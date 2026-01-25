Малина дала кислинку, сыр — сливочность: эти маффины исчезли раньше кофе

Маффины — редкий случай, когда десерт без угрызений совести переезжает в завтрак. Они выглядят скромно, но легко скрывают внутри сливочную начинку и яркие ягоды, превращая утренний перекус в маленькое удовольствие. Малиновые чизкейк-маффины как раз из этой категории: мягкие, ароматные и с неожиданно насыщенной серединой. Об этом сообщает Tasting Table.

Почему эти маффины подходят для завтрака

Маффины давно считаются "утренней версией" капкейков: без плотной глазури, но с насыщенным вкусом и рассыпчатой текстурой. В этом варианте основа получается воздушной и нежной, свежая малина даёт кислинку и сочность, а начинка из сливочного сыра добавляет кремовый акцент, напоминающий чизкейк. В итоге вкус получается десертным, но не тяжёлым — именно поэтому такие маффины уместны и утром, и днём к чашке кофе или чая.

Отдельную роль играет штрёцель сверху: он создаёт хрустящую корочку и визуально делает выпечку "пекарской", а не домашней наспех.

Ингредиенты для малиновых чизкейк-маффинов

Рецепт рассчитан на 12 маффинов.

Для теста и начинки:

2 стакана пшеничной муки

3/4 стакана сахара, разделить

2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

3/4 стакана молока

1/2 стакана растительного масла

1 яйцо

1 ч. л. ванильного экстракта

1 стакан свежей малины

115 г сливочного сыра, размягчённого

Для штрёцеля:

1/3 стакана муки

1/4 стакана коричневого сахара

2 ст. л. холодного сливочного масла

Как приготовить маффины шаг за шагом

Разогрейте духовку до 205°C и выстелите форму для маффинов бумажными капсулами. В большой миске смешайте муку, 1/2 стакана сахара, разрыхлитель и соль. В отдельной миске взбейте молоко, масло, яйцо и ваниль до однородности. Соедините влажные ингредиенты с сухими, аккуратно перемешивая до объединения. Не вымешивайте тесто. Осторожно вмешайте малину, стараясь не раздавить ягоды. В другой миске взбейте сливочный сыр с оставшимся 1/4 стакана сахара до воздушной кремовой массы. Выложите в каждую формочку по 1 столовой ложке теста. Добавьте по 1 столовой ложке сырной начинки в центр. Сверху распределите оставшееся тесто, почти до краёв формочек. Для штрёцеля смешайте муку, коричневый сахар и холодное масло до крошкообразного состояния. Посыпьте каждый маффин штрёцелем. Выпекайте 20-25 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой. Переложите маффины на решётку и дайте им слегка остыть перед подачей.

Полезные нюансы, чтобы маффины получились идеальными

Главная ошибка — перемешивание теста. Как только сухие и влажные ингредиенты соединились, стоит остановиться: небольшие комочки допустимы и даже желательны. Вторая распространённая проблема — пересушивание. Маффины лучше сразу вынуть из формы и переложить на решётку, иначе они продолжат "доходить" от остаточного тепла.

Штрёцель можно пропустить, но именно он отличает маффин от капкейка и добавляет контраст текстур. Без него выпечка будет мягче и проще на вид, хотя вкус всё равно останется насыщенным за счёт малины и кремовой начинки.