© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:10

Ходить, думать, жить — мутация RPS6KC1 крадёт это у детей: учёные нашли причину, о которой никто не подозревал

Пужоль: мутация гена RPS6KC1 вызывает редкое заболевание белого вещества

Международная группа учёных под руководством специалистов из Института биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell, Испания) сделала важное открытие в области неврологии: они выявили новое редкое заболевание белого вещества мозга, связанное с мутацией в гене RPS6KC1. Это открытие может значительно улучшить раннюю диагностику и перспективы лечения нейродегенеративных расстройств. Об этом сообщает агентство EFE.

Новая болезнь — новая надежда

Исследователи использовали современные методы секвенирования генома и инновационные алгоритмы клинической геномики, разработанные в Idibell. Благодаря им удалось проанализировать редкие генетические аномалии, которые раньше оставались незамеченными. На сегодняшний день во всём мире зарегистрировано всего 13 пациентов с этим заболеванием.

"Патология проявляется трудностями при ходьбе, нарушениями когнитивных функций и особенностями поведения и развития", — пояснила руководитель отдела нейрометаболизма Аурора Пужоль.

Как проявляется заболевание

Белое вещество мозга отвечает за передачу сигналов между различными отделами нервной системы. Его повреждение приводит к замедлению или искажению нейронных импульсов, что отражается на движении, речи, мышлении и эмоциональной сфере.

Новая патология, вызванная мутацией в RPS6KC1, проявляется в раннем возрасте и сопровождается:

  • нарушением координации движений и равновесия;

  • задержкой когнитивного и речевого развития;

  • изменениями личности, раздражительностью, снижением способности к обучению.

Таблица: ключевые данные об открытии

Показатель Значение / Описание
Открытие сделано Институт биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell), Испания
Куратор проекта Аурора Пужоль, доктор биомедицинских наук
Ген, вовлечённый в заболевание RPS6KC1
Количество выявленных случаев 13 пациентов по всему миру
Основные симптомы Нарушение ходьбы, когнитивные трудности, изменения поведения
Затронутая область мозга Белое вещество
Перспектива Разработка методов диагностики и потенциальной терапии

Почему это открытие важно

Ранее подобные заболевания белого вещества классифицировались как лейкодистрофии — редкие наследственные нарушения, для многих из которых до сих пор нет лечения. Определение точного гена-источника болезни даёт исследователям возможность:

  1. Разработать генетические тесты для раннего выявления патологии.

  2. Изучить биохимические механизмы нарушения обмена в нейронах.

  3. Создать целевые методы терапии, в том числе на основе генной инженерии.

"Выявление мутации в RPS6KC1 открывает возможность для разработки терапевтических подходов и точной диагностики ещё на ранних стадиях заболевания", — подчеркнула Пужоль.

Новые технологии — ключ к редким диагнозам

Идентификация таких редких болезней стала возможна благодаря геномным технологиям нового поколения (NGS) и искусственному интеллекту, анализирующему огромные объёмы данных. Алгоритмы, созданные в Idibell, позволяют находить совпадения в генетических паттернах даже среди единичных случаев по всему миру — то, что ранее считалось невозможным.

Мифы и правда

  • Миф: редкие генетические болезни невозможно диагностировать.
    Правда: технологии секвенирования и биоинформатики делают это реальным уже сегодня.

  • Миф: лечение таких заболеваний бессмысленно разрабатывать из-за их редкости.
    Правда: понимание молекулярных механизмов помогает лечить схожие болезни и улучшает общую генетическую медицину.

  • Миф: мутации в ДНК всегда фатальны.
    Правда: многие из них можно компенсировать с помощью таргетной терапии или генетической коррекции.

Что дальше

Учёные планируют расширить выборку пациентов и исследовать, как именно мутация RPS6KC1 влияет на структуру и функции белого вещества мозга. Следующий шаг — разработка биомаркеров для диагностики и тестирование возможных терапевтических вмешательств.

Открытие нового заболевания белого вещества мозга — это не просто описание ещё одной генетической редкости. Это важный шаг к персонализированной медицине, где диагностика и лечение будут подбираться с точностью до конкретного гена. Исследование Idibell показывает, как наука приближается к тому, чтобы расшифровать "чёрные ящики" наследственных болезней и, возможно, изменить судьбу пациентов, которые до недавнего времени оставались без диагноза.

Cell Reports: текучий интеллект коррелирует с пространственными картами гиппокампа сегодня в 17:07
Текучий интеллект взорвался: исследование доказало — мозг рисует карты, чтобы вы видели связи везде

Учёные из Института Макса Планка выяснили, что интеллект связан с тем, как мозг строит внутренние карты — и что эти карты можно развивать.

Читать полностью » Лефевр: модель атмосферы Венеры сравнивает ветра с Землёй и Марсом сегодня в 17:04
Африка на Венере? Учёные уверены: на наших глазах планета рождает новый океан из пыли и ветра

Учёные из Сорбонны смоделировали динамику ветров и пылевых потоков на Венере. Эти данные помогут новым зондовым миссиям избежать ошибок при посадке.

Читать полностью » Линь: окаменелости моллюсков подтверждают древние биогеографические связи Тайваня с Восточной Азией сегодня в 16:58
Живорождение у улиток — не сказка: редчайшая находка на Тайване перевернула палеонтологию

Учёные Тайваня нашли древнейшие пресноводные раковины, сохранившие следы живорождения — редкий взгляд в эволюцию жизни острова.

Читать полностью » Science Advances: спутник Сатурна Энцелад излучает тепло с севера и юга сегодня в 16:01
Спутник Сатурна играет в прятки: северный полюс Энцелада выдаёт секреты

Учёные впервые зафиксировали тепловой поток на северном полюсе Энцелада, доказав, что подо льдом скрыт активный океан, способный поддерживать жизнь.

Читать полностью » Эволюция амфибий доказала гибкость природы и живорождение — Х. Кристоф Лидтке сегодня в 15:06
Эволюция сыграла ва-банк: в тропиках появились жабы, которые рожают как млекопитающие

Учёные нашли три новых вида африканских жаб, которые рождают живых детёнышей. Это редкое открытие не только меняет представления об эволюции, но и подчёркивает хрупкость природы Танзании.

Читать полностью » Наскальные рисунки Эрджиеса раскрыли символическое мышление древних людей Центральной Анатолии сегодня в 14:38
Письмо из доисторического мрака: 8000-летние рисунки рассказали, как рождалась вера

На склонах горы Эрджиес в Турции археологи нашли 8000-летние петроглифы. Эти древние изображения открывают новые страницы истории искусства и символического мышления человека.

Читать полностью » Микрочипы MIT перемещаются по сосудам и восстанавливают нейроны изнутри — Деблина Саркар сегодня в 13:38
Клетки стали курьерами технологий: микрочипы путешествуют по телу, как цифровые врачи

MIT разработал микроскопические биоимплантаты, которые перемещаются по сосудам и воздействуют на мозг изнутри. Эти устройства способны лечить болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми, и открывают новую страницу в истории нейромедицины.

Читать полностью » Редкий семирукий осьминог пойман у берегов Швеции и передан учёным — Кристин Аппельквист сегодня в 12:38
Призрак глубин всплыл у берегов Скандинавии: рыбаки подняли из моря существо с семью руками

В водах Скагеррака случайно поймали редкого семирукого осьминога. Учёные из Швеции изучают находку, которая поможет раскрыть тайны глубоководных экосистем.

Читать полностью »

