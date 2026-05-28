Впервые в заповедниках США обнаружена супербактерия, которая полностью лишает дыхания

Гремучие змеи оказались на грани выживания. Масштабное исследование ученых из Университета Джорджии выявило, что популяция этих пресмыкающихся стремительно сокращается. Причина — целый букет болезней: грибковые инфекции, паразиты и бактерии, которые бьют по иммунной системе змей, оставляя их беззащитными. Особенно тяжело приходится просяным гремучникам, у которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости. Специалисты бьют тревогу: без контроля за перемещением животных этот смертельный марш по пресмыкающимся не остановить.

"Когда у животного одновременно активизируются несколько патогенов, его иммунная система просто не справляется. Это как если бы грипп, ветрянка и ангина напали на человека одновременно — такой букет болезней крайне опасен. У пресмыкающихся, особенно у змей, иммунитет часто оказывается перегружен. Это приводит к системным сбоям и, в конечном счете, к гибели особи. Мы видим, что даже специфические болезни, вроде оппортунистических грибковых инфекций, становятся смертельными именно из-за совокупного действия с другими инфекциями". Научный аналитик и обозреватель Ирина Соколова

Популяция под ударом: где кроется проблема

Ученые из Университета Джорджии оценили состояние популяций гремучих змей на юго-востоке США. И картина оказалась удручающей: змеи массово гибнут. Причина не в одном конкретном недуге, а в целом комплексе проблем, бьющих по здоровью рептилий. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Veterinary Science, рисует мрачную картину, где большая часть змей не может похвастаться крепким здоровьем.

Биологи обнаружили, что среди более чем 500 пойманных особей 29 различных видов, лишь 20% остались совершенно здоровыми. Остальные оказались носителями различных недугов, причем часто — сразу нескольких. Примерно треть рептилий страдали от двух и более инфекций одновременно. Это говорит о том, что популяция крайне уязвима перед любыми новыми угрозами.

Такое положение дел требует пристального внимания, ведь речь идет не просто об отдельных случаях, а о системной проблеме, угрожающей существованию целых видов. Особенно тревожит тот факт, что даже те болезни, которые раньше не представляли смертельной опасности, теперь становятся фатальными в комплексе с другими.

Смертельный коктейль: грибок, паразиты и бактерии

Исследователи выделили несколько ключевых проблем, которые донимают гремучим змеям. Среди наиболее распространенных оказались бактерия сальмонелла, обнаруженная у 63% обследованных особей, и клещевой паразит гепатозоон — у 53%. Оба эти организма сами по себе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, но настоящий удар наносится, когда они действуют заодно.

Особую тревогу вызывает обнаружение у 18% змей устойчивой к антибиотикам формы микоплазмы. Эта бактерия вызывает тяжелые респираторные заболевания, от которых змеям крайне сложно оправиться. Наличие таких устойчивых форм говорит о запущенности ситуации и возникновении внутри популяций очагов, где стандартное лечение бессильно.

Кроме того, гремучие змеи страдают от двух крайне опасных местных угроз. Это грибок *Ophidiomyces ophidiicola*, который разрушает кожу рептилий, и паразитический рачок *Raillietiella orientalis*, поражающий легкие. Половина всех обследованных гремучих змей несли обе эти инфекции одновременно, что практически гарантирует летальный исход.

Почему одни змеи слабее других

Среди всех пострадавших особенно выделяются просяные гремучники. Они демонстрируют самый высокий уровень заболеваемости, что говорит об их повышенной уязвимости. Ученые назвали две основные причины такой слабости. Во-первых, многолетнее истребление людьми значительно сократило популяцию этих змей, подорвав их коллективный иммунитет. Ослабленные группы гораздо быстрее поддаются болезням.

Во-вторых, основу рациона просяных гремучников составляют лягушки и ящерицы. К сожалению, именно эти животные часто являются переносчиками опасных паразитов, которые затем попадают в организм змей. Получается замкнутый круг, когда поиск пищи становится источником новых заражений.

Эта ситуация подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и поддержания здоровых экосистем. Когда одна часть пищевой цепочки страдает, это неизбежно сказывается на других ее звеньях.

"Мы видим, что многие виды живых существ, которые ранее считались довольно выносливыми, теперь оказываются уязвимыми перед комплексами инфекций. Это связано с изменениями окружающей среды, стрессом, вызванным человеческой деятельностью, и глобальным потеплением. Популяции диких животных становятся слабее, и им сложнее бороться даже с теми патогенами, которые раньше не представляли для них особой угрозы. Поэтому научный подход к наблюдению и контролю за здоровьем популяций диких животных становится все более актуальным". Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Контроль перемещений: единственный выход?

Чтобы остановить распространение смертельных инфекций среди пресмыкающихся, биологи рекомендуют ввести строгий контроль над перемещением диких животных. Это позволит ограничить завоз новых патогенов и предотвратить их распространение в здоровые популяции. Идея проста: если животные не будут перемещаться между ареалами, то и болезни не смогут путешествовать вместе с ними.

Такой контроль подразумевает мониторинг миграционных путей, а также установление зон, где перемещение животных строго запрещено или ограничено. Это может включать в себя как природные заповедники, так и территории, где обитают наиболее уязвимые виды, вроде просяных гремучников.

Данные исследования ясно показывают, что без активного вмешательства человека популяции гремучих змей могут продолжить свое стремительное сокращение. Необходимы комплексные меры, направленные на оздоровление животных и ограничение факторов, способствующих распространению болезней.

FAQ

Почему именно гремучие змеи страдают от смешанных инфекций больше других?

У гремучих змей ослабленный иммунитет, вызванный сокращением популяции и особенностями рациона, что делает их более восприимчивыми к комплексу заболеваний.

Какие болезни наиболее опасны для гремучих змей?

Наиболее опасны специфический грибок *Ophidiomyces ophidiicola*, паразитический рачок *Raillietiella orientalis*, а также устойчивые к антибиотикам формы микоплазмы.

Что означает "коллективный иммунитет" у животных?

Коллективный иммунитет — это состояние, когда большая часть популяции обладает иммунитетом к определенному заболеванию, что затрудняет его распространение. Уменьшение численности популяции ослабляет этот иммунитет.

Какие меры предлагаются для защиты гремучих змей?

Предлагается ввести строгий контроль над перемещением диких животных, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Проверено экспертом: научный аналитик и обозреватель Ирина Соколова

