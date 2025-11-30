Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака ест из миски
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:28

Давала собаке сырую курицу — и вот что случилось через неделю

У собак могут появиться опасные бактерии в случае употребления сырой куриной грудки — Patas Casa

Сырое мясо всё чаще появляется в мисках домашних питомцев. Владельцы стремятся приблизить рацион собаки к естественному, считая, что это полезнее и честнее по отношению к природе животного. Но действительно ли сырая курица безопасна для пса, и стоит ли поддаваться моде на питание в стиле BARF? Об этом сообщает Patas Casa.

Почему собакам нельзя давать сырую курицу

Курица давно занимает важное место в рационе собак, ведь это доступный источник белка и аминокислот. Однако то, что кажется безобидным, может нести серьёзную опасность. В сыром мясе часто присутствуют патогенные бактерии — сальмонелла, E. coli и кампилобактер. Эти микроорганизмы вызывают тяжёлые желудочно-кишечные расстройства не только у животных, но и у людей, контактирующих с кормом.

Помимо этого, промышленная курица нередко содержит остатки антибиотиков, гормонов роста и консервантов. Для собаки это означает дополнительную нагрузку на печень и почки. Риск возрастает, если питомец ослаблен или имеет хронические заболевания. Поэтому сырое мясо не стоит рассматривать как безопасную альтернативу промышленным кормам.

"Сырая курица может стать источником бактериальных инфекций, опасных как для питомца, так и для человека", — отмечается в материале Patas Casa.

Сырые куриные лапки и крылышки опасны ещё и из-за костей. При разжёвывании они могут ломаться на острые осколки, травмируя глотку, желудок и кишечник. Даже сердце или печень, которые содержат полезные вещества, не являются исключением: при отсутствии термообработки в них сохраняются болезнетворные микробы.

Почему приготовленная курица безопаснее

Термообработка делает мясо не только безопасным, но и сохраняет его питательные свойства. Варёная или запечённая без соли и приправ курица остаётся отличным источником белка, фосфора и витаминов группы B. При правильном приготовлении она становится идеальной добавкой к повседневному рациону.

Куриное филе можно измельчить и добавить к готовому корму — это разнообразит вкус и повысит питательную ценность. Варёные куриные сердечки также являются полезным лакомством, богатым железом и таурином. Они помогают поддерживать работу сердца и обмен веществ у собаки.

Важно помнить: любые приправы, лук, чеснок и жирное масло токсичны для животных. Даже небольшое количество может вызвать расстройство желудка или отравление.

"Перед тем как вводить новые продукты в рацион, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром", — говорится в рекомендации Patas Casa.

Сравнение: сырая и приготовленная курица

При выборе между сырым и варёным мясом стоит учитывать не только питательность, но и безопасность. Сырое мясо теоретически сохраняет больше ферментов и витаминов, но это преимущество теряется на фоне высокого бактериального риска. Варёная курица, напротив, безопасна и не вызывает пищевых инфекций.

  1. Безопасность: приготовленная курица исключает заражение сальмонеллой и другими микробами.

  2. Питательная ценность: после варки белок усваивается лучше, а риск аллергии снижается.

  3. Удобство хранения: варёное мясо можно хранить в холодильнике несколько дней, тогда как сырое быстро портится.

  4. Совместимость с кормами: приготовленная курица гармонично сочетается с сухим и влажным кормом, не нарушая баланс рациона.

Таким образом, приготовленное мясо выигрывает по всем практическим критериям. Сырое же требует лабораторного контроля качества, который в домашних условиях невозможен.

Плюсы и минусы курицы в рационе собаки

Курица — продукт с множеством преимуществ, но и с определёнными ограничениями. Прежде чем включать её в меню питомца, важно оценить обе стороны.

Плюсы:

  • высокая усвояемость белка;

  • доступность и невысокая цена;

  • подходит для собак с чувствительным пищеварением;

  • помогает поддерживать мышечную массу.

Минусы:

  • риск аллергии у некоторых пород;

  • возможное присутствие антибиотиков в промышленном мясе;

  • при неправильном приготовлении — потеря питательных веществ;

  • при сыром употреблении — высокая вероятность заражения бактериями.

Если владелец хочет разнообразить рацион, можно чередовать курицу с индейкой, говядиной или рыбой. Такой подход снизит риск аллергических реакций и обеспечит сбалансированное питание.

Советы по безопасному приготовлению курицы для собак

Чтобы курица принесла пользу, важно готовить её правильно. Вот несколько шагов, которые помогут избежать ошибок.

  1. Тщательно мойте мясо под проточной водой перед готовкой.

  2. Удаляйте кожу и жир — они содержат лишний холестерин.

  3. Варите мясо без соли, лука, масла и приправ.

  4. Проверяйте готовность: внутри не должно быть розовых участков.

  5. Остужайте курицу до комнатной температуры перед подачей.

  6. Нарезайте кусочки мелко, чтобы собака не подавилась.

  7. Храните готовое мясо в холодильнике не более трёх суток.

Следуя этим рекомендациям, можно быть уверенным, что блюдо будет не только вкусным, но и безопасным.

Популярные вопросы о курице в рационе собак

Можно ли давать собакам куриные кости?
Нет. Кости, особенно варёные, становятся ломкими и могут травмировать внутренние органы. Лучше заменить их специальными жевательными лакомствами из зоомагазина.

Подходит ли курица собакам с аллергией?
У некоторых животных белок курицы вызывает кожные реакции или зуд. В таких случаях ветеринары рекомендуют заменить мясо на индейку или ягнятину.

Можно ли кормить собаку только курицей?
Нет, однообразное питание приведёт к дефициту витаминов и минералов. Рацион должен включать овощи, крупы и другие источники белка под контролем специалиста.

Как часто можно давать курицу собаке?
Если у питомца нет аллергии, 2-3 раза в неделю достаточно, чтобы поддерживать баланс питательных веществ.

Что лучше — домашняя еда или готовый корм с курицей?
Готовые корма промышленного производства сбалансированы по витаминам и минералам, но домашняя пища позволяет контролировать качество ингредиентов. Идеальный вариант — сочетание обоих подходов под наблюдением ветеринара.

