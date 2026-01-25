Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Маффин
Маффин
© flickr.com by Le living and co. is licensed under CC BY 2.0.
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 17:13

Малина дала кислинку, сыр — сливочность: эти маффины исчезли раньше кофе

Малиновые чизкейк маффины подходят для завтрака без тяжёлой глазури — Tasting Table

Маффины — редкий случай, когда десерт без угрызений совести переезжает в завтрак. Они выглядят скромно, но легко скрывают внутри сливочную начинку и яркие ягоды, превращая утренний перекус в маленькое удовольствие. Малиновые чизкейк-маффины как раз из этой категории: мягкие, ароматные и с неожиданно насыщенной серединой. Об этом сообщает Tasting Table.

Почему эти маффины подходят для завтрака

Маффины давно считаются "утренней версией" капкейков: без плотной глазури, но с насыщенным вкусом и рассыпчатой текстурой. В этом варианте основа получается воздушной и нежной, свежая малина даёт кислинку и сочность, а начинка из сливочного сыра добавляет кремовый акцент, напоминающий чизкейк. В итоге вкус получается десертным, но не тяжёлым — именно поэтому такие маффины уместны и утром, и днём к чашке кофе или чая.

Отдельную роль играет штрёцель сверху: он создаёт хрустящую корочку и визуально делает выпечку "пекарской", а не домашней наспех.

Ингредиенты для малиновых чизкейк-маффинов

Рецепт рассчитан на 12 маффинов.

Для теста и начинки:

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 3/4 стакана сахара, разделить
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 3/4 стакана молока
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 стакан свежей малины
  • 115 г сливочного сыра, размягчённого

Для штрёцеля:

  • 1/3 стакана муки
  • 1/4 стакана коричневого сахара
  • 2 ст. л. холодного сливочного масла

Как приготовить маффины шаг за шагом

  1. Разогрейте духовку до 205°C и выстелите форму для маффинов бумажными капсулами.
  2. В большой миске смешайте муку, 1/2 стакана сахара, разрыхлитель и соль.
  3. В отдельной миске взбейте молоко, масло, яйцо и ваниль до однородности.
  4. Соедините влажные ингредиенты с сухими, аккуратно перемешивая до объединения. Не вымешивайте тесто.
  5. Осторожно вмешайте малину, стараясь не раздавить ягоды.
  6. В другой миске взбейте сливочный сыр с оставшимся 1/4 стакана сахара до воздушной кремовой массы.
  7. Выложите в каждую формочку по 1 столовой ложке теста.
  8. Добавьте по 1 столовой ложке сырной начинки в центр.
  9. Сверху распределите оставшееся тесто, почти до краёв формочек.
  10. Для штрёцеля смешайте муку, коричневый сахар и холодное масло до крошкообразного состояния.
  11. Посыпьте каждый маффин штрёцелем.
  12. Выпекайте 20-25 минут, пока зубочистка не будет выходить чистой.
  13. Переложите маффины на решётку и дайте им слегка остыть перед подачей.

Полезные нюансы, чтобы маффины получились идеальными

Главная ошибка — перемешивание теста. Как только сухие и влажные ингредиенты соединились, стоит остановиться: небольшие комочки допустимы и даже желательны. Вторая распространённая проблема — пересушивание. Маффины лучше сразу вынуть из формы и переложить на решётку, иначе они продолжат "доходить" от остаточного тепла.

Штрёцель можно пропустить, но именно он отличает маффин от капкейка и добавляет контраст текстур. Без него выпечка будет мягче и проще на вид, хотя вкус всё равно останется насыщенным за счёт малины и кремовой начинки.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

