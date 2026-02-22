Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Малина
Малина
© commons.wikimedia. org by Ken Goulding is licensed under public domain
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 13:13

Секатор в руки в конце февраля — один срез превращает малинник в фабрику ягод

Пока зима только начинает отступать, малинник уже ждёт решающего шага. Многие садоводы откладывают его из осторожности, опасаясь повредить кусты. Однако именно сейчас один точный жест способен превратить скромные посадки в настоящую фабрику ягод.

Февраль — окно возможностей для обрезки

Конец февраля считается оптимальным периодом для вмешательства. Сильные морозы уже идут на спад, но активное сокодвижение ещё не началось. Если обрезать слишком рано, срезы могут пострадать от холода; если слишком поздно — растение потратит силы на восстановление в ущерб будущему урожаю.

Именно в этот короткий промежуток стоит взять секатор. Такая обрезка стимулирует корневую систему и направляет ресурсы на формирование новых побегов. По сути, это сигнал растению сосредоточиться на мощном весеннем росте.

Особенно важно не ограничиваться поверхностной корректировкой. Частая ошибка — оставить слишком много старых побегов из жалости к кусту. В результате растение продолжает тратить энергию на поддержание древесины, которая уже отдала плоды.

Радикальный срез для ремонтантной малины

Для ремонтантных сортов, плодоносящих дважды или в течение длительного сезона, рекомендована короткая обрезка почти "под ноль". Стебли, давшие урожай в прошлом году, следует срезать на высоте примерно 5-10 сантиметров от земли.

Такой приём может выглядеть чрезмерным, но именно он активирует спящие почки у основания куста. Молодые побеги вырастают более сильными, ровными и продуктивными. Плоды формируются именно на этих новых тростниках, а не на старой древесине.

Кроме того, удаление прошлогодних стеблей выполняет санитарную функцию. В трещинах коры часто зимуют споры грибков и личинки вредителей. Радикальная обрезка снижает риск заболеваний, таких как усыхание побегов или серая гниль, без необходимости химической обработки.

Завершающий шаг — мульчирование

После обрезки важно не оставлять почву открытой. Корневая система малины чувствительна к пересыханию и конкуренции со стороны сорняков. Сразу после удаления стеблей рекомендуется замульчировать основание кустов органическим материалом.

Подойдут:

  1. Древесная щепа.
  2. Солома.
  3. Опавшие листья.

Мульча удерживает влагу, подавляет рост сорняков и постепенно обогащает почву при разложении. Это создаёт стабильную среду для активного весеннего старта.

Если обрезка выполнена вовремя и дополнена мульчированием, уже с первыми тёплыми днями появятся крепкие побеги. В отличие от загущённых кустов с обилием старой древесины, такие растения направляют все ресурсы на цветение и формирование плодов.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
