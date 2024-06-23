Врач-онколог Алевтина Киселева поделилась мнением о частом употреблении в пищу фастфуда, в том числе и картошки фри. Как считают медики, такая еда повышает риск развития онкозаболеваний.
Все дело в большом содержании химических добавок, консервантов, а также трансжиров. Такие дополнения к еде опасны для организма и могут стать причиной развития раковых клеток. В качестве примера привели картошку фри - жарка в глубоком жире провоцирует появление канцерогенов, которые, в свою очередь, негативно влияют на организм.
На это же работают и большое количество килокалорий, соли и углеводов. Специалисты уверены, что, как минимум, необходимо ограничивать себя от такой еды, а в идеале вообще отказаться. Для организма гораздо предпочтительнее продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами.
Фото:https://commons.wikimedia.org/Thiago Fior de Castro
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