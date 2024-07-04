Вступление Республики Белоруссия в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) представляет собой взаимовыгодное решение и достижение президента Беларуси Александра Лукашенко, подчеркнул глава Российской Федерации Владимир Путин.



По мнению Путина, интеграция Белоруссии в ШОС — это решение, способствующее обеим сторонам, что во многом связано с успехами Александра Григорьевича Лукашенко, а также его внешнеполитического ведомства, — отметил президент на брифинге для российских СМИ в ходе саммита ШОС.



Утром 3 июля Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана, где проходил саммит ШОС, ориентированный на укрепление многостороннего диалога и стремление к устойчивому миру и развитию.



В рамках продолжения мероприятия, 4 июля, президент России принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и встрече в формате "ШОС плюс".

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