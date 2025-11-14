Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аренда квартир в Москве
Аренда квартир в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:46

Тюменский рынок недвижимости не готов к элите — что мешает застройщикам

В Тюмени нет жилых комплексов, которые соответствуют элитным стандартам жилья — риелтор Молодкина

В Тюмени на данный момент нет ни одного проекта жилой недвижимости, который бы соответствовал стандартам элитного жилья. Такой вывод был озвучен сертифицированным аналитиком рынка недвижимости Светланой Молодкиной на круглом столе, организованном местными девелоперами.

Почему тюменские проекты не соответствуют стандартам элитного жилья?

Молодкина отметила, что существующие стандарты классификации элитного жилья не позволяют тюменским объектам претендовать на этот статус.

"Под существующие стандарты элитного строящееся в Тюмени жилье не подходит. В классификации очень много параметров, и достаточно не попасть хотя бы в один, чтобы класс недвижимости был ниже, чем заявил застройщик", — пояснила Светлана Молодкина.

Что включает классификация элитного жилья?

Как сообщили участники круглого стола, классификация элитного жилья включает в себя не только параметры, связанные с комфортом проживания — например, наличие развивающейся инфраструктуры вокруг. Но существует и ряд других критериев, которые могут повлиять на конечную категорию жилья. К примеру, общая площадь квартир и площадь кухни часто оказываются ниже заявленных для элитных проектов. Эти параметры могут существенно снизить класс недвижимости.

Устаревшие параметры классификации

Кроме того, стоит отметить, что сама классификация нуждается в обновлении. Она была разработана Российской гильдией риелторов еще в 2002 году, и с тех пор значительно изменился рынок недвижимости, особенно в регионах. Например, она учитывала только московский рынок новостроек, что делает её актуальной для столицы, но не для других городов, включая Тюмень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ФСБ отработала слаженность действий силовых структур в Екатеринбурге вчера в 23:57
Теракт не случился: как ФСБ обезвредило угрозу в Екатеринбурге за рекордное время

В Екатеринбурге прошли антитеррористические учения ФСБ, которые позволили отработать эффективное взаимодействие силовых структур при угрозе терактов.

Читать полностью » Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений вчера в 13:59
Российская селекция выходит на новый уровень: вуз из Кургана вошёл в мировой научный центр

Курганский госуниверситет вошёл в Научный центр мирового уровня по селекции сельхозрастений. Вуз займётся испытанием новых сортов и подготовкой кадров для аграрной науки.

Читать полностью » В Перми с 6 по 12 ноября потратили почти 11,5 миллионов рублей на кино вчера в 4:46
Пермичане потратили почти 11,5 миллиона рублей на кино: что собирали в кассе самые популярные фильмы

В Перми за неделю на кино потратили почти 11,5 миллионов рублей. Какие фильмы стали самыми популярными и какие результаты у них на федеральном уровне?

Читать полностью » В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих вчера в 3:36
Смена обстановки по доступной цене: лучшие варианты для отпуска в ноябре

В ноябре 2025 года жители Екатеринбурга могут выбрать недорогие туры по России и за рубеж. Где можно отдохнуть и сколько это будет стоить?

Читать полностью » В Екатеринбурге начнут строить две новые школы с общей вместимостью 4 тысячи учеников вчера в 2:26
4 тысячи учеников, три спортзала и подкаст-студия: что ждет уральских школьников

В Екатеринбурге в ближайшие годы построят две новые школы для 4 тысяч учеников. Какие уникальные особенности будут у этих учебных заведений?

Читать полностью » Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что женщина для мужчины — только жена или любовница вчера в 1:16
Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

Протоиерей из Екатеринбурга заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Какие еще спорные заявления сделал священник?

Читать полностью » В Екатеринбурге МТС предупредил абонентов о возможных ограничениях интернета вчера в 0:26
Екатеринбург против интернета — кому стоит готовиться к сбоям и чего ожидать в ноябре

В Екатеринбурге временно ограничат мобильный интернет для пользователей МТС. Как это повлияет на работу сервисов и почему происходят такие меры?

Читать полностью » Ученые Урала создали технологию очистки промышленных стоков от мышьяка вчера в 0:03
Мышьяк не пройдет: уральская разработка поможет обезвредить промышленные отходы

Учёные УрО РАН разработали безопасную и недорогую технологию очистки промышленных стоков от мышьяка с помощью фотокатализаторов, работающих на солнечном свете.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Пума совершает прыжки до шести метров вперёд без разбега — биологи
Красота и здоровье
Закаливание помогает снижать частоту простуд у детей при регулярных прогулках ежедневно – Ирина Полякова
УрФО
Депутаты Тюменской области раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона
Культура и шоу-бизнес
Чедвик Боузман получит звезду на Голливудской Аллее Славы 20 ноября — People
Дом
Юрист Шилкин назвал новые правила продажи недвижимости: непрерывное владение влияет на НДФЛ
Туризм
Индонезия является одним из самых разнообразных туристических направлений Юго-Восточной Азии
Садоводство
Зимние укрытия создают идеальную среду для мышей под растениями — агрономы
Садоводство
Пересадка комнатных растений необходима после зимы — Ольга Миронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet