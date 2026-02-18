Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка лежит на диване
Девушка лежит на диване
© Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:15

Лишние килограммы давят на суставы как бетонная плита: одно правило питания снижает нагрузку

С возрастом боли в суставах часто воспринимаются как неизбежность. Однако, как сообщает MosTimes, терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа считает, что ключевую роль играет не дата в паспорте, а повседневные привычки — прежде всего питание и характер нагрузок.

Рацион вместо крайностей

По словам специалиста, основа здоровья костной системы — сбалансированный рацион без перекосов. Она подчеркивает, что большинство нормально переработанных продуктов уже содержат необходимые витамины и минералы, а потому стремление компенсировать всё отдельными добавками или "суперфудами" не всегда оправдано. Куда опаснее, по её мнению, избыточное потребление сахара.

"Самый очевидный ответ это рациональное питание, которое содержит практически все нужные составляющие, витамины, минералы и все остальное. Но мы увлекаемся сладким. Это просто бич современного мира, люди начинают толстеть, нагрузка на кости увеличивается, они быстро разрушаются", — отметила Людмила.

Терапевт связывает увлечение сладким не только с риском набора веса, но и с повышенной нагрузкой на скелет. При увеличении массы тела давление на суставы возрастает, что со временем может ускорять их изнашивание. Таким образом, вопрос здоровья костей выходит за рамки кальция и напрямую связан с метаболическими процессами.

Молоко не панацея

Распространённое убеждение о безусловной пользе молока и творога для костей врач оценивает критически. По её словам, у взрослых людей усвоение таких продуктов может снижаться, а чрезмерное потребление способно приводить к развитию непереносимости. Речь идёт прежде всего о белке коровьего молока, который не всегда благоприятно воспринимается организмом.

"В молоке помимо кальция очень много белка коровьего молока. А белок коровьего молока развивает непереносимость в организме. Поэтому эти продукты только с термической обработкой и тогда кальций усваивается", — пояснила специалист.

Таким образом, сама по себе высокая концентрация кальция не гарантирует пользы. Врач обращает внимание на способ обработки и индивидуальные особенности организма, которые влияют на усвоение питательных веществ.

Нагрузка по самочувствию, а не по норме

Отдельно Лапа высказалась о физической активности. Она считает, что универсальные рекомендации вроде обязательных десяти тысяч шагов в день подходят не всем. При лишнем весе и в пожилом возрасте чрезмерные нагрузки, особенно на фоне нарушений обмена веществ, могут ускорять разрушение суставов.

По мнению врача, ориентироваться следует на собственное состояние и уровень энергии.

"Ходить то количество, которое комфортно человеку, чтобы энергия тратилась с той нагрузкой, которую человек использует. Это нагрузка эмоциональная, рабочая, физическая, которая для нашей жизни необходима", — пояснила врач.

И подход к движению, и выбор рациона, как следует из её слов, должны учитывать возраст и состояние здоровья. В противном случае даже популярные и широко рекламируемые советы могут не укрепить, а ослабить опорно-двигательную систему.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Живот растёт — сахар выходит из-под контроля: простой замер талии выдаёт риск диабета второго типа вчера в 15:31

Инсулинорезистентность может долго оставаться незаметной, но именно она ускоряет развитие диабета и сосудистых осложнений. Риск способен показать обычный замер.

Читать полностью » Брокколи против рассеянности: эти продукты помогают мозгу взбодриться вчера в 14:13

Нутрициолог Ольга Ромашина рассказала NewsInfo, какие продукты помогают повысить концентрацию внимания.

Читать полностью » Свет гаснет — давление падает: вечерняя привычка, которая синхронизирует сердце и обмен веществ вчера в 13:45

Ранний ужин и приглушённый свет могут изменить давление и уровень сахара. Учёные раскрыли связь циркадных ритмов, сна и здоровья сердца.

Читать полностью » Потеря любви вчера в 12:31

Эмоциональная боль от утраты может отразиться на теле. Как мозг реагирует на разрыв и как восстановить связь с любимыми.

Читать полностью » Модный режим питания проиграл классической диете: 22 исследования вскрыли правду о похудении вчера в 11:52

Интервальное голодание считают эффективным способом снижения веса, но крупный обзор показал неожиданные выводы о его реальной пользе.

Читать полностью » Сахар держит в заложниках миллионы — но одна тарелка с крупами рушит эту сладкую тюрьму вчера в 11:40

Почему одни легко отказываются от сладкого, а другие не могут прожить без конфет? Ответ может скрываться не только в привычках.

Читать полностью » Любовь требует жертв или свободы: тревога и страх потерять партнёра выдают опасную зависимость вчера в 9:21

Грань между близостью и зависимостью почти незаметна. Психолог объяснила, как страх потерять партнёра превращает отношения в ловушку.

Читать полностью » Руки выдают возраст мгновенно — простая привычка после мытья меняет всё вчера в 6:22

Сухость, стянутость и морщины на руках могут огорчить. Как вернуть коже мягкость и уверенность?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Офисное сидение бьёт по глюкозе — 10 простых движений меняют картину
Авто и мото
Цвет моторного масла сбивает с толку даже опытных водителей: главный ориентир прячется не в щупе
Авто и мото
Гибрид без тяговой батареи теряет главное преимущество: экономия превращается в иллюзию
Красота и здоровье
Спортзал превращает вены в зону риска: привычная штанга запускает скрытый механизм варикоза
Туризм
Экскурсия испортила отпуск — всё из-за одной детали в программе
Авто и мото
Китай представил дизель нового поколения — расход топлива обещают сократить почти вдвое
Туризм
Астана сменилась горами и мавзолеем — одно железнодорожное путешествие показало весь Казахстан
Наука
Учёные нашли генетический след Чернобыля у следующего поколения — без роста заболеваний
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet