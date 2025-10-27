Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Учёные лаборатория
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:23

Рак научился обманывать лекарства: учёные раскрыли, как митохондрии помогают лейкозу выживать при терапии

Лейкозные клетки изменяют митохондрии и избегают действия венетоклакса — Кристина Глитсу

Лейкоз остаётся одним из самых сложных вызовов современной онкологии, а резистентность клеток к терапии — главная причина неудач лечения. Недавнее исследование под руководством учёных Университета Рутгерса помогло пролить свет на этот феномен. Учёные выяснили, что лейкозные клетки буквально перестраивают свои митохондрии — энергетические станции клетки — чтобы избежать гибели под действием препарата венетоклакса. Это открытие не только объясняет снижение эффективности лечения, но и указывает новые направления для терапии.

Как митохондрии помогают раковым клеткам выживать

Митохондрии — динамичные структуры, способные менять форму в зависимости от потребностей клетки. При обычных условиях они участвуют в апоптозе - естественном механизме уничтожения повреждённых клеток. Однако лейкозные клетки нашли способ обмануть этот процесс.

При длительном воздействии венетоклакса - препарата, блокирующего белок BCL-2 и запускающего апоптоз — клетки острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) начинают вырабатывать повышенное количество белка OPA1. Этот белок контролирует структуру митохондрий и делает их внутренние мембраны плотнее. В результате цитохром c, который должен покинуть митохондрию, чтобы запустить гибель клетки, остаётся внутри, и апоптоз не происходит.

"Митохондрии лейкозных клеток буквально перестраиваются, чтобы выжить", — пояснила молекулярный биолог Кристина Глитсу, ведущий автор исследования.

Сравнение: старые и новые подходы к лечению ОМЛ

Подход Механизм действия Проблема Новое решение
Венетоклакс (монотерапия) Блокирует белок BCL-2 и запускает апоптоз Клетки развивают резистентность Добавление ингибитора OPA1 повышает эффективность
Химиотерапия Повреждает ДНК клеток Высокая токсичность, частые рецидивы Комбинация с таргетными препаратами уменьшает дозировку
Комбинированная терапия (венетоклакс + OPA1-ингиботор) Восстанавливает апоптоз и повышает уязвимость клеток Пока проходит доклинические испытания Удвоение выживаемости в тестах на животных

Советы шаг за шагом: как учёные пришли к открытию

  1. Изучили образцы клеток пациентов с ОМЛ, устойчивых к венетоклаксу.

  2. Провели электронную микроскопию, чтобы визуализировать митохондрии.

  3. Использовали CRISPRi-скрининг, чтобы определить гены, влияющие на форму митохондрий.

  4. Обнаружили избыточную экспрессию гена OPA1 в устойчивых клетках.

  5. Проверили гипотезу на животных моделях, добавив экспериментальные ингибиторы OPA1 к терапии венетоклаксом.

Результат превзошёл ожидания: у мышей, получавших комбинированное лечение, выживаемость удвоилась, а опухолевые клетки теряли способность сопротивляться апоптозу.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на блокаду BCL-2.
    Последствие: со временем клетки адаптируются и перестают реагировать на терапию.
    Альтернатива: воздействовать одновременно на митохондриальные механизмы (OPA1).

  • Ошибка: игнорировать метаболические адаптации клеток.
    Последствие: устойчивость к терапии и быстрый рецидив.
    Альтернатива: учитывать энергетические пути, в частности зависимость от глутамина и ферроптоз.

  • Ошибка: применять агрессивные дозы цитостатиков.
    Последствие: повреждение здоровых клеток крови.
    Альтернатива: комбинировать малые дозы таргетных препаратов для щадящего воздействия.

А что если…

А что если OPA1 играет такую же роль и в других видах рака? Учёные уже нашли повышенную экспрессию этого белка при раке лёгких и молочной железы, устойчивых к терапии. Это значит, что новый подход может иметь универсальное значение.

А что если ингибиторы OPA1 использовать не только с венетоклаксом, но и с другими препаратами? Тогда можно добиться синергетического эффекта — восстановить чувствительность опухолей к химиотерапии.

А что если воздействовать не на сам белок, а на сигнальные пути, регулирующие его выработку? Это даст возможность создать менее токсичные, но более точные методы лечения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Позволяет преодолеть лекарственную устойчивость Пока подтверждено только на животных моделях
Раскрывает новый митохондриальный механизм Неизвестны долгосрочные побочные эффекты
Подходит для разных подтипов лейкоза Требует создания безопасных ингибиторов OPA1
Открывает перспективы для других видов рака Клинические испытания ещё не начались

FAQ

Что такое венетоклакс и как он действует?
Это таргетный препарат, блокирующий белок BCL-2, который мешает клеткам запускать процесс самоуничтожения.

Почему эффективность венетоклакса со временем снижается?
Клетки адаптируются, изменяя структуру митохондрий и повышая уровень белка OPA1.

Что делает белок OPA1?
Он регулирует внутренние мембраны митохондрий, делая их более плотными и защищая клетку от апоптоза.

Как ингибиторы OPA1 влияют на клетки?
Они восстанавливают чувствительность к апоптозу и повышают уязвимость клеток к другим видам гибели, например ферроптозу.

Мифы и правда

  • Миф: раковые клетки становятся устойчивыми только из-за мутаций.
    Правда: устойчивость часто формируется за счёт перестройки энергетических систем, включая митохондрии.

  • Миф: венетоклакс теряет эффективность из-за дозы.
    Правда: причина в адаптации клеток и изменении их внутренней структуры.

Исторический контекст

Острый миелоидный лейкоз описали ещё в XIX веке, но лишь в 1990-х учёные начали понимать его молекулярную природу. Прорывом стало появление венетоклакса - первого препарата, способного напрямую блокировать белки BCL-2. Однако, как и при других таргетных терапиях, клетки научились "обходить" блокаду. Современные исследования митохондриальной динамики открывают новый этап в борьбе с ОМЛ: не уничтожать клетку напрямую, а лишить её способности сопротивляться.

Три интересных факта

  1. Белок OPA1 участвует в контроле митохондриального "слияния" — процесса, который влияет на выживание клетки.

  2. При удалении OPA1 клетки становятся зависимыми от глутамина — источника энергии, что делает их уязвимыми к метаболическим препаратам.

  3. Комбинация венетоклакса и ингибитора OPA1 увеличила выживаемость подопытных мышей в два раза без вреда для кроветворения.

