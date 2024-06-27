Количество разводящихся пар в России уже достигает 52%. Столь огромные проблемы государству уже не получиться устранить, приняв очередной законопроект, сообщил для NewsInfo.Ru президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Эксперт считает, если предложение Минфина по увеличению пошлины за развод с 650 рублей до 5000 рублей для укрепления российских семей будет одобрено и примет юридическую силу, улучшить семейные отношения всё равно не удастся.
"Вряд ли такой законопроект поможет укрепить семьи. Люди, которые разводятся, как правило, готовы к этому. Какая-то небольшая денежная стимуляция может остановить лишь 0,01% разводов", — заявил Георгий Федоров.
По мнению Георгия Федорова, устранить проблему с расторжениями браков благодаря увеличению пошлины не получиться. Эксперт утверждает, что этот вопрос должны тщательно изучить эксперты, определить корень проблем различных семей, комплексно подойти к решению задачи, дабы количество разводящихся пар, которых за последний год стало невероятно много, уменьшилось.
"У нас огромная проблема в том, что по статистике где-то около 52% пар в России разводятся. Даже США обгоняют нас по числу неразведенных людей, хотя у них самих этот уровень довольно большой. Тут одними штрафами дело не решить. К этому надо подходить комплексно", — считает эксперт.
Георгий Федеров объяснил, что пары принимают решение развестись по многим причинам, начиная с неготовности к семейной жизни, заканчивая бытовыми конфликтами. Также эксперт отметил, что наше время — это "эпоха победившего эгоизма", которая также мешает счастливому браку.
Эксперт сравнил наше время с прошлым столетием, заявив, что в период СССР проблем с разводами и вовсе не случалось.
"Раньше такого не было. Дело в том, что в Советском Союзе разводились с трудом, через суд. Советская власть даже была обязана постараться примирить супругов. В то время семейный образ жизни был везде культом. Если люди разводились, то это сразу создавало большие риски для их социального лифта. Сейчас, конечно, уже всё по-другому", — сообщил Георгий Федоров.
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