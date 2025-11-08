Ходить, думать, жить — мутация RPS6KC1 крадёт это у детей: учёные нашли причину, о которой никто не подозревал

Международная группа учёных под руководством специалистов из Института биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell, Испания) сделала важное открытие в области неврологии: они выявили новое редкое заболевание белого вещества мозга, связанное с мутацией в гене RPS6KC1. Это открытие может значительно улучшить раннюю диагностику и перспективы лечения нейродегенеративных расстройств. Об этом сообщает агентство EFE.

Новая болезнь — новая надежда

Исследователи использовали современные методы секвенирования генома и инновационные алгоритмы клинической геномики, разработанные в Idibell. Благодаря им удалось проанализировать редкие генетические аномалии, которые раньше оставались незамеченными. На сегодняшний день во всём мире зарегистрировано всего 13 пациентов с этим заболеванием.

"Патология проявляется трудностями при ходьбе, нарушениями когнитивных функций и особенностями поведения и развития", — пояснила руководитель отдела нейрометаболизма Аурора Пужоль.

Как проявляется заболевание

Белое вещество мозга отвечает за передачу сигналов между различными отделами нервной системы. Его повреждение приводит к замедлению или искажению нейронных импульсов, что отражается на движении, речи, мышлении и эмоциональной сфере.

Новая патология, вызванная мутацией в RPS6KC1, проявляется в раннем возрасте и сопровождается:

нарушением координации движений и равновесия;

задержкой когнитивного и речевого развития;

изменениями личности, раздражительностью, снижением способности к обучению.

Таблица: ключевые данные об открытии

Показатель Значение / Описание Открытие сделано Институт биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell), Испания Куратор проекта Аурора Пужоль, доктор биомедицинских наук Ген, вовлечённый в заболевание RPS6KC1 Количество выявленных случаев 13 пациентов по всему миру Основные симптомы Нарушение ходьбы, когнитивные трудности, изменения поведения Затронутая область мозга Белое вещество Перспектива Разработка методов диагностики и потенциальной терапии

Почему это открытие важно

Ранее подобные заболевания белого вещества классифицировались как лейкодистрофии — редкие наследственные нарушения, для многих из которых до сих пор нет лечения. Определение точного гена-источника болезни даёт исследователям возможность:

Разработать генетические тесты для раннего выявления патологии. Изучить биохимические механизмы нарушения обмена в нейронах. Создать целевые методы терапии, в том числе на основе генной инженерии.

"Выявление мутации в RPS6KC1 открывает возможность для разработки терапевтических подходов и точной диагностики ещё на ранних стадиях заболевания", — подчеркнула Пужоль.

Новые технологии — ключ к редким диагнозам

Идентификация таких редких болезней стала возможна благодаря геномным технологиям нового поколения (NGS) и искусственному интеллекту, анализирующему огромные объёмы данных. Алгоритмы, созданные в Idibell, позволяют находить совпадения в генетических паттернах даже среди единичных случаев по всему миру — то, что ранее считалось невозможным.

Мифы и правда

Миф: редкие генетические болезни невозможно диагностировать.

Правда: технологии секвенирования и биоинформатики делают это реальным уже сегодня.

Миф: лечение таких заболеваний бессмысленно разрабатывать из-за их редкости.

Правда: понимание молекулярных механизмов помогает лечить схожие болезни и улучшает общую генетическую медицину.

Миф: мутации в ДНК всегда фатальны.

Правда: многие из них можно компенсировать с помощью таргетной терапии или генетической коррекции.

Что дальше

Учёные планируют расширить выборку пациентов и исследовать, как именно мутация RPS6KC1 влияет на структуру и функции белого вещества мозга. Следующий шаг — разработка биомаркеров для диагностики и тестирование возможных терапевтических вмешательств.

Открытие нового заболевания белого вещества мозга — это не просто описание ещё одной генетической редкости. Это важный шаг к персонализированной медицине, где диагностика и лечение будут подбираться с точностью до конкретного гена. Исследование Idibell показывает, как наука приближается к тому, чтобы расшифровать "чёрные ящики" наследственных болезней и, возможно, изменить судьбу пациентов, которые до недавнего времени оставались без диагноза.