Инвестиции в бетон теряют драйв: рынок недвижимости застыл в ожидании новых условий по ипотеке

Резкий рост интереса к покупке недвижимости в сегменте новостроек, наблюдавшийся в конце прошлого года, сменился заметным затишьем в феврале текущего периода. Основным драйвером предыдущего ажиотажа выступал страх потенциальных заемщиков перед радикальным ужесточением условий льготного кредитования. Эксперты подчеркивают, что рыночная активность в последние месяцы оказалась подвержена сильному информационному давлению и ожиданиям перемен. Об этом сообщает MoneyTimes.

Специалисты связывают взрывной спрос в период с ноября по январь с опасениями семей по поводу возможных изменений доступности ипотечных инструментов. По мнению основателя Гильдии риелторов России Константина Апрелева, покупатели стремились зафиксировать прежние условия кредитования из-за циркулирующих слухов об отмене льгот.

"Продажи носили лавинообразный характер, поскольку в публичном поле активно обсуждались возможные изменения льготной ипотеки. Звучали заявления о том, что с февраля условия могут ужесточить, в том числе повысить процентную ставку. Это вызвало опасения у покупателей, прежде всего у семей с одним ребенком, что им станет сложнее получить ипотеку на прежних условиях. В результате люди начали активнее оформлять сделки", — пояснил Константин Апрелев.

Дальнейшее развитие событий показало, что регуляторные инициативы, включая ограничения на получение льготных займов для супругов, усилили нервозность на рынке, хотя и оказали ограниченное влияние на сектор в целом. Как отметил эксперт, в феврале интерес покупателей закономерно пошел на спад, так как все потенциальные сделки были совершены досрочно в конце прошлого года. Согласно заявлению специалиста, текущая рыночная ситуация лишена стимулов для восстановления, а отсутствие понятных и доступных параметров кредитования сдерживает спрос.

В ближайшие месяцы динамику сектора недвижимости будет определять исключительно политика в сфере ипотечного кредитования. По оценке Константина Апрелева, до наступления лета показатели продаж вряд ли продемонстрируют рост, оставаясь на низком уровне. Аналитик добавил, что без появления новых весомых драйверов возвращение спроса к значениям прошлых лет выглядит маловероятным сценарием.