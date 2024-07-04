Специалист Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина рассказала в интервью РИА Новости о важности полноценного членства Белоруссии в ШОС, который является новым центром мирового развития.



Она подчеркнула, что для Минска важно не оставаться просто наблюдателем в рамках этой организации.



В 2024 году на саммите ШОС в Астане было объявлено о принятии Белоруссии как десятого полноправного члена данной организации.



Это стало стратегическим шагом для Беларуси, так как она теперь сможет активно участвовать в работе над новыми мировыми задачами в сфере безопасности, экономики и международного сотрудничества.



Лазоркина отметила, что ШОС и БРИКС доказали свою эффективность и способность стать новыми центрами развития, при этом подчеркнув важность для Беларуси присоединения к этим центрам в полном объеме.



Она подчеркнула, что ключевым направлением сотрудничества будет обеспечение подлинной безопасности, а также развитие экономики, основывающееся на взаимном доверии и сотрудничестве.



Эксперт подчеркнула, что страны мира сталкиваются с серьезными проблемами в современной политической обстановке, и важно перейти к новым формам экономического взаимодействия, отказавшись от старых стереотипов.



Она также подчеркнула, что культурное взаимопонимание играет значительную роль для обеспечения стабильного развития региона, отметив, что наша страна работает на благо людей, а не строит искусственные конструкции, к которым люди должны приспосабливаться.

Фото: www. flickr.com/Adam Jones (Сreative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)