Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:16

Вторичка или новостройка? Где реально сэкономить на покупке квартиры в ХМАО

Средняя цена новостроек в Ханты-Мансийске достигла 141 тысяч за квадрат — Авито Недвижимость

Аналитики компании "Авито Недвижимость" раскрыли актуальные цены на квартиры в столице ХМАО. В последние месяцы стоимость жилья заметно разнится в зависимости от сегмента рынка.

Сколько просят за новостройки?

"Средняя цена квартиры в новостройке Ханты-Мансийска достигла 141 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость жилья на вторичном рынке составляет 112 тысяч рублей за квадратный метр", — сообщили эксперты.

Если говорить о типах квартир, то на первичном рынке цены выглядят так:

  • студия — от 6,4 млн рублей,

  • однокомнатная — от 7,6 млн,

  • двухкомнатная — 9,8 млн,

  • трёхкомнатная — 11,9 млн,

  • квартира с четырьмя комнатами и больше — от 13,4 млн рублей.

А как обстоят дела на вторичном рынке?

На "вторичке" предложения ощутимо дешевле:

  • студии в среднем продают за 4,5 млн рублей,

  • однокомнатные — за 5,3 млн,

  • двухкомнатные — за 7,4 млн,

  • трёхкомнатные — от 8,7 млн,

  • квартиры с четырьмя комнатами и более — от 9,4 млн рублей.

Что происходит с ипотекой?

Эксперты отмечают, что югорчане стали заметно реже покупать недвижимость с помощью жилищных кредитов. За первые 10 месяцев 2025 года 79% всех сделок на первичном рынке были ипотечными — это на 11 процентных пунктов меньше, чем год назад. На вторичном рынке доля ипотечных покупок снизилась до 36%, что тоже на семь процентных пунктов ниже прошлогодних показателей.

