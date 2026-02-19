Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Национальный музей Зайда в городе Абу-Даби
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:15

Популярные страны вводят особый режим: как Рамадан влияет на отдых, питание и развлечения туристов

Священный месяц Рамадан ежегодно меняет привычный ритм жизни в мусульманских странах, и туристам важно учитывать эти особенности заранее. При этом большинство популярных направлений остаются открытыми и комфортными для отдыха. Ограничения чаще касаются этикета и уважения к постящимся, а не прямых запретов для гостей. Об этом сообщает редакция "Турпром".

Общие правила и атмосфера месяца

Во время Рамадана верующие соблюдают пост от рассвета до заката, поэтому в дневные часы жизнь в городах может казаться более спокойной. Туристам рекомендуется проявлять деликатность: выбирать сдержанную одежду в общественных местах, не есть и не пить демонстративно на улице, особенно вне курортных зон, и избегать шумного поведения.

С наступлением заката начинается ифтар — вечерний прием пищи, и именно в это время города преображаются. Кафе и рестораны быстро заполняются, поэтому ужин лучше планировать заранее. Зато вечером открываются рынки, проходят культурные мероприятия, появляются тематические шатры и базары, создающие особую атмосферу.

Планируя поездку, стоит учитывать не только религиозный календарь, но и сезонность направления. В этом помогают рекомендации по месяцам, собранные в материале Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам. Такой подход позволяет совместить комфортный климат и уважение к местным традициям.

Египет и ОАЭ: курортный формат без резких ограничений

В Египте строгих запретов для туристов нет. В отелях и курортных зонах питание и сервисы работают в обычном режиме, алкоголь подается в лицензированных заведениях. Однако в городах вне туристических кварталов днем лучше воздержаться от еды и напитков на улице. Магазины часто переходят на особый график — с перерывом днем и активной работой вечером.

В Объединенных Арабских Эмиратах правила зависят от эмирата. В Дубае ограничения минимальны, рестораны и торговые центры функционируют практически без изменений. В более консервативных регионах часть заведений может работать днем только навынос. Алкоголь доступен в лицензированных местах, а требования к одежде сводятся к умеренной сдержанности вне пляжей.

Египет и ОАЭ традиционно входят в число популярных направлений зимнего отдыха, о чем ранее рассказывалось в обзоре Египет ОАЭ и Таиланд вошли в зимний обзор отдыха для россиян. Даже в период Рамадана эти страны сохраняют туристическую привлекательность, предлагая привычный уровень сервиса в отелях.

Мальдивы, Малайзия и Индонезия: различия между курортами и городами

На Мальдивах многое зависит от формата отдыха. На курортных островах жизнь идет без изменений: работают бары, рестораны, бассейны, алкоголь доступен. На локальных островах и в столице Мале действуют строгие нормы — в дневное время нельзя открыто есть и пить в общественных местах.

В Малайзии крупные города, включая Куала-Лумпур, сохраняют привычную динамику. В туристических районах проблем с питанием не возникает, однако в мусульманских штатах кафе могут открываться только после заката. В Индонезии курорты также работают в стандартном режиме, но вне туристических зон рекомендуется соблюдать более сдержанный стиль поведения и одежды.

Вечер в этих странах становится центральным временем активности: открываются ночные рынки, проходят семейные мероприятия, усиливается культурная программа.

Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн: более строгий формат

В Саудовской Аравии алкоголь запрещен круглый год. Днем многие рестораны закрыты для обслуживания в зале, но в отелях питание доступно. Основная активность переносится на вечер и ночь, когда города оживают.

Оман считается более мягким направлением: строгих запретов для туристов нет, однако в общественных местах днем не приветствуется употребление пищи и напитков. Алкоголь доступен только в лицензированных заведениях при отелях.

Бахрейн придерживается наиболее строгих правил. В светлое время суток запрещено есть, пить и курить в общественных местах, включая автомобиль. Алкоголь в период Рамадана не подается даже в лицензированных заведениях. При этом гостиницы продолжают обслуживать гостей, а вечерняя жизнь после ифтара постепенно возвращается к привычной активности.

Таким образом, правила поездок во время Рамадана в популярных странах редко становятся серьезным препятствием для отдыха. Большинство ограничений касаются дневного времени и общественных пространств, тогда как курорты и отели сохраняют комфортный режим работы. Уважительное отношение к традициям позволяет не только избежать неловких ситуаций, но и почувствовать особую атмосферу священного месяца.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

