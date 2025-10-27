Рак научился обманывать лекарства: учёные раскрыли, как митохондрии помогают лейкозу выживать при терапии
Лейкоз остаётся одним из самых сложных вызовов современной онкологии, а резистентность клеток к терапии — главная причина неудач лечения. Недавнее исследование под руководством учёных Университета Рутгерса помогло пролить свет на этот феномен. Учёные выяснили, что лейкозные клетки буквально перестраивают свои митохондрии — энергетические станции клетки — чтобы избежать гибели под действием препарата венетоклакса. Это открытие не только объясняет снижение эффективности лечения, но и указывает новые направления для терапии.
Как митохондрии помогают раковым клеткам выживать
Митохондрии — динамичные структуры, способные менять форму в зависимости от потребностей клетки. При обычных условиях они участвуют в апоптозе - естественном механизме уничтожения повреждённых клеток. Однако лейкозные клетки нашли способ обмануть этот процесс.
При длительном воздействии венетоклакса - препарата, блокирующего белок BCL-2 и запускающего апоптоз — клетки острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) начинают вырабатывать повышенное количество белка OPA1. Этот белок контролирует структуру митохондрий и делает их внутренние мембраны плотнее. В результате цитохром c, который должен покинуть митохондрию, чтобы запустить гибель клетки, остаётся внутри, и апоптоз не происходит.
"Митохондрии лейкозных клеток буквально перестраиваются, чтобы выжить", — пояснила молекулярный биолог Кристина Глитсу, ведущий автор исследования.
Сравнение: старые и новые подходы к лечению ОМЛ
|Подход
|Механизм действия
|Проблема
|Новое решение
|Венетоклакс (монотерапия)
|Блокирует белок BCL-2 и запускает апоптоз
|Клетки развивают резистентность
|Добавление ингибитора OPA1 повышает эффективность
|Химиотерапия
|Повреждает ДНК клеток
|Высокая токсичность, частые рецидивы
|Комбинация с таргетными препаратами уменьшает дозировку
|Комбинированная терапия (венетоклакс + OPA1-ингиботор)
|Восстанавливает апоптоз и повышает уязвимость клеток
|Пока проходит доклинические испытания
|Удвоение выживаемости в тестах на животных
Советы шаг за шагом: как учёные пришли к открытию
-
Изучили образцы клеток пациентов с ОМЛ, устойчивых к венетоклаксу.
-
Провели электронную микроскопию, чтобы визуализировать митохондрии.
-
Использовали CRISPRi-скрининг, чтобы определить гены, влияющие на форму митохондрий.
-
Обнаружили избыточную экспрессию гена OPA1 в устойчивых клетках.
-
Проверили гипотезу на животных моделях, добавив экспериментальные ингибиторы OPA1 к терапии венетоклаксом.
Результат превзошёл ожидания: у мышей, получавших комбинированное лечение, выживаемость удвоилась, а опухолевые клетки теряли способность сопротивляться апоптозу.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на блокаду BCL-2.
Последствие: со временем клетки адаптируются и перестают реагировать на терапию.
Альтернатива: воздействовать одновременно на митохондриальные механизмы (OPA1).
-
Ошибка: игнорировать метаболические адаптации клеток.
Последствие: устойчивость к терапии и быстрый рецидив.
Альтернатива: учитывать энергетические пути, в частности зависимость от глутамина и ферроптоз.
-
Ошибка: применять агрессивные дозы цитостатиков.
Последствие: повреждение здоровых клеток крови.
Альтернатива: комбинировать малые дозы таргетных препаратов для щадящего воздействия.
А что если…
А что если OPA1 играет такую же роль и в других видах рака? Учёные уже нашли повышенную экспрессию этого белка при раке лёгких и молочной железы, устойчивых к терапии. Это значит, что новый подход может иметь универсальное значение.
А что если ингибиторы OPA1 использовать не только с венетоклаксом, но и с другими препаратами? Тогда можно добиться синергетического эффекта — восстановить чувствительность опухолей к химиотерапии.
А что если воздействовать не на сам белок, а на сигнальные пути, регулирующие его выработку? Это даст возможность создать менее токсичные, но более точные методы лечения.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет преодолеть лекарственную устойчивость
|Пока подтверждено только на животных моделях
|Раскрывает новый митохондриальный механизм
|Неизвестны долгосрочные побочные эффекты
|Подходит для разных подтипов лейкоза
|Требует создания безопасных ингибиторов OPA1
|Открывает перспективы для других видов рака
|Клинические испытания ещё не начались
FAQ
Что такое венетоклакс и как он действует?
Это таргетный препарат, блокирующий белок BCL-2, который мешает клеткам запускать процесс самоуничтожения.
Почему эффективность венетоклакса со временем снижается?
Клетки адаптируются, изменяя структуру митохондрий и повышая уровень белка OPA1.
Что делает белок OPA1?
Он регулирует внутренние мембраны митохондрий, делая их более плотными и защищая клетку от апоптоза.
Как ингибиторы OPA1 влияют на клетки?
Они восстанавливают чувствительность к апоптозу и повышают уязвимость клеток к другим видам гибели, например ферроптозу.
Мифы и правда
-
Миф: раковые клетки становятся устойчивыми только из-за мутаций.
Правда: устойчивость часто формируется за счёт перестройки энергетических систем, включая митохондрии.
-
Миф: венетоклакс теряет эффективность из-за дозы.
Правда: причина в адаптации клеток и изменении их внутренней структуры.
Исторический контекст
Острый миелоидный лейкоз описали ещё в XIX веке, но лишь в 1990-х учёные начали понимать его молекулярную природу. Прорывом стало появление венетоклакса - первого препарата, способного напрямую блокировать белки BCL-2. Однако, как и при других таргетных терапиях, клетки научились "обходить" блокаду. Современные исследования митохондриальной динамики открывают новый этап в борьбе с ОМЛ: не уничтожать клетку напрямую, а лишить её способности сопротивляться.
Три интересных факта
-
Белок OPA1 участвует в контроле митохондриального "слияния" — процесса, который влияет на выживание клетки.
-
При удалении OPA1 клетки становятся зависимыми от глутамина — источника энергии, что делает их уязвимыми к метаболическим препаратам.
-
Комбинация венетоклакса и ингибитора OPA1 увеличила выживаемость подопытных мышей в два раза без вреда для кроветворения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru