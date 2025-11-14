Тюменский рынок недвижимости не готов к элите — что мешает застройщикам

В Тюмени на данный момент нет ни одного проекта жилой недвижимости, который бы соответствовал стандартам элитного жилья. Такой вывод был озвучен сертифицированным аналитиком рынка недвижимости Светланой Молодкиной на круглом столе, организованном местными девелоперами.

Почему тюменские проекты не соответствуют стандартам элитного жилья?

Молодкина отметила, что существующие стандарты классификации элитного жилья не позволяют тюменским объектам претендовать на этот статус.

"Под существующие стандарты элитного строящееся в Тюмени жилье не подходит. В классификации очень много параметров, и достаточно не попасть хотя бы в один, чтобы класс недвижимости был ниже, чем заявил застройщик", — пояснила Светлана Молодкина.

Что включает классификация элитного жилья?

Как сообщили участники круглого стола, классификация элитного жилья включает в себя не только параметры, связанные с комфортом проживания — например, наличие развивающейся инфраструктуры вокруг. Но существует и ряд других критериев, которые могут повлиять на конечную категорию жилья. К примеру, общая площадь квартир и площадь кухни часто оказываются ниже заявленных для элитных проектов. Эти параметры могут существенно снизить класс недвижимости.

Устаревшие параметры классификации

Кроме того, стоит отметить, что сама классификация нуждается в обновлении. Она была разработана Российской гильдией риелторов еще в 2002 году, и с тех пор значительно изменился рынок недвижимости, особенно в регионах. Например, она учитывала только московский рынок новостроек, что делает её актуальной для столицы, но не для других городов, включая Тюмень.