Сырое мясо для питомцев превращает кухню в минное поле: ошибки, которые совершают 7 из 10 владельцев

Рацион из сырого мяса и рыбы всё чаще появляется в мисках собак и кошек, а дискуссии о его пользе не утихают. Владельцы надеются на "естественное питание", но за внешней простотой такого подхода скрываются реальные санитарные риски. Ошибки при обращении с сырыми продуктами могут обернуться проблемами не только для питомцев, но и для всей семьи. Об этом сообщает The Conversation.

Почему сырое питание вызывает споры

Интерес к кормлению животных сырым мясом активно поддерживают заводчики, блогеры и сторонники холистического подхода к ветеринарии. Они считают такой рацион более близким к природному и соответствующим физиологии хищников. Действительно, исследования показывают, что кошки и собаки способны эффективно переваривать сырое мясо, а правильно сбалансированное меню может покрывать их потребности в питательных веществах.

При этом научных доказательств того, что сырое питание в долгосрочной перспективе полезнее качественного промышленного корма, пока нет. Более того, при нарушении правил безопасности такой рацион способен причинить вред. Основная опасность связана с микроорганизмами, которые присутствуют в сыром мясе и рыбе и могут передаваться от животных людям, а также с тем, что кормление сырым мясом повышает риск устойчивых бактерий в организме питомцев.

Риски для людей и питомцев

Сырое мясо может содержать бактерии и паразитов, вызывающие тяжёлые заболевания. Особенно уязвимы дети младше пяти лет, пожилые люди, беременные женщины и те, у кого ослаблен иммунитет. Исследования показывают, что многие владельцы недооценивают эти угрозы и относятся к приготовлению корма для животных так же, как к готовке еды для себя.

Опросы выявили, что значительная часть людей уверена в полной безопасности своих действий, даже используя небезопасные практики. Одна из самых распространённых ошибок — промывание сырого мяса, при котором бактерии легко распространяются по раковине, столешницам и кухонной утвари. Аналогичные риски описываются и при включении в рацион сырой курицы для собак, особенно без строгого контроля хранения и гигиены.

Покупка и хранение продуктов

Безопасность начинается с выбора мяса. Предпочтение стоит отдавать специализированным компаниям, которые проверяют продукцию на микробиологические показатели и соблюдают холодовую цепь. Срок годности необходимо контролировать так же строго, как и для еды людей: испорченное мясо не становится безопасным только потому, что предназначено для животного.

Хранить такие продукты рекомендуется в герметичных контейнерах на нижней полке холодильника при температуре от 0 до 5 °C. Лучший вариант — отдельный холодильник. Важно помнить, что заморозка не уничтожает все бактерии: после оттаивания они снова начинают активно размножаться. Размораживать мясо следует только в холодильнике, не допуская повторной заморозки.

Приготовление и кормление

При работе с сырым мясом необходимо избегать перекрёстного загрязнения. Желательно выделить отдельное место, посуду и разделочные доски, которые используются только для корма питомцев. После приготовления все поверхности нужно тщательно мыть и дезинфицировать.

Кормить животных лучше в специально отведённом месте, используя миски или подносы, которые легко очищаются. Сырое мясо не стоит оставлять при комнатной температуре надолго, так как это ускоряет рост бактерий и повышает риск заражения.

Гигиена после еды

Даже если миска выглядит чистой, на её поверхности могут оставаться опасные микроорганизмы. Посуда для корма и поилки требуют мытья после каждого приёма пищи горячей водой с моющим средством. То же касается всех предметов и зон, контактировавших с сырым мясом.

Особое внимание следует уделять гигиене рук. Мытьё тёплой водой с мылом до и после контакта с продуктами — простое, но ключевое правило, которое снижает риск пищевых отравлений и распространения инфекций.

Соблюдение этих мер не отменяет споров о пользе сырого питания, но позволяет существенно снизить потенциальные угрозы. Осознанный подход помогает сохранить здоровье питомцев и защитить дом от невидимых, но реальных опасностей.