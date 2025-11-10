Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенний уход за малиной
Осенний уход за малиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 3:13

Раньше думала, что малина растёт везде — пока не узнала об этих ошибках

Чтобы малина ежегодно радовала обильным урожаем, важно не только правильно ухаживать за кустами, но и грамотно выбрать место для посадки. Ошибки на этом этапе часто становятся причиной слабого роста, болезней и низкой урожайности. Малина — культура светолюбивая и чувствительная к влажности, поэтому к выбору участка нужно подойти с особой осторожностью.

"Место посадки малины определяет до 70% успеха будущего урожая", — отмечает агроном Марина Ковалёва.

Почему выбор места так важен

Малину можно назвать растением с характером. Её корни не любят застой воды, побеги — нехватку света, а почва должна быть достаточно плодородной и рыхлой. Даже при хорошем уходе кусты, посаженные в неподходящих условиях, быстро ослабевают и начинают болеть. Поэтому перед посадкой стоит внимательно оценить участок.

Условие Почему вредно Последствие
Тень Недостаток света замедляет фотосинтез Мелкие ягоды и слабые побеги
Кислая, глинистая или торфяная почва Плохой дренаж, застой влаги Загнивание корней
Низина Скапливается вода и холодный воздух Болезни и гибель корней
Близкие грунтовые воды Корни не дышат Плохое развитие кустов
Соседство с крупными деревьями Конкуренция за влагу и питание Замедленный рост, снижение урожая

Основные ошибки при посадке малины

Многие садоводы допускают одинаковые промахи, выбирая для малины место, где ей некомфортно. Важно помнить: это растение предпочитает солнечные, слегка возвышенные участки с рыхлой и нейтральной почвой.

  1. Посадка в тени.
    Малина нуждается в большом количестве света. При его недостатке побеги становятся слабыми, листья — бледными, а ягоды — мелкими и кислыми.

  2. Посадка в низинах.
    В таких местах часто застаивается вода, особенно после дождей и весеннего таяния снега. Корни страдают от нехватки кислорода, и кусты начинают гнить.

  3. Использование кислых и тяжёлых почв.
    Глинистые или торфяные грунты плохо пропускают воздух и влагу, что делает развитие растения невозможным.

  4. Близость грунтовых вод.
    Если вода находится ближе, чем 1,2 м от поверхности, малина быстро погибнет от переувлажнения.

  5. Неправильные соседи.
    Крупные деревья и некоторые кустарники отнимают влагу и питательные вещества. Особенно опасно соседство с вишней, облепихой и розоцветными.

Советы шаг за шагом: как выбрать место правильно

  1. Выберите участок, освещённый солнцем не менее 6-8 часов в день.

  2. Убедитесь, что грунтовые воды находятся глубже 1,5 метров.

  3. Проверьте кислотность почвы — она должна быть нейтральной (pH 6-7).

  4. Подготовьте почву: перекопайте её, добавив перегной и немного песка для рыхлости.

  5. Если участок низкий, сделайте приподнятые гряды.

  6. Разместите кусты вдали от крупных деревьев и культур-конкурентов.

Ошибка — Последствия — Альтернатива

  1. Ошибка: посадка в тени или под кронами деревьев.
    Последствия: слабое цветение и низкая урожайность.
    Альтернатива: выбирайте открытые, солнечные места.

  2. Ошибка: использование кислых почв.
    Последствия: плохой рост, пожелтение листьев.
    Альтернатива: раскисление с помощью золы или извести.

  3. Ошибка: посадка рядом с облепихой и вишней.
    Последствия: конкуренция за питание и влагу.
    Альтернатива: сажайте малину рядом с луком, чесноком или календулой — они отпугивают вредителей.

А что если участок ограничен

Если места немного, а условия не идеальны, можно выращивать малину на приподнятых грядах или в больших контейнерах. Такой способ позволяет регулировать влажность и качество почвы. Важно лишь следить за регулярным поливом и подкармливать растения органическими удобрениями.

Решение Преимущество Условие
Приподнятые гряды Улучшенный дренаж Подходит для участков с глинистой почвой
Контейнеры или кадки Контроль состава грунта Требует частого полива
Живые изгороди Экономия места Хорошо сочетается с декоративными растениями

Плюсы и минусы правильного размещения малины

Плюсы Минусы
Высокая урожайность Требует внимательного подбора участка
Крупные и сладкие ягоды Нужен регулярный уход
Меньше болезней Не переносит застой воды
Активное образование новых побегов Плохо растёт в тени

FAQ

Можно ли сажать малину после клубники?
Нет, они имеют схожие болезни и вредителей.

На каком расстоянии от забора лучше сажать?
Не менее 50 см, чтобы корни могли свободно развиваться.

Можно ли сажать малину на месте старых кустов?
Нежелательно — почва истощена и заражена болезнями. Лучше выбрать новый участок.

Когда лучше сажать малину?
Весной до распускания почек или осенью, за месяц до заморозков.

Нужен ли дренаж при посадке?
Да, особенно если почва склонна к переувлажнению.

Мифы и правда

  1. Миф: малина растёт везде.
    Правда: при неправильных условиях она быстро вырождается.

  2. Миф: чем больше влаги, тем лучше урожай.
    Правда: переувлажнение губительно для корней.

  3. Миф: можно сажать рядом с любой культурой.
    Правда: малина плохо переносит соседство с плодовыми деревьями и розоцветными.

Исторический контекст

Малину начали культивировать ещё в Древней Греции. Её ягоды ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства. В России культура стала широко распространяться с XVII века — её выращивали в монастырских садах и усадьбах. Сегодня малина — одна из самых любимых ягод, а селекционеры вывели десятки сортов, приспособленных к разным регионам.

Три интересных факта

  1. Корни малины уходят на глубину до 1,5 метров, поэтому она чувствительна к уровню грунтовых вод.

  2. Малина — родственница ежевики и розы.

  3. В одном кусте малины может формироваться до 20 плодоносящих побегов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Строю дом осенью и не теряю деньги: мои правила и ошибки, которых стоит избежать вчера в 23:25

Осенняя стройка кажется сложной из-за дождей и холодов, но эксперты рассказали, как избежать ошибок, сохранить материалы и не потерять деньги.

Читать полностью » Использую теплоизоляцию, чтобы снизить расходы на отопление и улучшить энергоэффективность своего дома вчера в 22:34

Узнайте, как выбрать утеплитель для вашего дома и снизить расходы на отопление с помощью современных технологий. Эксперты рассказали о лучших решениях для ИЖС.

Читать полностью » Научился правильно утилизировать мусор на даче: мой опыт и советы экспертов вчера в 21:17

Как правильно утилизировать мусор на даче, чтобы избежать штрафов и сохранить экологию? Узнайте, что нужно делать и чего следует избегать.

Читать полностью » Избежал ошибок при разделе наследства: советы по оформлению земли и дома вчера в 20:11

Почему нельзя завещать дом и землю разным людям? Эксперты объяснили, как ошибка в завещании может привести к судебным спорам и потере недвижимости.

Читать полностью » Герань продлевает цветение при регулярном удалении увядших соцветий вчера в 19:12
Герань возвращает силу, когда я делаю один точный срез утром — жаль, раньше не знала

Хотите, чтобы герань цвела волнами без пауз? Разбираем пошаговую чистку увядших "зонтиков", точку среза, инструменты и уход после — с подсказками против типичных ошибок.

Читать полностью » Обернула арбуз соломой — и вкус сохранился до января: жаль, раньше не знала вчера в 19:01

Как сохранить арбуз свежим до Нового года? Простые методы — солома, песок, парафин и глина — помогут продлить вкус лета до зимы без холодильника.

Читать полностью » Растения по-разному реагируют при воздействии звуковых вибраций вчера в 18:22
Музыка усиливает рост растений — включаю ее по одному хитрому правилу

"Слышат" ли растения музыку — миф или будущая агротехнология? Поясняем, как вибрации меняют работу клеток, что дают эксперименты и можно ли применить звук в теплицах и дома.

Читать полностью » Купил мешок всего за 120 рублей — и томаты на балконе пошли как на дрожжах вчера в 18:01

Африканский метод выращивания овощей в мешках завоёвывает Европу. Узнайте, как простой подход помогает экономить место, воду и получать богатый урожай даже без традиционных грядок.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов
Авто и мото
Ездил как обычно, а потом попробовал один трюк — теперь бензин почти не тратится
Спорт и фитнес
Пью протеин перед сном — и утром вижу, что тело меняется: жаль, что не узнал об этом раньше
Красота и здоровье
Врач Марият Мухина: пельмени можно есть не чаще двух раз в неделю и порцией до 150 граммов
Дом
Я не могла нормально выспаться — пока не изменила одну деталь в спальне
Спорт и фитнес
Теперь не убираюсь часами после болезни: секрет в простом шаге, о котором никто не говорит
Еда
Беру говядину и ложку томатной пасты — получается тот самый вкус, который возвращает в детство
Авто и мото
Этот стук в двигателе заставил меня действовать — иначе ремонт был бы огромным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet