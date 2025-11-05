Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
Опубликована сегодня в 8:26

Рак без боли и страха: болезнь, которая не кричит, пока не становится поздно

Базальноклеточный рак кожи чаще развивается из-за ультрафиолетового излучения — Андрей Павлов

Рак кожи — одно из самых частых онкологических заболеваний в мире. На его долю приходится около трети всех случаев рака. Особенно распространён базальноклеточный рак — медленно прогрессирующая, но опасная форма, которая развивается в клетках базального слоя эпидермиса. Хотя он растёт медленно и редко метастазирует, без лечения способен разрушать ткани, кости и хрящи, нанося серьёзный ущерб здоровью.

Почему возникает базальноклеточный рак кожи

Он может поражать людей любого возраста, но чаще встречается у тех, кому за 40. Основной фактор риска — воздействие ультрафиолета, однако не только солнце может спровоцировать заболевание.

  1. Ультрафиолетовое излучение. Длительное пребывание на солнце без защиты или частое использование солярия вызывает повреждения ДНК в клетках кожи. Со временем эти микроповреждения накапливаются, превращаясь в мутации.

  2. Генетическая предрасположенность. Если у родственников был диагностирован рак кожи, риск возрастает. Некоторые гены повышают чувствительность клеток к солнечному свету и ослабляют восстановительные механизмы.

  3. Вредные привычки. Курение и злоупотребление алкоголем снижают иммунитет, ухудшают состояние сосудов и клеточный обмен, делая кожу менее устойчивой к внешним воздействиям.

  4. Возраст. После 40 лет процессы регенерации замедляются, кожа теряет способность быстро восстанавливаться после повреждений.

  5. Контакт с химикатами. Постоянное воздействие мышьяка, нефти, смол и других агрессивных веществ повышает риск мутаций.

"Самая частая причина базальноклеточного рака кожи — ультрафиолет, особенно у людей со светлой кожей", — пояснил дерматоонколог Андрей Павлов.

Как проявляется заболевание

Базальноклеточный рак может выглядеть по-разному. Иногда он маскируется под обычную родинку или язвочку, которая не заживает неделями. Наиболее типичные признаки:

  • розовое или красное пятно с блестящей поверхностью;

  • плотный узелок с перламутровым оттенком;

  • язвочка с коркой, которая кровоточит и не заживает;

  • участок кожи с неровными краями, который увеличивается в размерах.

Такие образования часто появляются на лице, шее, руках и других открытых частях тела.

Стадии развития

Определение стадии помогает врачам подобрать эффективное лечение.

Стадия Описание
0 Опухоль локализована в верхнем слое кожи, не проникает глубже.
I Размер до 2 см, поражаются поверхностные ткани.
II Больше 2 см, начинается проникновение в более глубокие слои кожи.
III Рак затрагивает подкожную клетчатку, мышцы и кости.
IV Опухоль распространяется на лимфатические узлы и внутренние органы.

Ранняя диагностика крайне важна: лечение на начальной стадии позволяет полностью избавиться от опухоли без серьёзных последствий.

Диагностика

Диагностика базальноклеточного рака начинается с визуального осмотра у дерматоонколога. Врач использует дерматоскоп — прибор, увеличивающий изображение кожи, что помогает рассмотреть структуру новообразования.

Если подозрения подтверждаются, проводится биопсия - взятие небольшого фрагмента ткани для лабораторного анализа. По результатам гистологии врач точно определяет тип и стадию опухоли.

"Рак кожи часто можно вылечить, если обнаружить его вовремя", — подчеркнул врач-онколог Андрей Павлов.

Также могут применяться дополнительные методы: УЗИ кожи, компьютерная томография или МРТ — для оценки глубины и распространения процесса.

Советы шаг за шагом

  1. Регулярно осматривайте кожу. Проверяйте родинки и пятна, обращайте внимание на новые образования.

  2. Используйте солнцезащитный крем. Даже зимой УФ-лучи могут быть опасны. Подбирайте средство с SPF не ниже 30.

  3. Избегайте соляриев. Искусственный ультрафиолет наносит коже такой же вред, как и солнечные лучи.

  4. Носите защитную одежду. Панама, очки и лёгкая ткань помогут предотвратить ожоги.

  5. Регулярно посещайте дерматолога. Профилактический осмотр раз в год помогает выявить проблему на ранней стадии.

Ошибка-последствия-альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать длительно незаживающие язвы или пятна.
    Последствие: рак может перейти в более тяжёлую стадию.
    Альтернатива: при любых подозрительных изменениях кожи сразу обращайтесь к врачу.

  2. Ошибка: считать, что рак кожи бывает только у пожилых.
    Последствие: молодые люди теряют время, не обращаясь за диагностикой.
    Альтернатива: защита от солнца важна с юности, особенно для людей со светлой кожей.

  3. Ошибка: использовать народные методы лечения.
    Последствие: опухоль продолжает расти, а время теряется.
    Альтернатива: лечение только под контролем дерматоонколога с применением проверенных медицинских методов.

А что если опухоль уже выявлена?

Не стоит паниковать. Базальноклеточный рак кожи лечится успешно, особенно на ранних стадиях. Применяются хирургическое удаление, криодеструкция (замораживание жидким азотом), лазерная терапия и фотодинамическое лечение. В некоторых случаях — лучевая терапия и местные препараты на основе цитостатиков.

"Чем раньше начать лечение, тем меньше риск рецидива и косметических дефектов", — отметил дерматолог Андрей Павлов.

После удаления опухоли важно наблюдаться у врача, избегать прямых солнечных лучей и использовать защитные средства.

Плюсы и минусы методов лечения

Метод Плюсы Минусы
Хирургическое удаление Полное иссечение опухоли Может оставить шрам
Криодеструкция Безболезненно, быстрое восстановление Возможен рецидив
Лазерная терапия Минимальная травматичность Подходит не для всех типов опухолей
Фотодинамическое лечение Точечное воздействие, хороший косметический результат Требует специализированного оборудования
Лучевая терапия Эффективна при обширных поражениях Может вызвать побочные эффекты

FAQ

Как отличить рак кожи от родинки?
Родинка стабильна по цвету и форме, а опухоль растёт, кровоточит и меняет структуру.

Опасен ли базальноклеточный рак?
Он редко даёт метастазы, но без лечения разрушает окружающие ткани и может привести к тяжёлым последствиям.

Можно ли вылечиться полностью?
Да, при раннем выявлении процент выздоровления превышает 95 %.

Как часто нужно проверяться у дерматолога?
Раз в год — профилактически, а при появлении подозрительных изменений — сразу.

Мифы и правда

  1. Миф: рак кожи развивается только у тех, кто много загорает.
    Правда: болезнь может возникнуть и у людей, редко бывающих на солнце, особенно при слабом иммунитете.

  2. Миф: базальноклеточный рак не опасен.
    Правда: без лечения он разрушает ткани, прорастая глубоко в кожу и кости.

  3. Миф: если опухоль удалили, можно забыть о проблеме.
    Правда: необходим регулярный контроль, так как возможен рецидив.

Исторический контекст

Первые описания рака кожи встречаются ещё в трудах древнегреческих врачей. Однако только в XIX веке учёные смогли отличить различные типы опухолей, включая базальноклеточный. С развитием дерматологии в XX веке появились методы ранней диагностики — дерматоскопия и гистологический анализ, а также эффективные способы лечения. Сегодня благодаря современным технологиям базальноклеточный рак кожи можно вылечить без серьёзных последствий и сохранить качество жизни пациента.

Три интересных факта

  1. Люди со светлой кожей и голубыми глазами болеют базальноклеточным раком в пять раз чаще, чем смуглые.

  2. На долю базальноклеточного рака приходится около 80 % всех случаев злокачественных опухолей кожи.

  3. Защита от солнца с SPF 50 снижает риск развития болезни почти на 40 %.

