Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мегаполис и аренда
Мегаполис и аренда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Недвижимость
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:26

Рынку недвижимости готовят ледяную паузу: сделки могут замораживать при малейшем подозрении

Генпрокуратура предложила обсудить охлаждение сделок с недвижимостью по "схеме Долиной"

Российская Генпрокуратура предложила рассмотреть введение так называемого «охлаждения» сделок на рынке недвижимости — об этом говорится в обращении первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Суть идеи заключается во временной приостановке регистрационных действий по объекту, если сделка вызывает сомнения. Такой механизм, считают в ведомстве, позволит предотвратить операции, совершённые под давлением, обманом или иными нарушениями воли продавца — по аналогии с мошенническими схемами, подобными «схеме Долиной», получившей широкий резонанс.

По мысли Генпрокуратуры, обсуждение этой инициативы может стать шагом к более надёжной защите граждан, особенно пожилых и уязвимых, которые чаще всего становятся жертвами недобросовестных посредников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме предложили размещать в подъездах новых домов картины 25.11.2025 в 16:49
Картины в подъездах могут стать нормой: новое предложение превращает жилые дома в культурные пространства

Депутат предложил обязать застройщиков включать искусство в подъезды новых домов, чтобы поддержать местных художников и изменить привычный облик современных жилых зданий.

Читать полностью » Постоянный шум техники в подъездах может быть вызван рядом причин — эксперт по ЖКХ Вепрецкая 25.11.2025 в 14:12
Лифт рычит, мусоропровод гремит: в чем причина хронического шума в подъездах

Эксперт по ЖКХ Татьяна Вепрецкая рассказала NewsInfo, как жильцам многоэтажки действовать в случае шума от инженерных систем.

Читать полностью » Плёнки на окнах уменьшают теплопотери — эксперт по ЖКХ Рыбальченко 17.11.2025 в 17:45
Дверь вне подозрения, а зря: вот куда из дома незаметно утекает тепло

Эксперт по ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал Pravda.Ru, как сократить теплопотери в квартире.

Читать полностью » Контейнеры для хранения уменьшат беспорядок в доме — дизайнер Макарова 17.11.2025 в 12:26
Квартира шумит, хотя вы молчите: если вещи на виду — в доме хаос

Дизайнер Ирина Макарова объяснила NewsInfo, как избежать визуального шума в жилом пространстве.

Читать полностью » Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество 07.11.2025 в 12:10
Покупатели верят в заморозку, а аферисты — в человеческую наивность: новая угроза на рынке жилья

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев рассказал NewsInfo, почему заморозка денег на счету не защитит покупателей жилья.

Читать полностью » Юрист Крохин рассказал, куда жаловаться на некачественный капремонт 06.11.2025 в 18:26
Капремонт за миллионы, а результата ноль: как заставить подрядчиков переделать работу

Юрист Константин Крохин рассказал NewsInfo, куда обращаться, если капитальный ремонт в доме выполнен некачественно.

Читать полностью » Риелтор Перескокова рассказала, какие улучшения в съемной квартире не требуют согласия хозяина 23.10.2025 в 14:13
Хозяин даже не заметит: эти трюки превратят съёмную квартиру в уютное гнездо

Эксперт по недвижимости Перескокова пояснила NewsInfo какие улучшения можно внести в обустройство арендованного жилья.

Читать полностью » Эксперт Барсуков рассказал, как распознать фальшивое объявление о квартире 30.09.2025 в 21:04
Низкая цена и красивые фото — не удачный вариант квартиры: это повод насторожиться

Фальшивые объявления о продаже квартир часто заманивают низкой ценой. Эксперт Pravda. Ru объяснил, как их распознать и избежать мошенничества.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Морфология черепа собак не определяет их рабочие способности — Science Advances
Мир
В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6
ЦФО
Автосалон в Москве занял общественную парковку под стоянку машин
Наука
В сетчатке морских червей нашли активные стволовые клетки — учёные
Спорт и фитнес
Калистеника помогает развивать силу и выносливость — Валентина Счастье
Туризм
Замок Castello dell’Ettore становится центром праздников в Apice Vecchia — исследователи культуры
Еда
Запекание курицы целиком на стеклянной банке позволяет избежать пересушивания грудки — повар
Наука
Грибы из Чернобыля используют радиацию для роста — ScienceAlert
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet