Не думал, что Филиппины так хороши: вот куда стоит поехать, если хочешь чего-то уникального
Филиппины — это настоящее открытие для тех, кто ищет экзотику, красивую природу, богатый подводный мир и активные виды отдыха. Несмотря на то, что филиппинские острова пока не так популярны среди массового туризма, это направление имеет всё необходимое для незабываемого отпуска: белоснежные пляжи, кристально чистое море, уникальная культура и современные курорты. В этой статье расскажем о лучших курортах Филиппин, которые стоит посетить, в том числе для любителей дайвинга, серфинга, пляжного отдыха и активных приключений.
Сравнение курортов Филиппин
|Курорт
|Кому подойдёт
|Что делать
|Особенности
|Бохол
|Дайверам, серферам, любителям активного отдыха
|Дайвинг, серфинг, водные виды спорта
|Яркий подводный мир, рифы, затонувшие корабли
|Себу
|Тем, кто ищет спокойный отдых и покупки
|Пляжи, сноркелинг, шопинг
|Спокойная атмосфера, красивые пляжи и сувениры
|Боракай
|Тусующимся и любителям экзотики
|Вечеринки, экскурсии, водопады, пещеры
|Ночная жизнь и природа для активного отдыха
Как сэкономить на отдыхе на Филиппинах
- Проживание:
На Филиппинах можно найти жильё для любого бюджета: от недорогих гестхаусов и хостелов до роскошных курортов. Для экономии выбирайте гестхаусы или небольшие отели, которые можно забронировать через такие платформы, как Booking.com, Agoda или Airbnb. Обратите внимание на районы, не находящиеся в непосредственной близости от популярных туристических зон, чтобы избежать завышенных цен.
- Транспорт:
Для передвижения по островам удобнее всего использовать местный транспорт: на более крупных островах, таких как Себу и Манила, есть такси и приложения Grab. А для путешествий между островами удобнее всего воспользоваться внутренними авиаперелётами с авиакомпаниями Cebu Pacific и Philippine Airlines. Перелёты внутри страны можно найти по сравнительно низким ценам, особенно если бронировать билеты заранее.
- Питание:
Уличная еда на Филиппинах — это не только дешево, но и очень вкусно. Ихаве (рис с курицей и специями) и синигам (суп с рыбой) - это классика филиппинской кухни, которую стоит попробовать. На рынках и в уличных кафе можно поесть за 2-5 долларов. Для тех, кто ищет больше удобства, в популярных туристических районах можно найти рестораны с международной кухней, но они, конечно, будут дороже.
- Экскурсии и активные виды отдыха:
В некоторых популярных местах, таких как Боракай и Себу, можно найти дешевые групповые экскурсии, которые будут намного дешевле, чем индивидуальные туры. Для дайвинга и сноркелинга также лучше заранее узнать о ценах на оборудование и услуги в местных центрах, чтобы не переплатить.
Что посмотреть на Филиппинах
Бохол
Бохол — это настоящий рай для любителей подводных приключений. Остров знаменит своими мелководными рифами, которые идеально подходят для начинающих дайверов, а также более глубокими водами для опытных. Бохол — это также место, где находится знаменитое Chocolate Hills (Шоколадные холмы) — природное чудо Филиппин. Кроме того, остров известен своими орангутангами, которых можно увидеть в зоопарке Tarsier Sanctuary, а также затонувшими кораблями времен Второй мировой войны, которые также доступны для дайвинга.
Себу
Себу — это более спокойное место, идеально подходящее для отдыха с семьей или для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Белоснежные пляжи, чистое море и доступные условия для сноркелинга делают его отличным выбором для пляжного отдыха. В Себу также есть исторические памятники, такие как Форт Сан Педро и Церковь Святой Нины, которые стоит посетить тем, кто интересуется историей. Для шопинга в Себу есть рынок, где можно купить традиционные филиппинские сувениры, включая гитары ручной работы, арахисовые вафли и варенье из экзотических фруктов.
Боракай
Боракай — это идеальное место для любителей вечеринок и активного отдыха. Здесь никогда не бывает скучно, так как вечеринки и клубы работают круглосуточно. Однако Боракай славится не только своей ночной жизнью: остров поражает своей природной красотой. Вы можете отправиться в экспедиции к водопадам, пещерам, а также насладиться красотой пляжей Белого песка. Вдобавок, Боракай — это отличное место для любителей водных видов спорта: серфинга, кайтсерфинга и других активностей.
Плюсы и минусы отдыха на Филиппинах
|Плюсы
|Минусы
|Удивительные пляжи и природа
|Не все острова имеют развитую инфраструктуру
|Доступные цены на еду и жильё
|В высокий сезон возможны толпы туристов
|Разнообразие активных видов спорта
|Некоторые места могут быть труднодоступными без транспорта
|Уникальная культура и экзотическая природа
|Качество дорог и транспорта варьируется от острова к острову
FAQ
1. Где лучше отдыхать с детьми на Филиппинах?
Для семей с детьми отлично подойдут острова Себу и Бохол, где есть спокойные пляжи и множество безопасных для детей активностей, таких как сноркелинг и экскурсии.
2. Сколько стоит отдых на Филиппинах?
Бюджет на неделю для одного человека на Филиппинах (с учётом проживания, питания и транспортных расходов) будет составлять около 400-600 долларов, в зависимости от выбора курорта и сезона.
3. Что можно делать на Филиппинах, кроме пляжного отдыха?
Кроме пляжного отдыха, на Филиппинах можно заниматься дайвингом, серфингом, кайтсерфингом, а также исследовать природные достопримечательности, такие как вулканы, водопады и пещеры.
4. Какие визовые требования для граждан России?
Для краткосрочного пребывания (до 30 дней) в Филиппинах виза не требуется. Для более длительного пребывания необходимо оформить визу заранее.
