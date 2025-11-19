Обещали найти квартиру — исчезали с предоплатой: полиция пресекла мошенников в Забайкалье

Полицейские Забайкальского края пресекли деятельность группы лжериелторов, об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, схема действовала в Чите и затронула большое количество клиентов, обращавшихся за помощью в подборе жилья. Работа агентства велась под видом законной, однако фактически представляла собой организованное мошенничество.

Как работала преступная схема

Жительница Читы открыла агентство недвижимости и привлекла к своей деятельности четверых сообщников. Клиентам предлагали услуги по подбору жилья и брали предоплату в размере 10 тысяч рублей. После получения денег пострадавшим выдавали телефоны людей, которые якобы являлись владельцами недвижимости.

На этом взаимодействие прекращалось: контакт становился недоступен, а сотрудники агентства избегали дальнейшего общения. Такая схема позволяла группе получать быстрый доход, не предоставляя никаких услуг и не имея реальных объектов для продажи или аренды.

Количество пострадавших и меры расследования

Правоохранителям уже удалось установить около 100 пострадавших. По оценкам следствия, реальное число обманутых может быть значительно выше, поскольку не все граждане обращаются с заявлениями, а часть эпизодов требует дополнительной проверки.

В отношении участников группы возбуждено дело о мошенничестве. Организатора схемы — 33-летнюю жительницу Читы — заключили под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде, но продолжают давать показания и участвовать в следственных действиях.

Дальнейшие действия и ход расследования

Сотрудники полиции продолжают изучать финансовые операции и связи участников группы, чтобы установить полный масштаб ущерба. Ведомство анализирует поступившие заявления и проверяет дополнительные эпизоды, связанные с деятельностью фиктивного агентства.

Расследование направлено на выявление всех обстоятельств дела и возможных соучастников. Материалы передаются на экспертизу, а следственные органы планируют обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в рамках уголовного производства.