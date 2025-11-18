Тюменцы теряют деньги: почему многокомнатные квартиры стали дешевле
В Тюмени за последний месяц снизились цены на многокомнатные квартиры. Согласно данным аналитиков агентства недвижимости "Этажи", цены упали почти на 4%. Этот тренд был зафиксирован в октябрьском отчете экспертов.
Снижение цен на многокомнатные квартиры
По данным отчета, цены на многокомнатные квартиры в новостройках в октябре 2025 года снизились на 3,67%. Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составила 150 тысяч рублей. В то же время, студии показали рост цен на 0,24%, и их стоимость достигла 180 тысяч рублей за квадратный метр.
Причины снижения цен
Риелтор Константин Иванов отметил, что многокомнатные квартиры остаются "залежалым" товаром на рынке первичной недвижимости. Это связано с тем, что покупатели чаще всего предпочитают студии и однокомнатные квартиры, а многокомнатные квартиры оказываются менее ликвидными.
"Чаще всего первыми раскупают студии и "однушки", жилье с несколькими полноценными комнатами среди риелторов считается неликвидным товаром, поэтому застройщики стараются снизить их стоимость. Они привлекают меньше покупателей и их сложнее перепродать", — рассказал Константин Иванов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru