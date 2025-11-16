Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лабораторные исследования в химии
Лабораторные исследования в химии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:41

Если бы металлы росли на грядках: китайское открытие обещает дешёвые смартфоны и зелёную энергетику

В папоротнике Blechnum orientale выявили биомонацит без радиоактивных примесей — China Daily

Неожиданное открытие китайских учёных стало важной вехой в изучении редкоземельных элементов и биологических механизмов их накопления. Впервые в мире исследователи обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях, что открывает путь к экологически безопасным технологиям добычи стратегически значимого сырья. Работа учёных не только расширяет знания о взаимодействии растений с минералами, но и показывает, что природные процессы могут стать альтернативой традиционной, крайне затратной и загрязняющей добыче РЗЭ.

Как растения стали источником редкоземельных металлов

Учёные Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук исследовали вечнозелёный папоротник Blechnum orientale — вид, широко распространённый в тропических районах. Неожиданно оказалось, что в его тканях формируются кристаллы монацита-(La) — фосфатного минерала, который обычно встречается в природе вместе с радиоактивными элементами. В растении же этот минерал оказался чистым, без примесей, что делает его безопасным для возможного дальнейшего использования.

Публикация в China Daily подчёркивает, что речь идёт о феномене минерализации редкоземельных элементов внутри живой ткани растения — того, что ранее считалось невозможным.

Почему редкоземельные элементы так важны

Редкоземельные металлы используются в производстве смартфонов, электромобилей, аккумуляторов, оптики, медицинского оборудования и оборонных технологий. Китайские исследователи напомнили, что РЗЭ остаются "незаменимыми и очень востребованными основными стратегическими ресурсами". На их добычу влияет геополитика: торговые ограничения, санкции и борьба за технологическое лидерство только усиливают давление на рынок.

Дефицит ресурсов уже ощущается, а зависимость глобальной промышленности от нескольких стран-поставщиков создаёт новые риски цепочек поставок. Это делает открытие биологической минерализации особенно значимым.

Природный "пылесос": как папоротник накапливает металлы

Учёные выяснили, что папоротник способен поглощать РЗЭ из окружающей среды, аккумулируя их в своих тканях. Затем элементы выпадают в осадок в форме наночастиц и кристаллизуются в редкоземельные фосфатные минералы.

Механизм можно представить как многоступенчатую систему:

  1. Папоротник поглощает растворённые РЗЭ из почвы или воды.

  2. Внутри растения элементы концентрируются в специфических клеточных структурах.

  3. Они переходят в твёрдую фазу, образуя кристаллы "биомонацита".

  4. Получившийся минерал безопасен и не содержит радиоактивных примесей.

Такой процесс открывает перспективу для биодобычи — технологии, которая может изменить правила игры в промышленности.

Сравнение способов добычи редкоземельных элементов

Показатель Традиционная добыча Биодобыча с использованием растений
Экологический вред Высокий: загрязнение почвы, кислотные стоки Минимальный
Себестоимость Зависит от глубины и обработки руды Потенциально низкая
Чистота сырья Требует сложной переработки Высокая изначально
Радиоактивные примеси Часто присутствуют Отсутствуют
Площадь добычи Огромные карьерные зоны Малые биоплантации

Советы шаг за шагом: как может работать технология биодобычи

  1. Выбор подходящего растения — гипераккумулятора редкоземельных элементов.

  2. Подготовка участка почвы или гидропонной системы для контролируемого поглощения РЗЭ.

  3. Выращивание папоротника в условиях, оптимальных для минерализации.

  4. Сбор биомассы и мягкая переработка тканей для выделения "биомонацита".

  5. Разделение минералов и последующее использование в высокотехнологичных отраслях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Попытки выращивать растения в неподходящих условиях → низкая минерализация → создание контролируемых агротехнических систем.

  2. Неправильная переработка биомассы → потеря минералов → применение мягких химических экстракций.

  3. Перенос технологии в регионы без РЗЭ в почвах → нет эффекта → создание искусственных растворов с РЗЭ.

А что если…

Если технология биодобычи будет масштабирована, страны смогут выращивать стратегически важные металлы так же, как выращивают сельхозкультуры. Это снизит зависимость от геополитики, уменьшит экологический ущерб и сделает производство электроники и аккумуляторов более устойчивым.

Плюсы и минусы биодобычи

Плюсы Минусы
Экологичность Низкая скорость накопления
Дешевизна Требуются большие площади
Безопасность минералов Зависимость от климатических условий
Простота переработки Пока недостаточно изучена промышленная масштабируемость
Возможность реализации в бедных ресурсами регионах Требуется контроль состава почв

FAQ

Можно ли выращивать такой папоротник в промышленном масштабе?
Теоретически да, но требуется исследование оптимальных условий и скорости накопления РЗЭ.

Опасны ли растения, содержащие редкоземельные элементы?
Нет, если минералы находятся в форме биомонацита без радиоактивных примесей.

Сколько времени нужно растению, чтобы накопить достаточный объём металлов?
Пока точные сроки не определены — исследования продолжаются.

Мифы и правда

  1. Миф: РЗЭ можно добывать только из глубоких рудников.
    Правда: теперь доказано, что растения тоже способны их аккумулировать.

  2. Миф: редкоземельные металлы всегда связаны с радиоактивностью.
    Правда: биомонацит в папоротнике не содержит опасных примесей.

  3. Миф: биодобыча — фантазия учёных.
    Правда: открытие подтверждено международными публикациями.

Исторический контекст

В XX веке добыча РЗЭ развивалась в основном карьерным способом.

В XXI веке спрос на редкоземельные элементы вырос многократно из-за технологий связи и зелёной энергетики.

Новое открытие китайских учёных может изменить подход к получению материалов следующего поколения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древнюю РНК мамонтёнка Юки расшифровали впервые в истории — генетик Эмилио Мармол-Санчез сегодня в 8:59
РНК, застывшая между мирами: в мерзлоте нашли молекулу, которая пережила эпоху мамонтов

Ученым впервые удалось расшифровать древнюю РНК 40-тысячелетнего мамонтенка Юки. Это невероятное открытие меняет представления о сохранности молекул в вечной мерзлоте и раскрывает новые научные перспективы.

Читать полностью » Почки повышают выработку бетаина при длительной физической активности — учёные сегодня в 7:59
Организм играет в долгую игру: молекула из свёклы и шпината внезапно раскрыла слабое место старения

Учёные выявили ключевую роль бетаина в антивозрастных эффектах тренировок и его потенциал для людей, не способных регулярно заниматься спортом.

Читать полностью » Древнюю ловушку для оленей нашли в норвежских горах — археолог сегодня в 6:03
Мини-топор, загадочное весло и стены из веток: что скрывала замёрзшая охота древних норвежцев

В горах Норвегии археологи нашли 1,5-тысячелетнюю ловушку для северных оленей и загадочные артефакты, которые лед скрывал веками.

Читать полностью » Китайский корабль Шэньчжоу-20 поврежден космическим мусором — Йоанна Сырда сегодня в 5:15
Полёт в космос, который чуть не стал последним: как космический мусор сломал планы Китая

Китайская космическая станция "Тяньгун" преподнесла сюрприз: экипаж "Шэньчжоу-20" вернулся на Землю другим кораблем из-за повреждений. Узнайте, что стало причиной неожиданного поворота, как быстро удалось найти альтернативу и какие уроки извлекла космическая программа.

Читать полностью » Генетически изменённые микроорганизмы получили новые пигменты — ученые сегодня в 4:22
Радуга выросла в пробирке: как микробы превращают хлопок в живой калейдоскоп

Учёные нашли способ выращивать ткани сразу в цвете — без химикатов и многоэтапного окрашивания. Как работает технология и к чему она может привести?

Читать полностью » Гравитационные волны зафиксировали слияние чёрных дыр LIGO — астрофизик сегодня в 3:15
Чёрные дыры ломают правила Вселенной: сигнал LIGO намекает на скрытый механизм

Событие GW231123 поставило под вопрос старые представления о границах масс чёрных дыр. Новые модели приводят к неожиданным выводам о роли магнитных полей.

Читать полностью » DeepMind обнаружил новые сингулярности в гидродинамике — ученые сегодня в 2:15
Турбулентность раскрыла второй слой реальности: ИИ увидел то, что веками прятали уравнения

Прорыв DeepMind в моделировании потоков раскрывает новые детали турбулентности и сингулярностей — и обещает изменить подход к работе с жидкостями в науке и технике.

Читать полностью » Плеяды оказались ядром крупного звёздного комплекса — астрономы сегодня в 1:24
Звёздные часы пробили полночь: вращение светил выдало истинный возраст Плеяд

Астрономы обнаружили, что знакомые с древности Плеяды — лишь ядро гигантского звёздного комплекса. Узнайте, как три космические миссии раскрыли его истинные масштабы.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Спатифиллум зацветает обильно когда получает рассеянный свет подходящий грунт и влажность — агроном
Еда
Липкая поверхность означает начало разложения белков в колбасе — производители
Красота и здоровье
Фрукты укрепляют иммунитет в зимний период — диетолог Митико Томиока
Садоводство
Нежные луковицы цветов требуют выкопки и зимнего хранения
Наука
Скопление Плеяды простирается далеко за пределы ядра — Бойл
Питомцы
Неправильное воспитание кота ухудшают здоровье питомца
Спорт и фитнес
Ванесса Миннило практикует Hot-body hop каждый день — тренер Эрин Курдила
Красота и здоровье
Рисовая вода укрепляет повреждённые волосы, отметили трихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet