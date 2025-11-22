Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бритьё ног
Бритьё ног
© flickr.com by Mario A. P. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована вчера в 22:54

Кажется, ничего страшного — но одна бритва может передать до 100 000 микробов

Использование чужой бритвы может вызвать фолликулит — Джойс Ип

Почти каждый хоть раз делал это: в душе обнаруживаешь, что свой станок давно пора сменить, а рядом — чистая, блестящая бритва партнёра. "Один раз ничего не будет", — думаешь ты. Но врачи утверждают, что делиться бритвой — опасно для здоровья, даже если вы живёте вместе.

"С точки зрения дерматологии, делиться бритвой — это категорическое "нет", — подчеркнула дерматолог Джойс Ип.

Почему это вредно

Даже при аккуратном бритье лезвие причиняет коже микротравмы — незаметные царапины, через которые в организм могут попасть бактерии, вирусы или грибки. Влажная среда ванной и редкая замена кассет создают идеальные условия для их размножения.

"Каждое бритьё - это лёгкая травма, а лезвие становится переносчиком микробов", — пояснила Джойс Ип.

В результате можно получить:

• бактериальные инфекции (в том числе стафилококковые);
• грибковые поражения (например, стригущий лишай);
• вирусные инфекции, включая бородавки;
• в крайне редких случаях — заражение вирусами гепатита и ВИЧ при использовании нестерилизованных лезвий.

Самое частое последствие — фолликулит

Фолликулит — воспаление волосяных фолликулов, из-за которого кожа выглядит неровной и покрывается мелкими прыщиками.

"Если после бритья появились зуд и бугорки, это может быть результатом использования чужой бритвы", — отметила Джойс Ип.

Помочь могут аптечные мази:

• антибактериальная (например, с бацитрацином);
• 1 % гидрокортизоновый крем при зуде;
• заживляющие средства с вазелином или церамидами.

Если раздражение не проходит за двое суток или появляется боль, жар, сильная припухлость — это повод обратиться к врачу.

Как ухаживать за своей бритвой

  1. Меняйте кассету каждые 5-7 бритьев. Это рекомендация Американской академии дерматологии.

  2. Храните станок в сухом месте. Не оставляйте его на мокрой полке в душе.

  3. Промывайте лезвие горячей водой после каждого использования.

  4. Просушивайте вертикально, не закрывая крышкой.

  5. Не делитесь даже "в экстренном случае". Лучше пропустить бритьё, чем получить инфекцию.

"Риск серьёзного заражения перевешивает неудобство заменить кассету", — подчеркнула Джойс Ип.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспользоваться бритвой партнёра "только один раз".
    Последствие: воспаление и фолликулит.
    Альтернатива: держите запасной станок в ванной.

  • Ошибка: хранить бритву во влажной среде.
    Последствие: размножение бактерий на лезвии.
    Альтернатива: сушите и храните на открытом воздухе.

  • Ошибка: бриться тупым лезвием.
    Последствие: раздражение и микротравмы.
    Альтернатива: меняйте лезвие после нескольких использований.

Плюсы и минусы личной бритвы

Плюсы Минусы
Безопасно и гигиенично Нужно чаще менять кассеты
Меньше раздражения кожи Стоимость лезвий может расти
Снижается риск инфекций Требует ухода и просушки

Советы шаг за шагом

  1. Перед бритьём очистите кожу и смочите её тёплой водой.

  2. Используйте крем или гель для бритья — он уменьшает трение.

  3. Двигайтесь по направлению роста волос, не нажимая сильно.

  4. После процедуры нанесите успокаивающее средство без спирта.

  5. Не делитесь лезвием, даже если оно выглядит чистым.

А что если я всё-таки воспользовался чужой бритвой?

Обработайте кожу антисептиком и наблюдайте за участком в течение 2-3 дней. При появлении боли, зуда, покраснения или гнойничков обратитесь к врачу.

Если вы часто забываете менять лезвия — решением могут стать подписки на доставку кассет (например, Billie или Venus), где новые бритвы приходят автоматически.

FAQ

Можно ли делиться одноразовой бритвой?
Нет. Даже одно использование может привести к передаче бактерий.

Поможет ли дезинфекция спиртом?
Не полностью: микротрещины на лезвии сохраняют частички кожи и микробы.

Как понять, что бритву пора менять?
Если она тянет кожу, оставляет раздражение или стала тупой — пора заменить.

Мифы и правда

Миф: если промыть бритву горячей водой, она станет стерильной.
Правда: вода не убивает все микробы, особенно вирусы и грибки.

Миф: у партеров одинаковая микрофлора, значит, делиться безопасно.
Правда: даже близкие люди имеют разный набор бактерий и разную чувствительность кожи.

Миф: электрическая бритва безопасна для всех.
Правда: она тоже нуждается в очистке и персональном использовании.

Интересные факты

• На влажном лезвии бактерии выживают до 72 часов.
• В одной кассете может жить до 100 000 микроорганизмов.
• Бритвы с тремя и более лезвиями удерживают больше грязи и микробов, чем однослойные.

О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

