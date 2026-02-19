Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© Freepik by stockgiu
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 15:24

Звезду разорвало вдали от центра галактики: вспышка выдала редкую чёрную дыру

В далёкой галактике астрономы заметили краткую, но чрезвычайно яркую вспышку света. Она оказалась следствием катастрофы космического масштаба — звезда подошла слишком близко к чёрной дыре и была разорвана её гравитацией. Однако главная интрига в том, что виновником может быть редкий тип объекта, который десятилетиями ускользал от наблюдений. Об этом сообщает Space.

Вспышка вне центра галактики

Событие получило обозначение AT2022zod и было зафиксировано в октябре 2022 года. Источник сигнала находился в галактике SDSS J105602.80+561214.7 на расстоянии около 1,5 миллиарда световых лет от Земли. Вспышка длилась чуть больше месяца — с 13 октября по 18 ноября, что для подобных явлений считается необычно коротким сроком.

Астрономы относят такие явления к событиям приливного разрушения (TDE). Они происходят, когда звезда оказывается в зоне экстремального притяжения чёрной дыры: её вещество растягивается и сжимается, превращаясь в поток раскалённого газа. Часть этого вещества поглощается, а часть выбрасывается в пространство с колоссальной скоростью.

Особенность AT2022zod в том, что вспышка произошла примерно в 10 тысячах световых лет от центра галактики. Обычно TDE наблюдаются в ядрах, где располагаются сверхмассивные чёрные дыры. Это обстоятельство стало первым намёком на то, что разрушение звезды вызвано не центральным гигантом, а другим объектом.

"AT2022zod обладает характеристиками TDE — вспышки, которую мы наблюдаем, когда звезда разрывается при взаимодействии с чёрной дырой. В целом такие явления встречаются нечасто, но поскольку мы ожидаем сверхмассивную чёрную дыру в центре почти каждой галактики, ожидается, что ТДЭ будут наблюдаться в центре её галактики", — рассказала руководитель команды Кристен Дейдж из Университета Кертина.

Загадка промежуточной массы

Существуют два хорошо изученных класса чёрных дыр: звёздной массы и сверхмассивные. Первые образуются после гибели массивных звёзд и имеют массу от нескольких до сотен солнечных. Вторые достигают миллионов и даже миллиардов масс Солнца и находятся в центрах галактик.

Между этими крайностями находится почти пустой диапазон — предполагаемые чёрные дыры средней массы. Считается, что именно они могли стать "строительными блоками" сверхмассивных объектов в ходе слияний и роста. Тем не менее убедительных подтверждений их существования крайне мало.

"Я думаю, очень трудно переоценить, насколько плохо мы находим чёрные дыры средней массы. Мы отлично находим сверхмассивные чёрные дыры, и благодаря детекторам гравитационных волн LIGO-Virgo-Kagra мы становимся лучше в поиске чёрных дыр звёздной массы, но я могу пересчитать на пальцах количество кандидатов в чёрные дыры средней массы, которые достигли определённого консенсуса в астрономическом сообществе", — отметил Дейдж.

Короткая продолжительность AT2022zod также указывает на относительно небольшую массу объекта. По наблюдениям, длительность TDE коррелирует с массой чёрной дыры: чем она меньше, тем быстрее развивается событие. Сравнение с другими аналогичными вспышками показало, что AT2022zod выбивается из привычной картины.

Возможная "фабрика" чёрных дыр

Учёные предполагают, что разрушение звезды произошло не в центре галактики, а в плотном звёздном скоплении — возможно, в шаровом скоплении или ультракомпактной карликовой галактике. Такие системы состоят из древних звёзд, расположенных чрезвычайно близко друг к другу, что создаёт условия для частых гравитационных взаимодействий.

"Эти системы по сути представляют собой фабрики по производству чёрных дыр, и их переполненные динамические системы предоставляют возможности для слияния чёрных дыр и роста в промежуточный массовый диапазон", — сказал Дейдж.

Происхождение ультракомпактных карликовых галактик остаётся предметом дискуссий. Они могут быть результатом слияния звёздных скоплений или "оголёнными" ядрами бывших карликовых галактик. В последнем случае речь может идти о своеобразных "неудачных" сверхмассивных чёрных дырах, которые не успели вырасти до гигантских масштабов.

Исследователи рассчитывают, что в ближайшие годы новые обзоры неба, в том числе программа LSST обсерватории Веры Рубин, позволят систематически отслеживать подобные вспышки и точнее определять их природу. Это откроет дополнительные возможности для поиска неуловимые черные дыры средней массы и понимания их роли в эволюции галактик.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Землетрясения запускают рост золота: кварц превращает сейсмику в фабрику самородков 17.02.2026 в 18:10

Новое исследование раскрывает удивительный механизм образования золотых самородков в результате землетрясений.

Читать полностью » Учёные испытали кальций-ионный аккумулятор на 1000 циклов — Advanced Science 17.02.2026 в 15:45
Электромобили рискуют сменить фаворита: батарея на кальции выдержала то, что раньше не удавалось

Учёные создали кальций-ионную батарею на 1000 циклов зарядки. Разработка может изменить рынок аккумуляторов и снизить зависимость от лития.

Читать полностью » Перенаселение и энергия разогреют планету до критической точки: прогноз Хокинга на 2600 год 17.02.2026 в 12:07

Стивен Хокинг предсказывает, что если человечество не изменит курс, Земля станет непригодной к 2600 году из-за перенаселения и растущего потребления.

Читать полностью » Археологи обнаружили римскую лестницу I века в Кёльне — ZME Science 17.02.2026 в 9:51
Строители копнули глубже — и нашли римский алтарь: Германия получила находку уровня Помпей

В Кёльне под будущим музеем обнаружены римская лестница и редкий домашний алтарь. Находка меняет представление о жизни империи к северу от Альп.

Читать полностью » Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b 16.02.2026 в 17:31

Астрономы нашли кандидата в экзопланеты HD 137010 b, которая может оказаться холоднее, чем Марс. Но зачем её изучать?

Читать полностью » Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера 16.02.2026 в 16:13

Учёные уточнили размеры Юпитера благодаря миссии NASA "Юнона". Новые данные и метод радиозатмения меняют представления о форме газового гиганта.

Читать полностью » 80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний 16.02.2026 в 12:14

Учёные запускают глобальную инициативу по изучению экспосома человека, чтобы раскрыть скрытые причины болезней и изменить подходы к общественному здоровью.

Читать полностью » Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано 16.02.2026 в 11:24

Тайны Tyrannoroter heberti раскрывают первые шаги эволюции к вегетарианству у наземных четвероногих.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Укладка плитки под углом превращается в испытание — перекос заметен сразу
Авто и мото
Зеленый мигает, нога на газ: опасные мифы, которые приводят к ДТП
Красота и здоровье
Кефир с клетчаткой снижает воспаление сильнее омега-3 — исследование удивило результатами
Красота и здоровье
Агрессивные формулы уходят в прошлое — кожа требует стратегической профилактики
Питомцы
Короткое мяу звучит мило, но длинная нота меняет смысл: кошка прячет главное во второй части сигнала
Спорт и фитнес
Эта тренировка запускает скрытый режим организма: жир уходит быстрее, а эффект сохраняется дольше
Еда
Маринованный красный лук меняет вкус тако — секрет в одном простом ингридиенте
Садоводство
Ремонтантная малина делится урожаем дважды: но есть один важный нюанс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet