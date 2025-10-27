Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Недозревшие ягоды малины
Недозревшие ягоды малины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 22:26

Малина перед сном — и жир тает: диетолог раскрыла ночной секрет стройности

Диетолог Ангелина Светлова рассказала, как малина помогает сжигать жир даже во сне

Малина, которая помогает сжигать жир во сне: объяснение диетолога Ангелины Светловой

Сезонные ягоды — не только вкусное лакомство, но и источник веществ, способных поддерживать стройность. Диетолог, кандидат медицинских наук Ангелина Светлова рассказала, что малина может влиять на обмен веществ и помогать организму сжигать жир даже во сне.

"Малина способна влиять на скорость обмена веществ и активизировать процессы жиросжигания", — отметила диетолог Ангелина Светлова.

Как малина ускоряет метаболизм

Главный "секрет" малины — это малиновые кетоны. Эти природные соединения активируют процесс липолиза - расщепления жиров, которые организм затем использует как источник энергии. Исследования показывают, что кетоны малины повышают чувствительность клеток к гормонам, участвующим в жировом обмене, и ускоряют расход калорий даже в состоянии покоя.

Кроме того, малина богата антиоксидантами и витамином C, которые улучшают обмен веществ, поддерживают здоровье кожи и снижают воспаления.

Почему малина работает ночью

Малина содержит мелатонин - природный гормон сна, который помогает организму восстанавливаться ночью. Именно в это время активизируются процессы регенерации и жиросжигания. Поэтому небольшая порция ягод перед сном способствует не только спокойному сну, но и мягкой стимуляции метаболизма.

"Липолиз продолжается во сне, а малина дополнительно содержит мелатонин, который улучшает восстановление нервной системы", — пояснила Светлова.

Сравнение: малина и другие ягоды при похудении

Ягода Основное действие Калорийность (на 100 г) Уровень гликемии Эффект на жиросжигание
Малина Стимулирует липолиз, содержит мелатонин 41 ккал Низкий Высокий
Клубника Улучшает пищеварение, богата витамином C 32 ккал Средний Средний
Черника Поддерживает сосуды и зрение 44 ккал Средний Умеренный
Смородина Усиливает иммунитет, источник витамина C 38 ккал Низкий Средний

Как есть малину, чтобы был результат

  1. Выбирайте свежую или замороженную.
    В ней сохраняются кетоны, витамины и антиоксиданты. Консервированные ягоды часто содержат сахар, который сводит пользу к нулю.

  2. Ешьте за 1,5-2 часа до сна.
    Это время достаточно, чтобы активировать метаболизм, но не перегружать пищеварение ночью.

  3. Порция — один стакан (150-200 г).
    Больше не нужно: избыток фруктозы может дать противоположный эффект.

  4. Добавляйте в йогурты, смузи или овсянку.
    Так ягоды усваиваются лучше, а чувство сытости сохраняется дольше.

  5. Сочетайте с физической активностью.
    Ягоды — не замена тренировкам, а часть здорового образа жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть малину с сахаром или взбитыми сливками.
    Последствие: уровень инсулина повышается, а жиросжигание замедляется.
    Альтернатива: добавляйте ягоды в йогурт без сахара или ешьте отдельно.

  • Ошибка: полагаться только на ягоды для снижения веса.
    Последствие: отсутствие стабильных результатов.
    Альтернатива: сочетайте употребление малины с правильным питанием и активностью.

  • Ошибка: употреблять слишком поздно ночью.
    Последствие: может нарушиться сон и пищеварение.
    Альтернатива: ограничиться лёгким перекусом за 2 часа до сна.

А что если нет свежей малины?

Замороженные ягоды сохраняют почти все полезные вещества. Их можно размораживать естественным способом (без микроволновки) и добавлять в каши, творог или смузи. Также полезен чай из малиновых листьев, который поддерживает обмен веществ и содержит мягкие природные антиоксиданты.

Плюсы и минусы регулярного употребления малины

Плюсы Минусы
Активирует липолиз и обмен веществ Может вызывать аллергию у чувствительных людей
Улучшает сон и восстанавливает нервную систему Нежелательна при гастрите с повышенной кислотностью
Низкая калорийность и высокая насыщаемость Не заменяет полноценное питание
Богата витаминами и клетчаткой Требует контроля порции

FAQ

Можно ли есть малину утром?
Да, утром она тоже полезна — помогает запустить обмен веществ и придаёт энергии.

Подходит ли малина для диабетиков?
В умеренных количествах — да. У неё низкий гликемический индекс и мало сахара.

Помогают ли малиновые добавки или экстракты?
Добавки с кетонами могут усиливать эффект, но лучше отдавать предпочтение натуральным ягодам.

Можно ли совмещать с другими фруктами?
Да, особенно с киви, яблоком или грейпфрутом — они усиливают антиоксидантное действие.

Мифы и правда

  • Миф: малина сжигает жир без диеты.
    Правда: она лишь ускоряет обмен веществ, а дефицит калорий остаётся основным условием похудения.

  • Миф: малина теряет все свойства после заморозки.
    Правда: при правильной заморозке сохраняется до 90% питательных веществ.

  • Миф: малина противопоказана вечером.
    Правда: наоборот, содержащийся мелатонин способствует спокойному сну и ночному восстановлению.

3 интересных факта

  1. Малиновые кетоны впервые выделили в 1965 году, и с тех пор их активно изучают в контексте борьбы с ожирением.

  2. Малина содержит больше антиоксидантов, чем киви и апельсин вместе взятые.

  3. Чашка ягод покрывает около 40% дневной нормы витамина C и почти 30% клетчатки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мука грубого помола помогает удержать ягоды в тесте — пояснение технологов сегодня в 14:41
Фрукты и ягоды в пироге больше не уйдут на дно: секрет, который знают только профессионалы

Как добиться, чтобы ягоды не тонули в тесте и выпечка оставалась лёгкой и воздушной? Профессиональная кондитер делится простым приёмом, который спасает любой пирог.

Читать полностью » Эскалоп из индейки на сковороде с двумя видами масла получается нежным сегодня в 14:40
Шеф-повара в шоке: обычная сковорода творит чудеса — эскалоп получается ресторанного уровня

Нежные и сочные эскалопы из индейки с хрустящей золотистой корочкой. Узнайте секрет быстрого приготовления и идеального сочетания специй. Простой рецепт вкусного и полезного ужина за 20 минут.

Читать полностью » Клубничный щербет на йогурте сохраняет полезные свойства ягод при заморозке сегодня в 14:37
Мороженое без мороженицы? Да, и это работает: древний рецепт стал хитом лета

Нежнейший щербет из спелой клубники и натурального йогурта. Узнайте секрет идеальной кремовой текстуры без мороженицы. Легкий рецепт фруктового десерта, который покорит всю семью.

Читать полностью » Буглама из мяса барана готовится методом томления без обжарки сегодня в 13:34
Казанская магия: как простое блюдо из баранины и овощей стало королевским угощением

Нежнейшая баранина и овощи, томленые в собственном соку. Узнайте секрет азербайджанской бугламы — слоеного блюда, которое готовится без единой капли масла. Рецепт для настоящих ценителей.

Читать полностью » Запечённая молодая картошка в кожуре сохраняет максимум витаминов сегодня в 13:31
Молодая картошка играет новыми красками: раскрываем секрет идеальной корочки и нежной мякоти

Хрустящие снаружи и нежные внутри молодые картофелины с ароматом чеснока и трав. Узнайте секрет идеальной корочки и яркой зеленой заправки. Простой рецепт, который станет хитом любого стола.

Читать полностью » Оладьи из рубленой куриной грудки с кефиром получаются воздушными и сочными сегодня в 12:28
Куриная грудка больше не сухая! Кулинары нашли гениальный способ сделать её сочной и нежной

Нежные и сочные оладьи из рубленой куриной грудки, которые тают во рту. Узнайте секрет идеальной текстуры и сочности. Простой рецепт для полезного ужина или детского меню.

Читать полностью » Лаваш с грибами и сыром сохраняет вкусовые качества в холодном и горячем виде сегодня в 12:25
Гости в шоке: обычная закуска из лаваша превращается в два разных блюда — и оба шедевральные

Хрустящий лаваш с ароматной грибной начинкой и расплавленным сыром. Узнайте, как приготовить универсальную закуску, которая покорит гостей в горячем и холодном виде. Секреты идеального рулета.

Читать полностью » Маффины на кефире сохраняют сочность благодаря реакции кисломолочного продукта с разрыхлителем сегодня в 11:23
Кефир в тесте — это революция: маффины получаются настолько сочными, что не требуют крема

Нежные и воздушные маффины на кефире, которые станут идеальным завтраком или десертом. Узнайте секрет идеальной текстуры и как создать десятки вариантов на основе одного рецепта.

Читать полностью »

Новости
Наука
MIT обнаружил сохранившиеся материалы Земли до планетарной катастрофы 4,5 млрд лет назад
Наука
NASA: через миллион лет Солнце уничтожит атмосферу планеты Земля
Красота и здоровье
Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи
Красота и здоровье
Дерматологи назвали пептиды мягкой альтернативой ретинолу для омоложения кожи
Авто и мото
Смирнов: использование микрофибры при мойке создаёт до 3000 микроцарапин на кузове
Садоводство
Осенний посев моркови позволяет собрать урожай уже в июне
Авто и мото
Инженер-двигателист Иванов: современным ДВС нежелателен щадящий режим эксплуатации
Дом
Дизайнеры интерьеров: хранение под кроватью экономит до 20 % пространства спальни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet