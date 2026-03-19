Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дом
Дом
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Недвижимость
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:45

Скрытая угроза в первом платеже: привычная схема расчета оборачивается судебным кошмаром

Оформление сделок с недвижимостью требует особой юридической бдительности, особенно на этапе внесения первых платежей. Ошибка в формулировках документов может стоить продавцу существенных финансовых потерь при отказе от подписания основного договора купли-продажи. Эксперты предупреждают, что закон в ряде случаев обязывает инициатора срыва сделки компенсировать несостоявшемуся покупателю потери в двойном размере. Об этом сообщает MoneyTimes.

Ключевым фактором правовой защиты сторон выступает юридический статус переданных средств, который определяет меру ответственности продавца. Риелтор Наталья Перескокова пояснила, что если деньги оформлены как аванс, то при аннулировании договоренностей сумма подлежит возврату в полном объеме без дополнительных штрафных санкций. Иная ситуация складывается при заключении официального договора задатка.

"Если прописано, что это был задаток, то есть договор задатка оформлен, то продавец обязан вернуть задаток в двойном размере, это его ответственность за отказ от сделки. Если получил продавец задаток триста тысяч, то обязан вернуть шестьсот тысяч", — отметила Перескокова.

По словам специалиста, при возникновении конфликта покупателю важно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора для успешной защиты своих интересов. Первым шагом в таких обстоятельствах должно стать направление официальной письменной претензии через заказное почтовое отправление с требованием вернуть средства в установленный десятидневный срок, как советует эксперт. Согласно заявлению Натальи Перескоковой, в случае игнорирования данного требования, пострадавшая сторона имеет все законные основания для подачи иска в суд.

В ходе судебного разбирательства покупатель также вправе требовать взыскания с продавца процентов за неправомерное пользование денежными средствами и компенсации всех сопутствующих юридических издержек. Как подчеркнула риелтор, при корректном составлении договора задатка подобные исковые требования практически всегда удовлетворяются судом. Внимательное отношение к юридическим терминам на начальной стадии позволяет значительно обезопасить сделку и минимизировать риски для обеих сторон.

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet