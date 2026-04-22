Подмосковье против кикшеринга: Раменское вводит запрет, пока Яндекс Go заявляет о "транспортной необходимости"

В подмосковном Раменском с 20 апреля введен полный запрет на использование сервисов кикшеринга, что стало завершающим этапом кампании по ограничению электросамокатов в ряде городских округов региона. Решение принято муниципальными властями на фоне участившихся жалоб на хаотичную парковку средств индивидуальной мобильности и угрозу безопасности пешеходов. Ранее аналогичные меры обсуждались или внедрялись в других городах-спутниках Москвы, где администрации пытаются найти баланс между развитием современной городской среды и комфортом жителей. Ситуация иллюстрирует обострение конфликта интересов между операторами микромобильности и муниципальным управлением.

Конфликт интересов и муниципальная политика

Решение властей Раменского округа оказалось неожиданным для бизнеса: по данным директора ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, муниципалитет проигнорировал попытки диалога, предпринятые еще в зимний период. Операторы рассчитывали на удобную логистическую цепочку взаимодействия, которая могла бы снять остроту проблемы парковок без радикальных мер. В то же время, администрация Люберец выбрала иную тактику, заявив о готовности к переговорам для совместного поиска решений с компаниями-владельцами парка самокатов.

Для бизнеса такие запреты означают серьезные убытки в весенне-летний сезон, особенно в густонаселенных агломерациях. Компании указывают на то, что самокаты трансформировались из развлечения в полноценный транспорт: по внутренней статистике "Яндекс Go", 94% поездок совершаются пользователями именно с утилитарными целями. Подобные трансформации городской инфраструктуры требуют времени на адаптацию всех участников движения.

Сейчас операторы тестируют технологии фотоконтроля и облачную верификацию пользователей для предотвращения поездок несовершеннолетних — практика, уже доказавшая эффективность в столице. Тем не менее, муниципалитеты склонны использовать запреты как инструмент давления. Как отмечает автоюрист Дмитрий Корнилов, такие методы часто являются лишь переговорной позицией, направленной на принуждение бизнеса к соблюдению жестких муниципальных регламентов.

Взгляд экспертов на транспортные ограничения

Автоэксперты признают наличие серьезного социального напряжения. Пешеходы, зачастую вынужденные делить тротуары с мобильными пользователями, предъявляют справедливые претензии к культуре вождения. В этом контексте запретительные меры выглядят как экстренная попытка городских властей "потушить пожар" там, где нормативно-правовая база пока не успевает за технологическим развитием.

"Тотальный запрет — это всегда упрощение сложного противоречия интересов. Самокаты стали частью повседневности, и их исключение из транспортной матрицы провоцирует у молодежи снижение удовлетворенности городской средой. Эффективнее было бы введение целевых сборов, которые направлялись бы на развитие велоинфраструктуры вместо поиска талонов на бесплатные услуги, как это происходит сегодня при модернизации записи к врачу в отдельных регионах. Город должен искать равновесие, а не просто убирать неудобный элемент с улиц". Эксперт по социально-экономическим вопросам Елена Гаврилова

По мнению экспертов, радикальные шаги не избавляют от сути проблемы, так как спрос на микромобильность остается высоким. Ожидается, что государственное регулирование в ближайшее время будет дополнено требованиями к обязательной регистрации СИМ и введением системы номерных знаков. Только после внедрения жесткого контроля за нарушителями, аналогично тому, как жестко администрируются налоги, можно будет говорить о системном порядке в городских пространствах.

Экономические последствия для городской среды

Экономический ущерб от сворачивания кикшеринга выходит за рамки прямых налоговых потерь. Ограничения заставляют горожан переключаться на менее эффективные способы перемещения, что замедляет общий ритм жизни в пригородах. В условиях, когда накопления граждан растут, а потребительское поведение становится более придирчивым, подобные барьеры могут восприниматься как откат назад в развитии сервисной экономики. При этом, как сообщает сайт MSK1. RU, операторы стремятся сохранить присутствие там, где администрация готова обсуждать правила парковки вместо полной блокировки.

Кроме того, аналитики напоминают, что отсутствие развитой инфраструктуры — главной причины конфликтов на тротуарах — не решается простыми запретами. Аналогично тому, как в сфере рейтингов чистоты отелей выигрывают те, кто инвестирует в качество и стандарты, городская среда должна эволюционировать через создание специализированных дорожек. Только так можно избежать превращения улиц в место постоянного столкновения пешеходов и водителей электротехнических средств.

Ситуация остается подвижной, и эксперты не исключают, что после серии штрафов и ужесточения ПДД, власти могут пересмотреть свои решения. Важно понимать, что в других сферах, будь то перевозка животных или организация пространств вроде местных ярмарок, диалог всегда оказывается продуктивнее принудительных запретов. На текущий момент Раменское остается зоной, свободной от коммерческих самокатов, однако вопрос об их возвращении в легальное поле остается открытым.

