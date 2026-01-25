Малина дала кислинку, сыр — сливочность: эти маффины исчезли раньше кофе
Маффины — редкий случай, когда десерт без угрызений совести переезжает в завтрак. Они выглядят скромно, но легко скрывают внутри сливочную начинку и яркие ягоды, превращая утренний перекус в маленькое удовольствие. Малиновые чизкейк-маффины как раз из этой категории: мягкие, ароматные и с неожиданно насыщенной серединой. Об этом сообщает Tasting Table.
Почему эти маффины подходят для завтрака
Маффины давно считаются "утренней версией" капкейков: без плотной глазури, но с насыщенным вкусом и рассыпчатой текстурой. В этом варианте основа получается воздушной и нежной, свежая малина даёт кислинку и сочность, а начинка из сливочного сыра добавляет кремовый акцент, напоминающий чизкейк. В итоге вкус получается десертным, но не тяжёлым — именно поэтому такие маффины уместны и утром, и днём к чашке кофе или чая.
Отдельную роль играет штрёцель сверху: он создаёт хрустящую корочку и визуально делает выпечку "пекарской", а не домашней наспех.
Ингредиенты для малиновых чизкейк-маффинов
Рецепт рассчитан на 12 маффинов.
Для теста и начинки:
- 2 стакана пшеничной муки
- 3/4 стакана сахара, разделить
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 3/4 стакана молока
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 яйцо
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 стакан свежей малины
- 115 г сливочного сыра, размягчённого
Для штрёцеля:
- 1/3 стакана муки
- 1/4 стакана коричневого сахара
- 2 ст. л. холодного сливочного масла
Как приготовить маффины шаг за шагом
- Разогрейте духовку до 205°C и выстелите форму для маффинов бумажными капсулами.
- В большой миске смешайте муку, 1/2 стакана сахара, разрыхлитель и соль.
- В отдельной миске взбейте молоко, масло, яйцо и ваниль до однородности.
- Соедините влажные ингредиенты с сухими, аккуратно перемешивая до объединения. Не вымешивайте тесто.
- Осторожно вмешайте малину, стараясь не раздавить ягоды.
- В другой миске взбейте сливочный сыр с оставшимся 1/4 стакана сахара до воздушной кремовой массы.
- Выложите в каждую формочку по 1 столовой ложке теста.
- Добавьте по 1 столовой ложке сырной начинки в центр.
- Сверху распределите оставшееся тесто, почти до краёв формочек.
- Для штрёцеля смешайте муку, коричневый сахар и холодное масло до крошкообразного состояния.
- Посыпьте каждый маффин штрёцелем.
- Выпекайте 20-25 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой.
- Переложите маффины на решётку и дайте им слегка остыть перед подачей.
Полезные нюансы, чтобы маффины получились идеальными
Главная ошибка — перемешивание теста. Как только сухие и влажные ингредиенты соединились, стоит остановиться: небольшие комочки допустимы и даже желательны. Вторая распространённая проблема — пересушивание. Маффины лучше сразу вынуть из формы и переложить на решётку, иначе они продолжат "доходить" от остаточного тепла.
Штрёцель можно пропустить, но именно он отличает маффин от капкейка и добавляет контраст текстур. Без него выпечка будет мягче и проще на вид, хотя вкус всё равно останется насыщенным за счёт малины и кремовой начинки.
