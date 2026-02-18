Лишние килограммы давят на суставы как бетонная плита: одно правило питания снижает нагрузку

С возрастом боли в суставах часто воспринимаются как неизбежность. Однако, как сообщает MosTimes, терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа считает, что ключевую роль играет не дата в паспорте, а повседневные привычки — прежде всего питание и характер нагрузок.

Рацион вместо крайностей

По словам специалиста, основа здоровья костной системы — сбалансированный рацион без перекосов. Она подчеркивает, что большинство нормально переработанных продуктов уже содержат необходимые витамины и минералы, а потому стремление компенсировать всё отдельными добавками или "суперфудами" не всегда оправдано. Куда опаснее, по её мнению, избыточное потребление сахара.

"Самый очевидный ответ это рациональное питание, которое содержит практически все нужные составляющие, витамины, минералы и все остальное. Но мы увлекаемся сладким. Это просто бич современного мира, люди начинают толстеть, нагрузка на кости увеличивается, они быстро разрушаются", — отметила Людмила.

Терапевт связывает увлечение сладким не только с риском набора веса, но и с повышенной нагрузкой на скелет. При увеличении массы тела давление на суставы возрастает, что со временем может ускорять их изнашивание. Таким образом, вопрос здоровья костей выходит за рамки кальция и напрямую связан с метаболическими процессами.

Молоко не панацея

Распространённое убеждение о безусловной пользе молока и творога для костей врач оценивает критически. По её словам, у взрослых людей усвоение таких продуктов может снижаться, а чрезмерное потребление способно приводить к развитию непереносимости. Речь идёт прежде всего о белке коровьего молока, который не всегда благоприятно воспринимается организмом.

"В молоке помимо кальция очень много белка коровьего молока. А белок коровьего молока развивает непереносимость в организме. Поэтому эти продукты только с термической обработкой и тогда кальций усваивается", — пояснила специалист.

Таким образом, сама по себе высокая концентрация кальция не гарантирует пользы. Врач обращает внимание на способ обработки и индивидуальные особенности организма, которые влияют на усвоение питательных веществ.

Нагрузка по самочувствию, а не по норме

Отдельно Лапа высказалась о физической активности. Она считает, что универсальные рекомендации вроде обязательных десяти тысяч шагов в день подходят не всем. При лишнем весе и в пожилом возрасте чрезмерные нагрузки, особенно на фоне нарушений обмена веществ, могут ускорять разрушение суставов.

По мнению врача, ориентироваться следует на собственное состояние и уровень энергии.

"Ходить то количество, которое комфортно человеку, чтобы энергия тратилась с той нагрузкой, которую человек использует. Это нагрузка эмоциональная, рабочая, физическая, которая для нашей жизни необходима", — пояснила врач.

И подход к движению, и выбор рациона, как следует из её слов, должны учитывать возраст и состояние здоровья. В противном случае даже популярные и широко рекламируемые советы могут не укрепить, а ослабить опорно-двигательную систему.