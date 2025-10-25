Нехватка чипов и редкоземельных металлов: автопроизводители ищут альтернативы

В последние годы глобальная автомобильная промышленность столкнулась с ситуацией, когда нехватка определённых компонентов и сырья становится серьёзным ограничением для производства. Судя по событиям последних недель, возможно, мы снова переживаем такой период.

Министерство коммерции Китая 9 октября объявило о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Эти ограничения затронут гораздо больше металлов, чем аналогичная мера, введённая в апреле. Новые правила вступят в силу 8 ноября и могут существенно повлиять на мировые цепочки поставок.

Геополитика и экономика

Некоторые аналитики рассматривают это как эскалацию уже существующих торговых конфликтов между Китаем и США. Также есть мнение, что это шаг в рамках дипломатического давления, ожидающегося перед важной встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая состоится в конце октября.

Важность этих металлов не ограничивается только автомобильной промышленностью — они необходимы в авиации, для производства полупроводников и в военной сфере. Китай, занимая лидирующие позиции в добыче и переработке редкоземельных металлов, может оказать влияние на мировую экономику в целом. Так, по данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует около 70% мировой добычи и 85% перерабатывающих мощностей редкоземельных металлов.

Проблемы с поставками микросхем

12 октября правительство Нидерландов объявило о том, что в конце сентября оно поставило под государственный контроль голландскую дочернюю компанию китайского производителя микросхем Nexperia. Это вызвало ответные меры со стороны Китая: были введены ограничения на поставки продукции Nexperia в Европу.

Это важное событие для автомобильной промышленности, поскольку Nexperia является одним из ключевых поставщиков компонентов для таких автопроизводителей, как Volkswagen и BMW. Несмотря на то, что Китай больше не контролирует весь рынок производства микросхем, он остаётся важным игроком на рынке компонентов для автомобилей.

История дефицита: от пандемии до сегодняшнего дня

За последние пять лет мировая автомобильная промышленность пережила два крупных периода дефицита, вызванных мировыми экономическими кризисами.

Во время пандемии COVID-19 глобальные цепочки поставок нарушились: нехватка контейнеров и высокие транспортные расходы затруднили закупки. Проблемы с азиатскими производителями привели к глобальному дефициту компонентов, что особенно отразилось на автомобильной отрасли.

Кроме того, война на Украине привела к резкому росту цен на энергоносители и сырьё, что также вызвало дефицит определённых товаров. Например, произошёл дефицит кабельных стяжек украинского производства, которые широко использовались в автомобильной и других отраслях.

Торговая война и её последствия

Летняя торговая война между США и Китаем привела к дефициту редкоземельных металлов. Этот дефицит сказался на автомобильных поставщиках в Европе. В частности, на некоторое время производство Suzuki Swift в Японии было приостановлено из-за нехватки необходимых материалов.

Лишь в июле 2025 года Китай и США договорились о смягчении ограничений, что привело к некоторому облегчению. Однако последствия этой торговой войны до сих пор ощущаются на мировых рынках.

Решения для автопроизводителей

Для того чтобы избежать повторения дефицита, автопроизводители начали разрабатывать альтернативные стратегии. Например, одной из таких мер стало извлечение редкоземельных металлов из автомобильного лома. Также был сделан акцент на создание запасов этих материалов и на трансформацию производства таким образом, чтобы требовалось меньше редкоземельных металлов.

Однако представители отрасли отмечают, что эти меры не всегда оказываются достаточными для борьбы с острым дефицитом. Запасы, например, были исчерпаны уже летом, и накопление новых запасов не всегда является решением проблемы.

Плюсы и минусы альтернативных решений

Альтернатива Плюсы Минусы Извлечение редкоземельных металлов из лома Снижение потребности в новых ресурсах Высокая стоимость переработки, не всегда доступно Создание запасов Защита от краткосрочных кризисов Запасы могут закончиться, как это произошло летом Трансформация производства Снижение зависимости от редкоземельных металлов Не всегда эффективна в условиях резкого дефицита

Прогнозы и будущее

Ситуация с дефицитом редкоземельных металлов остаётся неопределённой. Несмотря на усилия по диверсификации поставок, автопроизводители всё равно сталкиваются с зависимостью от китайских поставщиков. Однако, учитывая текущие геополитические и экономические тенденции, можно ожидать дальнейшие изменения на мировом рынке и новых стратегий, направленных на уменьшение воздействия подобных кризисов.

FAQ

1. Почему Китай контролирует большую часть мирового рынка редкоземельных металлов?

Китай обладает значительными ресурсами редкоземельных металлов и перерабатывающими мощностями, что позволяет ему занимать лидирующие позиции в этой отрасли.

2. Как влияет дефицит редкоземельных металлов на автопроизводителей?

Недостаток редкоземельных металлов затрудняет производство автомобилей, так как они являются ключевыми компонентами для производства микросхем и других важных деталей.

3. Какие меры принимаются для решения проблемы дефицита?

Автопроизводители ищут альтернативные решения, такие как переработка автомобильного лома, создание запасов и оптимизация производства для снижения потребности в редкоземельных металлах.