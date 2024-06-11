Лето - чудесный период для отдыха, однако, чтобы его ничего не омрачало, стоит побеспокоиться о растениях на дачном участке. О том, каких следует опасаться, рассказала Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, телеведущая.

- В принципе, для человека на приусадебном участке, конечно, опасен борщевик. Это для всех без исключения. Но еще если садовод для декорирования участка сажает всевозможные декоративные кустарники, которые имеют ягоды, то возможно, если дети попробуют, могут отравиться.

Любовь садоводов к красоте дельфиниумов тоже может быть небезопасна.

- У него ядовитый сок. Это вообще ядовитое растение. И надо руки очень хорошо мыть, чтобы случайно этими руками, куда попал сок, а потом начнут есть ягоды, еще что-то, помнить о том, что дельфиниум исключительно ядовит. Даже из него делают настойку. Правда, это надо делать уметь для того, чтобы травить достаточно стойких насекомых. Но это опять-таки не рекомендуется, потому что и посуда придет в негодность. В общем, ядовитое растение.

Любимый многими георгин тоже не так безобиден, как кажется. Лучше держать срезанные цветы подальше от продуктов, рассказала эксперт. Особенно опасны луковичные, в том числе и нарциссы. Если человек, по словам эксперта, не будет пытаться съесть цветок, то, например, кошка, вполне способна попробовать его на вкус.

Источник: commons.wikimedia.org/Тамара Кубаева(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)