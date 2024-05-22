Руководитель турецкой левой политической партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек выразил предположение о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси скончался в результате диверсии.

Свои размышления он поделился в интервью с изданием Aydınlık.

Перинчек подчеркнул, что он принимает на веру заявления иранских властей, которые называют этот случай несчастным случаем.

Перинчек отметил, что ему кажется, что это несчастный случай, но не стоит удивляться, если это окажется убийством. Кроме этого, Переничек подчеркнул, что иранское правительство — одно из государств, борющихся против американского империализма и израильского сионизма.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан произошла катастрофа вертолета, на борту которого находились Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян. Президент и глава МИД возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

Силы Ирана привлеклись к поиску разбившегося вертолета. В результате специалистам удалось обнаружить аппарат, но никто из находившихся на борту не остался жив. Всего на борту находились восемь человек.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)