Тюменцы теряют деньги: почему многокомнатные квартиры стали дешевле

В Тюмени за последний месяц снизились цены на многокомнатные квартиры. Согласно данным аналитиков агентства недвижимости "Этажи", цены упали почти на 4%. Этот тренд был зафиксирован в октябрьском отчете экспертов.

Снижение цен на многокомнатные квартиры

По данным отчета, цены на многокомнатные квартиры в новостройках в октябре 2025 года снизились на 3,67%. Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составила 150 тысяч рублей. В то же время, студии показали рост цен на 0,24%, и их стоимость достигла 180 тысяч рублей за квадратный метр.

Причины снижения цен

Риелтор Константин Иванов отметил, что многокомнатные квартиры остаются "залежалым" товаром на рынке первичной недвижимости. Это связано с тем, что покупатели чаще всего предпочитают студии и однокомнатные квартиры, а многокомнатные квартиры оказываются менее ликвидными.