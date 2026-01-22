Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 19:24

Книги делают больше, чем расслабляют — исследование показало скрытое влияние на жизнь

Чтение помогает снижать стресс через эффект "погружения" — психотерапевт Шоу,

Чтение часто кажется просто приятной привычкой для вечера: книга на тумбочке, аудиоглава в дороге, пара страниц перед сном. Но всё больше данных намекает, что это занятие влияет не только на настроение, но и на здоровье — от стресса до работы мозга. Более того, регулярное чтение связывают даже с большей продолжительностью жизни. Об этом пишет Дэрил Остин.

Почему книги связаны с долголетием

Идея звучит почти сказочно, но у неё есть серьёзная научная опора. В заметном исследовании Школы общественного здравоохранения Йельского университета учёные 12 лет наблюдали за 3 635 взрослыми в возрасте 50+ и сопоставляли их привычки чтения с показателями выживаемости. Выяснилось, что те, кто регулярно читал книги, в среднем жили на 23 месяца дольше тех, кто вовсе не читал — даже после учёта дохода, образования, исходного здоровья, депрессии и когнитивных особенностей.

Психотерапевт Зои Шоу объясняет это через эффект "погружения", когда мозг концентрируется, а тело получает шанс на восстановление.

"Когда вы теряетесь в книге, часто входите в состояние, похожее на транс, похожее на медитацию, и это состояние глубоко защищает", — говорит она.

В материале подчёркивается ещё один механизм — социально-эмоциональный. Художественная литература даёт человеку "заменитель" социального опыта: мы мысленно проживаем отношения, тренируем понимание эмоций и чужих мотивов, даже если физически одни.

"Социальные связи чрезвычайно важны для здорового старения", — говорит профессор психологии Йоркского университета Рэймонд Мар. — А чтение художественной литературы может дать нам прокси для социального опыта".

Чтение как защита мозга и памяти

Долгая жизнь важна, но большинству хочется ещё и сохранить ясность ума. В крупных исследованиях 2020 года регулярные умственно стимулирующие занятия, включая чтение, связывали с более медленным когнитивным снижением. Другая работа того же периода показала: чтение и письмо на протяжении жизни ассоциируются с более медленным ухудшением памяти даже у людей с признаками болезни Альцгеймера.

Шоу связывает это с когнитивным резервом — способностью мозга компенсировать возрастные изменения.

"Чтение активирует сразу несколько мозговых сетей — язык, внимание, память и воображение — что со временем укрепляет когнитивную сдержанность", — говорит Зои Шоу.

Отдельно упоминается эксперимент 2022 года: пожилых людей случайно распределили либо на чтение романов, либо на решение словесных головоломок на восемь недель, и группа чтения показала более заметный прогресс в рабочей и долгосрочной памяти.

"Рабочая память — это способность к концентрации, необходимая для памяти, — объясняет профессор Элизабет А. Л. Стайн-Морроу. — Это то, что позволяет держать информацию в голове, обрабатывая что-то новое, чего постоянно требует чтение".

Аудиокниги тоже считаются

Если времени на бумагу нет, хорошая новость: нейронаука поддерживает аудиоформат. В тексте приводится исследование в Journal of Neuroscience: мозг воспринимает историю почти одинаково — читаете вы её глазами или слушаете.

"Слушая аудиокнигу, мы всё ещё строим ментальные модели персонажей и исторических миров, — говорит Рэймонд Мар. — Так много одних и тех же процессов задействовано", — подчёркивает он.

Важно не столько "как", сколько "как регулярно". Авторы советуют не ломать жизнь: даже 10-30 минут в день со временем дают ощутимый эффект, особенно если выбрать книги, которые действительно увлекают.

"Выбирайте книги, которые действительно вас интересуют, а не те, что вы считаете нужным читать", — советует Зои Шоу.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

