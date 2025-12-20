Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by JJ Harrison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Елена Малинина Опубликована сегодня в 18:47

Раньше цикламен сбрасывал цветы — теперь кормлю его правильно, и он радует всю зиму

Зимний цикламен нуждается в подкормке для формирования бутонов — Сад и огород

Цикламен способен цвести тогда, когда большинство комнатных растений уходит в зимний покой, но за этой красотой стоит точный расчёт. В холодный сезон цветку требуется больше ресурсов, чем кажется на первый взгляд. Без правильного питания он быстро теряет силы и отказывается формировать бутоны. Об этом сообщает издание "Сад и огород".

Почему зимнему цикламену нужна подкормка

Период цветения для цикламена — серьёзное испытание. Растение одновременно поддерживает листву, формирует бутоны и раскрывает цветы, расходуя значительные запасы питательных веществ. Если почва бедна элементами, цветение становится слабым и непродолжительным, а листья могут терять упругость и насыщенный цвет.

Одним из наиболее подходящих вариантов подкормки считается азофоска — комплексное минеральное удобрение, содержащее сразу несколько ключевых элементов. Азот отвечает за рост зелёной массы и поддерживает здоровье листьев. Фосфор помогает укрепить корневую систему, что особенно важно при активном цветении. Калий напрямую влияет на образование бутонов и позволяет продлить декоративный период без истощения растения.

Как правильно приготовить раствор

Подготовка подкормки не требует специальных навыков и занимает минимум времени. Важно лишь соблюдать пропорции, чтобы не навредить корням. Для одного полива достаточно половины чайной ложки азофоски, полностью растворённой в одном литре воды комнатной температуры.

Полученный раствор используют для полива под корень, избегая попадания на листья и клубень. На одно растение достаточно одного стакана такой подкормки. Этого объёма хватает, чтобы насытить почву питательными веществами и при этом не создать избыточную концентрацию солей.

Частота подкормок и важные нюансы

Оптимальный режим подкормки цикламена — один раз в две недели. Более частое внесение удобрений может привести к перенасыщению почвы и ухудшению состояния растения. При соблюдении умеренного графика цикламен постепенно наращивает листву и стабильно формирует бутоны.

Важно помнить, что подкормки вносят только по влажной почве и в период активного роста и цветения. Если растение находится в состоянии покоя или выглядит ослабленным, от удобрений временно отказываются. Такой подход помогает сохранить баланс между стимуляцией роста и естественными потребностями цветка.

Грамотно подобранная подкормка позволяет цикламену не только цвести дольше, но и сохранять аккуратный внешний вид в течение всей зимы. При минимальных усилиях растение отвечает яркими цветами и здоровой листвой, украшая дом в самый холодный сезон.

