Рынку недвижимости готовят ледяную паузу: сделки могут замораживать при малейшем подозрении

Российская Генпрокуратура предложила рассмотреть введение так называемого «охлаждения» сделок на рынке недвижимости — об этом говорится в обращении первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, направленном в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Суть идеи заключается во временной приостановке регистрационных действий по объекту, если сделка вызывает сомнения. Такой механизм, считают в ведомстве, позволит предотвратить операции, совершённые под давлением, обманом или иными нарушениями воли продавца — по аналогии с мошенническими схемами, подобными «схеме Долиной», получившей широкий резонанс.

По мысли Генпрокуратуры, обсуждение этой инициативы может стать шагом к более надёжной защите граждан, особенно пожилых и уязвимых, которые чаще всего становятся жертвами недобросовестных посредников.