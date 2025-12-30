Мы искали соседей, а нашли тишину: новые расчёты меняют представление о жизни в галактике

Поиски Земли 2.0 продолжаются уже десятилетиями, но всё чаще учёные приходят к неожиданным выводам. Новые данные заставляют усомниться в том, что во Вселенной легко найти планету, действительно похожую на нашу. Более того, вероятность существования разумной жизни может быть значительно ниже прежних оценок. Об этом сообщает SETI Live.

Почему земные условия — редкость во Вселенной

Долгое время астрономы исходили из того, что наличие каменистой планеты в зоне обитаемости звезды автоматически повышает шансы на жизнь. Однако современные модели показывают: этого недостаточно. Планетологи подчёркивают, что "землеподобие" — это не только расстояние до звезды, но и крайне тонкий баланс физических и химических параметров. Многие экзопланеты, формально подходящие по размерам и температуре, оказываются непригодными для сложных форм жизни, как это видно на примерах миров с экстремальной погодой на экзопланетах.

В ходе дискуссии SETI Live заместитель директора Центра Карла Сагана Саймон Стил обсудил эти вопросы с планетологами Австрийской академии наук Мануэлем Шерфом и Гельмутом Ламмером. Учёные сошлись во мнении, что атмосферы большинства "кандидатов на Землю" сильно отличаются от нашей и не способны поддерживать долгосрочную биологическую стабильность.

Атмосфера Земли как исключение, а не правило

Особое внимание исследователи уделяют составу земной атмосферы. Её нынешнее состояние — результат миллиардов лет совместной эволюции планеты и жизни. Как объяснил доктор Мануэль Шерф, сочетание кислорода, азота и низкой концентрации углекислого газа крайне трудно воспроизвести естественным путём. Для существования сложных организмов уровень кислорода должен превышать примерно 100 миллибар, иначе высокоэнергетический метаболизм и крупные формы жизни становятся невозможными.

"Стабильная атмосфера Земли — это не случайность, а итог долгих биогеохимических процессов", — отмечает планетолог Мануэль Шерф.

Доктор Гельмут Ламмер добавляет, что такие механизмы, как углерод-силикатный цикл и переработка азота, играют ключевую роль в поддержании климата. При этом допустимые отклонения минимальны: избыток CO₂ становится токсичным, его дефицит дестабилизирует верхние слои атмосферы, а концентрация кислорода выше 300 миллибар резко повышает риск глобальных пожаров.

Красные карлики: много планет, но мало шансов

Особые надежды ранее возлагались на планеты у красных карликов — самых распространённых звёзд в галактике. Однако именно здесь выявлены серьёзные ограничения. По словам Ламмера, такие звёзды излучают мощные потоки ультрафиолета и рентгеновского излучения, которые со временем буквально "сдувают" атмосферу планет в космос. Даже плотные углекислотные оболочки плохо справляются с этой нагрузкой, что перекликается с наблюдениями атмосферных потерь у сверхгорячих суперземель.

Эти выводы подтверждаются наблюдениями телескопа "Джеймс Уэбб". Он не обнаружил заметной атмосферы у нескольких планет системы TRAPPIST-1. Дополнительные сложности создаёт приливный захват: на многих планетах одна сторона постоянно обращена к звезде, а другая погружена в вечную ночь. Это приводит к экстремальным температурным контрастам, замерзанию газов и климатической нестабильности. Отсутствие крупных спутников также лишает такие миры дополнительного фактора устойчивости.

Сколько Земель может быть в Млечном Пути

Чтобы оценить реальное количество пригодных миров, исследователи предложили упрощённую версию уравнения Дрейка. В ней учитываются только измеряемые параметры: частота каменистых планет в зоне обитаемости, вероятность наличия атмосферы и их распределение в галактике. Даже при благоприятных допущениях модель даёт неожиданно скромные цифры.

Расчёты показывают, что в Млечном Пути может существовать не более 250 тысяч планет с атмосферой, близкой к земной. И это без учёта таких критических этапов, как зарождение жизни, её эволюционное усложнение и появление технологий. С добавлением этих факторов число потенциальных разумных цивилизаций сокращается до единиц — а возможно, и до нуля.

Таким образом, современные исследования не столько отрицают существование жизни во Вселенной, сколько подчёркивают уникальность Земли. Чем глубже учёные изучают условия, необходимые для разума, тем яснее становится, насколько узким оказалось это "окно возможностей".