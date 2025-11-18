Вторичка или новостройка? Где реально сэкономить на покупке квартиры в ХМАО
Аналитики компании "Авито Недвижимость" раскрыли актуальные цены на квартиры в столице ХМАО. В последние месяцы стоимость жилья заметно разнится в зависимости от сегмента рынка.
Сколько просят за новостройки?
"Средняя цена квартиры в новостройке Ханты-Мансийска достигла 141 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость жилья на вторичном рынке составляет 112 тысяч рублей за квадратный метр", — сообщили эксперты.
Если говорить о типах квартир, то на первичном рынке цены выглядят так:
-
студия — от 6,4 млн рублей,
-
однокомнатная — от 7,6 млн,
-
двухкомнатная — 9,8 млн,
-
трёхкомнатная — 11,9 млн,
-
квартира с четырьмя комнатами и больше — от 13,4 млн рублей.
А как обстоят дела на вторичном рынке?
На "вторичке" предложения ощутимо дешевле:
-
студии в среднем продают за 4,5 млн рублей,
-
однокомнатные — за 5,3 млн,
-
двухкомнатные — за 7,4 млн,
-
трёхкомнатные — от 8,7 млн,
-
квартиры с четырьмя комнатами и более — от 9,4 млн рублей.
Что происходит с ипотекой?
Эксперты отмечают, что югорчане стали заметно реже покупать недвижимость с помощью жилищных кредитов. За первые 10 месяцев 2025 года 79% всех сделок на первичном рынке были ипотечными — это на 11 процентных пунктов меньше, чем год назад. На вторичном рынке доля ипотечных покупок снизилась до 36%, что тоже на семь процентных пунктов ниже прошлогодних показателей.
