Бритва
Бритва
© commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:40

Что будет, если взять бритву в ручную кладь: разница между безопасными и опасными моделями

Требования к одноразовым и многоразовым станкам в полётах могут различаться у перевозчиков

Выбирая, что взять в ручную кладь, многие тщательно раскладывают жидкости по флаконам, убирают ножницы в багаж и проверяют ограничения для электроники. И только в последний момент вспоминают о бритве — предмете, который одновременно и нужен, и может вызвать вопросы на досмотре. Чтобы путешествие прошло спокойно, важно понимать, какие виды бритв разрешают брать на борт, а какие недопустимы в ручной клади даже у самых лояльных авиакомпаний.

Основные правила провоза бритв

Главное различие между разрешёнными и запрещёнными моделями — в наличии открытого острого лезвия. Те бритвы, в которых лезвие встроено в корпус и не может быть извлечено вручную, считаются безопасными. Они не могут быть использованы как оружие, поэтому свободно проходят досмотр. Бритвы, позволяющие вынуть клинок, относятся к категории режущих инструментов, и их перевозка в салоне запрещена.

Сравнение моделей: какие можно брать, а какие — нет

Тип бритвы Ручная кладь Багаж Особенности
Одноразовые станки Разрешены Разрешены Лезвие встроено, извлечь невозможно
Многоразовые со сменными кассетами Разрешены Разрешены Нужно закрыть голову пластиковым колпачком
Электробритвы, триммеры, эпиляторы Разрешены Разрешены Батареи лучше вынуть и упаковать отдельно
Т-образные бритвы с открытыми лезвиями Запрещены Разрешены Лезвия легко извлекаются, считаются опасными
Шаветты со сменными лезвиями Запрещены Разрешены Клинки открытые, подходят под категорию холодных инструментов
Поштучные двусторонние лезвия Запрещены Разрешены Считаются полноценными острыми пластинами

Советы шаг за шагом для безопасной перевозки

  1. Если сомневаетесь — выбирайте одноразовый станок. Это самый универсальный вариант: лёгкий, безопасный, компактный и не вызывающий вопросов у инспекторов. Такой станок можно положить в обычную косметичку и не переживать, что его попросят изъять.
  2. Закрывайте рабочие элементы бритвы. Многоразовые станки должны быть защищены колпачком, а сменные кассеты лучше брать в заводских упаковках. Это ускорит проверку и снизит риск лишних вопросов на досмотре.
  3. Электробритвы перевозите в выключенном состоянии. Аккумулятор желательно вынуть, а съёмные батарейки положить в отдельный полиэтиленовый пакет, чтобы снизить вероятность короткого замыкания. Некоторые модели имеют блокировку включения — используйте её.
  4. Все опасные бритвы убирайте в багаж. Клинковые, Т-образные и шаветты лучше хранить в жёстких футлярах. А сменные лезвия — в коробках, в которых они продаются. Так вы обезопасите и себя, и сотрудников аэропорта при осмотре багажа.
  5. Храните бритву там, где её легко достать. Если инспектор попросит показать предмет, не придётся разбирать чемодан. Отдельный небольшой карман решает эту проблему.
  6. Старайтесь брать новые бритвы. Заводские упаковки вызывают гораздо меньше подозрений, чем аксессуары без чехлов и колпачков. Это особенно важно при международных перелётах, где правила проверяют строже.

А что если хочется лететь только с ручной кладью?

Если вы путешествуете налегке и не хотите сдавать багаж, то логичнее всего брать одноразовый станок или электробритву. Шаветты и Т-образные модели в ручной клади не пропускают нигде — даже если лезвия убрать отдельно. В крайнем случае можно купить простой станок в пункте назначения: практически в любой стране он стоит недорого и продаётся в ближайшем супермаркете или аптеке.

Если же у вас чувствительная кожа или есть любимая модель, которую важно взять с собой, лучше всё-таки оформить багажное место. Так вы не рискуете его потерять, и путешествие начнётся спокойно.

Плюсы и минусы провоза разных видов бритв

Плюсы Минусы
Одноразовые бритвы безопасны и проходят контроль без вопросов Не такие долговечные, как многоразовые
Многоразовые станки удобны и подходят для длительных поездок Потребуют аккуратной упаковки и контроля кассет
Электробритвы универсальны и не имеют открытых лезвий Нужно учитывать правила провоза батарей
Опасные бритвы можно спокойно сдавать в багаж Их полностью запрещено брать в салон
Станки в оригинальной упаковке максимально ускоряют досмотр Дополнительная упаковка занимает место в чемодане

FAQ

Можно ли взять новую Т-образную бритву, если лезвия запечатаны?
Нет. Сам факт того, что агрегат позволяет извлечь лезвие, делает его запрещённым в ручной клади.

Разрешают ли провозить электробритву с аккумулятором?
Да, но лучше вынуть батарею или убедиться, что прибор защищён от случайного включения. Литиевые аккумуляторы обязаны быть упакованы отдельно.

Можно ли купить бритву после контроля и взять на борт?
Да. Если товар куплен в зоне duty-free после досмотра, ограничений по модели не будет — но всё равно не стоит брать опасные клинковые бритвы в салон, чтобы не спровоцировать вопросы экипажа.

