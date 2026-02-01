Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:26

Сырая рыба для кошки кажется полезной — но этот эффект накапливается и бьёт по здоровью позже

Сырая рыба кажется безобидным угощением: кошки охотно её едят, а хозяевам приятно "побаловать" питомца чем-то натуральным. Но у такого выбора есть скрытая цена — при регулярном кормлении можно столкнуться не с капризами желудка, а с дефицитом жизненно важных веществ. Самое неприятное в том, что последствия проявляются не сразу и поэтому легко пропустить момент, когда рацион уже начал вредить. Об этом сообщает EcoSever.

Чем опасна сырая рыба для кошек

По словам ветеринара Николая Логинова, ключевая угроза связана с ферментом тиаминазой, который встречается в рыбе и способен разрушать витамин B1 (тиамин). Этот витамин необходим кошке для нормальной работы нервной системы и обмена веществ, поэтому его нехватка отражается не только на внешнем виде, но и на общем состоянии.

"Речную рыбу кошкам давать сырую я бы не посоветовал, в тушках рыбы содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамин группы В. Если кошка будет есть сырую рыбу, она будет постоянно испытывать дефицит этого витамина", — пояснил руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов в комментарии EcoSever.

Врач подчёркивает: правило относится не только к речной, но и к морской рыбе. То есть "замена" на другой вид продукта не решает проблему, если рыба остаётся сырой и появляется в миске часто.

Как может проявляться дефицит витамина B1

Регулярная нехватка тиамина обычно начинается исподволь: у питомца может ухудшаться качество шерсти, снижаться активность, появляться вялость. На более выраженной стадии возможны проблемы с аппетитом и пищеварением, а затем — неврологические симптомы: шаткость походки, дезориентация, нарушения координации. Важно, что подобные признаки не являются "специфическими" только для одного диагноза, поэтому при подозрениях лучше не ждать, а показать животное ветеринару и пересмотреть рацион.

Если хочется давать рыбу: как сделать это безопаснее

Логинов отмечает, что допустимым вариантом может быть только термически обработанная рыба. Нагрев снижает риски, связанные с тиаминазой, и в целом делает продукт предсказуемее для пищеварения. При этом рыба должна оставаться именно дополнением, а не основой питания: кошкам важен сбалансированный рацион, в котором учтены потребности в белке, витаминах и микроэлементах.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

