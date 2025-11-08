Ходить, думать, жить — мутация RPS6KC1 крадёт это у детей: учёные нашли причину, о которой никто не подозревал
Международная группа учёных под руководством специалистов из Института биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell, Испания) сделала важное открытие в области неврологии: они выявили новое редкое заболевание белого вещества мозга, связанное с мутацией в гене RPS6KC1. Это открытие может значительно улучшить раннюю диагностику и перспективы лечения нейродегенеративных расстройств. Об этом сообщает агентство EFE.
Новая болезнь — новая надежда
Исследователи использовали современные методы секвенирования генома и инновационные алгоритмы клинической геномики, разработанные в Idibell. Благодаря им удалось проанализировать редкие генетические аномалии, которые раньше оставались незамеченными. На сегодняшний день во всём мире зарегистрировано всего 13 пациентов с этим заболеванием.
"Патология проявляется трудностями при ходьбе, нарушениями когнитивных функций и особенностями поведения и развития", — пояснила руководитель отдела нейрометаболизма Аурора Пужоль.
Как проявляется заболевание
Белое вещество мозга отвечает за передачу сигналов между различными отделами нервной системы. Его повреждение приводит к замедлению или искажению нейронных импульсов, что отражается на движении, речи, мышлении и эмоциональной сфере.
Новая патология, вызванная мутацией в RPS6KC1, проявляется в раннем возрасте и сопровождается:
-
нарушением координации движений и равновесия;
-
задержкой когнитивного и речевого развития;
-
изменениями личности, раздражительностью, снижением способности к обучению.
Таблица: ключевые данные об открытии
|Показатель
|Значение / Описание
|Открытие сделано
|Институт биомедицинских исследований Бельвитхе (Idibell), Испания
|Куратор проекта
|Аурора Пужоль, доктор биомедицинских наук
|Ген, вовлечённый в заболевание
|RPS6KC1
|Количество выявленных случаев
|13 пациентов по всему миру
|Основные симптомы
|Нарушение ходьбы, когнитивные трудности, изменения поведения
|Затронутая область мозга
|Белое вещество
|Перспектива
|Разработка методов диагностики и потенциальной терапии
Почему это открытие важно
Ранее подобные заболевания белого вещества классифицировались как лейкодистрофии — редкие наследственные нарушения, для многих из которых до сих пор нет лечения. Определение точного гена-источника болезни даёт исследователям возможность:
-
Разработать генетические тесты для раннего выявления патологии.
-
Изучить биохимические механизмы нарушения обмена в нейронах.
-
Создать целевые методы терапии, в том числе на основе генной инженерии.
"Выявление мутации в RPS6KC1 открывает возможность для разработки терапевтических подходов и точной диагностики ещё на ранних стадиях заболевания", — подчеркнула Пужоль.
Новые технологии — ключ к редким диагнозам
Идентификация таких редких болезней стала возможна благодаря геномным технологиям нового поколения (NGS) и искусственному интеллекту, анализирующему огромные объёмы данных. Алгоритмы, созданные в Idibell, позволяют находить совпадения в генетических паттернах даже среди единичных случаев по всему миру — то, что ранее считалось невозможным.
Мифы и правда
-
Миф: редкие генетические болезни невозможно диагностировать.
Правда: технологии секвенирования и биоинформатики делают это реальным уже сегодня.
-
Миф: лечение таких заболеваний бессмысленно разрабатывать из-за их редкости.
Правда: понимание молекулярных механизмов помогает лечить схожие болезни и улучшает общую генетическую медицину.
-
Миф: мутации в ДНК всегда фатальны.
Правда: многие из них можно компенсировать с помощью таргетной терапии или генетической коррекции.
Что дальше
Учёные планируют расширить выборку пациентов и исследовать, как именно мутация RPS6KC1 влияет на структуру и функции белого вещества мозга. Следующий шаг — разработка биомаркеров для диагностики и тестирование возможных терапевтических вмешательств.
Открытие нового заболевания белого вещества мозга — это не просто описание ещё одной генетической редкости. Это важный шаг к персонализированной медицине, где диагностика и лечение будут подбираться с точностью до конкретного гена. Исследование Idibell показывает, как наука приближается к тому, чтобы расшифровать "чёрные ящики" наследственных болезней и, возможно, изменить судьбу пациентов, которые до недавнего времени оставались без диагноза.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru