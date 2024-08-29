Рамос будет выступать в саудовском клубе "Аль-Оруба"

Испанский защитник Серхио Рамос решил начать выступать за клуб из Саудовской Аравии в след за Криштиану Роналду.
Журналист Саша Тавальери сообщил, что 38-летний Рамос подпишет контракт с "Аль-Орубой", который является новым в Суперлиге. Футболист уже даже подписал контракт.
Напомним, что этим летом Серхио Рамос ушел из "Севильи" и стал свободным агентом. В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу, пишет "СЭ".
Ранее Криштиану Роналду предложил взять в тренерский штаб своего футбольного клуба легендарного Зинедина Зидана.
Фото: soccer.ru/Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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