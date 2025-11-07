Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рас-эль-Хайма
© commons.wikimedia.org by Vincent Eisfeld is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:57

Всего час от Дубая — и вы в другой вселенной: Рас-эль-Хайма покоряет тишиной и горами

Рас-эль-Хайма — это место, где песок встречается с морем, а блеск курортов соседствует с нетронутыми горами. Этот эмират — не просто "тихий брат" Дубая, а его природная альтернатива. Здесь можно услышать, как поют птицы, увидеть следы пустынных лисиц и почувствовать дыхание ветра с гор Хаджар.

Эмират для тех, кто ищет подлинность

Путешествие в Рас-эль-Хайму начинается с удивления: всего час пути от сверкающего Дубая — и вы попадаете в другую вселенную. Здесь нет вечных пробок и неонового блеска. Зато есть оазисы, мангровые заросли и покой. Этот эмират называют "природным" не случайно — он сочетает море, пустыню и горы в одном кадре.

На территории природного заповедника Аль-Вади обитает белый аравийский орикс — животное, однажды исчезнувшее из дикой природы. Благодаря проекту по восстановлению популяции теперь здесь насчитывается более сотни особей.

"Если они подходят очень близко, вы должны стоять на месте. А если собираются атаковать, они подают предупреждающий знак — громкое блеяние", — пояснил гид по природе Эрнест Опаре.

Его экскурсии — не просто прогулки по песку. Он рассказывает, как пустыня живёт своей жизнью ночью, показывает следы гадюк и скорпионов, а днём помогает заметить филинов и ярких щурок, пролетающих над барханами.

Сравнение: Дубай и Рас-эль-Хайма

Критерий

Дубай

Рас-эль-Хайма

Атмосфера

Город будущего

Природный приют

Туристы (2024)

18,7 млн

1,28 млн

Развлечения

Торговые центры, башни, яхты

Горы, сафари, кемпинги

Транспорт

Интенсивное движение

Минимум пробок

Настроение

Энергия мегаполиса

Тишина и размеренность

Советы шаг за шагом: как исследовать эмират

  1. Начните с сафари по Аль-Вади. Возьмите бинокль и попробуйте заметить ориксов или газелей.
  2. Поднимитесь на Джебель Джайс — самую высокую точку ОАЭ. Здесь расположен Jais Flight, самый длинный зиплайн в мире.
  3. Проведите ночь в лагере 1770 на высоте 1770 м. Воздух здесь прохладнее, а небо усыпано звёздами.
  4. Спуститесь к мангровым зарослям и покатайтесь на каяке вдоль побережья.
  5. Завершите путешествие на жемчужной ферме Сувайди, где можно увидеть, как рождается арабский жемчуг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать только пляжный отдых.
    Последствие: упустить самую интересную часть эмирата.
    Альтернатива: добавить в маршрут походы по Хаджар, сафари и экскурсии по ферме Сувайди.
  • Ошибка: поехать летом без подготовки.
    Последствие: экстремальная жара может испортить впечатление.
    Альтернатива: отправиться осенью или зимой, когда температура комфортная, а горы расцветают.
  • Ошибка: останавливаться только в отелях у моря.
    Последствие: вы не увидите контраста между побережьем и пустыней.
    Альтернатива: выбрать комбинированное размещение — ночь в Ritz-Carlton в пустыне и ночь в прибрежном Anantara.

А что если…

А что если вы устали от цивилизации и хотите почувствовать настоящую тишину? В лагере 1770 можно медитировать под звуки ветра, участвовать в звуковом исцелении и наблюдать, как солнце одновременно встаёт над Индийским океаном и садится над Аравийским морем.

"Это место, где можно замедлиться и соединиться с природой. Его красота — в простоте", — отметил владелец Adventurati Outdoor Фади Хачо.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Природные пейзажи и дикая фауна

Меньше развлечений, чем в Дубае

Возможности для активного отдыха

Летом слишком жарко

Доступность (1 час от Дубая)

Ограниченный общественный транспорт

Гостеприимство и спокойствие

Некоторые маршруты труднодоступны

FAQ

Как выбрать сезон для поездки?
Лучше ехать с октября по март — температура комфортна для прогулок и походов.

Что лучше взять с собой?
Удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем и лёгкую куртку — в горах прохладно.

Мифы и правда

Миф: Рас-эль-Хайма скучна и лишена инфраструктуры.
Правда: Здесь активно строятся новые отели, включая казино, а при этом сохраняется природная гармония.

Миф: В пустыне нечего делать.
Правда: Помимо сафари, доступны ночные экскурсии, наблюдения за животными и гастроужины под звёздами.

Миф: Все эмираты одинаковы.
Правда: Рас-эль-Хайма уникальна — она сочетает горы, море и пустыню в одном пейзаже.

Исторический контекст

До нефтяной эры Рас-эль-Хайма славилась своими жемчужинками. Ферма Сувайди — живое напоминание об этом времени. Здесь до сих пор вручную добывают жемчуг, как это делали десятилетия назад.

2 интересных факта

  • На Джебель Джайс температура на 10 °C ниже, чем у побережья.
  • Аравийский орикс стал первым видом, возвращённым в дикую природу после полного исчезновения.

