Обь в Сургуте — проект призван улучшить транспортную сеть региона.

16.11.2025 в 0:54

Черная пятница устроила кадровую бурю: как ХМАО справляется с рекордной распродажей

В ХМАО перед Черной пятницей компании увеличивают набор сотрудников для складов и доставки: спрос на операторов и разнорабочих достиг рекордных значений.

14.11.2025 в 18:56

Тюменская область принимает переселенцев: где обосновались новые жители из Казахстана, Германии и Армении

В Тюменской области в 2025 году по программе добровольного переселения обосновались 102 человека. Как они влияют на рынок труда и какие профессии востребованы?

