Британские и американские ученые разработали нейросеть, которая управляет движениями "цифрового двойника" крысы в виртуальном мире с высокой степенью реализма. Этот проект, реализованный совместно с DeepMind, включает трехмерную модель крысы, обладающую реалистичным набором костей, связок и мышц.

Для обучения ИИ использовались данные, полученные от наблюдения за реальными крысами. Нейросеть не только точно воспроизводит движения, но и успешно справляется с новыми задачами. Разработка способствует пониманию того, как мозг управляет движениями конечностей.

Фото: commons.wikimedia.org/Zeynel Cebeci (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)