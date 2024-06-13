Согласно Дмитрия Мезенцева, государствам следует разрешать разногласия мирно, без перехода на личности.
Он отреагировал на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни кто-либо другой из армянских чиновников не посетит Белоруссию, пока Лукашенко будет править страной, и что Лукашенко должен извиниться.
По его мнению, президент Белоруссии якобы участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, проявляя поддержку и веру в победу Азербайджана. Взгляд Мезенцева на споры между государствами заключается в их решении без эмоций и обвинений в адрес друг друга.
Он выразил надежду на то, что напряженность, возникшая в результате, быстро улетучится, чтобы каждая сторона могла высказать свои аргументы в ходе диалога. Мезенцев сделал это заявление перед журналистами на открытии дней Минска на ВДНХ.
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