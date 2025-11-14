Не думал, что Филиппины так хороши: вот куда стоит поехать, если хочешь чего-то уникального

Филиппины — это настоящее открытие для тех, кто ищет экзотику, красивую природу, богатый подводный мир и активные виды отдыха. Несмотря на то, что филиппинские острова пока не так популярны среди массового туризма, это направление имеет всё необходимое для незабываемого отпуска: белоснежные пляжи, кристально чистое море, уникальная культура и современные курорты. В этой статье расскажем о лучших курортах Филиппин, которые стоит посетить, в том числе для любителей дайвинга, серфинга, пляжного отдыха и активных приключений.

Сравнение курортов Филиппин

Курорт Кому подойдёт Что делать Особенности Бохол Дайверам, серферам, любителям активного отдыха Дайвинг, серфинг, водные виды спорта Яркий подводный мир, рифы, затонувшие корабли Себу Тем, кто ищет спокойный отдых и покупки Пляжи, сноркелинг, шопинг Спокойная атмосфера, красивые пляжи и сувениры Боракай Тусующимся и любителям экзотики Вечеринки, экскурсии, водопады, пещеры Ночная жизнь и природа для активного отдыха

Как сэкономить на отдыхе на Филиппинах

Проживание:

На Филиппинах можно найти жильё для любого бюджета: от недорогих гестхаусов и хостелов до роскошных курортов. Для экономии выбирайте гестхаусы или небольшие отели, которые можно забронировать через такие платформы, как Booking.com, Agoda или Airbnb. Обратите внимание на районы, не находящиеся в непосредственной близости от популярных туристических зон, чтобы избежать завышенных цен. Транспорт:

Для передвижения по островам удобнее всего использовать местный транспорт: на более крупных островах, таких как Себу и Манила, есть такси и приложения Grab. А для путешествий между островами удобнее всего воспользоваться внутренними авиаперелётами с авиакомпаниями Cebu Pacific и Philippine Airlines. Перелёты внутри страны можно найти по сравнительно низким ценам, особенно если бронировать билеты заранее. Питание:

Уличная еда на Филиппинах — это не только дешево, но и очень вкусно. Ихаве (рис с курицей и специями) и синигам (суп с рыбой) - это классика филиппинской кухни, которую стоит попробовать. На рынках и в уличных кафе можно поесть за 2-5 долларов. Для тех, кто ищет больше удобства, в популярных туристических районах можно найти рестораны с международной кухней, но они, конечно, будут дороже. Экскурсии и активные виды отдыха:

В некоторых популярных местах, таких как Боракай и Себу, можно найти дешевые групповые экскурсии, которые будут намного дешевле, чем индивидуальные туры. Для дайвинга и сноркелинга также лучше заранее узнать о ценах на оборудование и услуги в местных центрах, чтобы не переплатить.

Что посмотреть на Филиппинах

Бохол

Бохол — это настоящий рай для любителей подводных приключений. Остров знаменит своими мелководными рифами, которые идеально подходят для начинающих дайверов, а также более глубокими водами для опытных. Бохол — это также место, где находится знаменитое Chocolate Hills (Шоколадные холмы) — природное чудо Филиппин. Кроме того, остров известен своими орангутангами, которых можно увидеть в зоопарке Tarsier Sanctuary, а также затонувшими кораблями времен Второй мировой войны, которые также доступны для дайвинга.

Себу

Себу — это более спокойное место, идеально подходящее для отдыха с семьей или для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Белоснежные пляжи, чистое море и доступные условия для сноркелинга делают его отличным выбором для пляжного отдыха. В Себу также есть исторические памятники, такие как Форт Сан Педро и Церковь Святой Нины, которые стоит посетить тем, кто интересуется историей. Для шопинга в Себу есть рынок, где можно купить традиционные филиппинские сувениры, включая гитары ручной работы, арахисовые вафли и варенье из экзотических фруктов.

Боракай

Боракай — это идеальное место для любителей вечеринок и активного отдыха. Здесь никогда не бывает скучно, так как вечеринки и клубы работают круглосуточно. Однако Боракай славится не только своей ночной жизнью: остров поражает своей природной красотой. Вы можете отправиться в экспедиции к водопадам, пещерам, а также насладиться красотой пляжей Белого песка. Вдобавок, Боракай — это отличное место для любителей водных видов спорта: серфинга, кайтсерфинга и других активностей.

Плюсы и минусы отдыха на Филиппинах

Плюсы Минусы Удивительные пляжи и природа Не все острова имеют развитую инфраструктуру Доступные цены на еду и жильё В высокий сезон возможны толпы туристов Разнообразие активных видов спорта Некоторые места могут быть труднодоступными без транспорта Уникальная культура и экзотическая природа Качество дорог и транспорта варьируется от острова к острову

FAQ

1. Где лучше отдыхать с детьми на Филиппинах?

Для семей с детьми отлично подойдут острова Себу и Бохол, где есть спокойные пляжи и множество безопасных для детей активностей, таких как сноркелинг и экскурсии.

2. Сколько стоит отдых на Филиппинах?

Бюджет на неделю для одного человека на Филиппинах (с учётом проживания, питания и транспортных расходов) будет составлять около 400-600 долларов, в зависимости от выбора курорта и сезона.

3. Что можно делать на Филиппинах, кроме пляжного отдыха?

Кроме пляжного отдыха, на Филиппинах можно заниматься дайвингом, серфингом, кайтсерфингом, а также исследовать природные достопримечательности, такие как вулканы, водопады и пещеры.

4. Какие визовые требования для граждан России?

Для краткосрочного пребывания (до 30 дней) в Филиппинах виза не требуется. Для более длительного пребывания необходимо оформить визу заранее.