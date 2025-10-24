Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© unsplash.com by Dominik QN is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:25

Что нужно знать о прогулках с собакой в дождливую погоду: 5 ключевых правил

Зоолог: важно не пропускать прогулки с собакой в дождливую погоду

Осень приносит дождливую погоду, и владельцам собак стоит уделить особое внимание подготовке к прогулкам в условиях дождя. Даже несмотря на сложные погодные условия, важно, чтобы ваш питомец продолжал получать физическую активность и свежий воздух. Вот пять ключевых рекомендаций для безопасных и комфортных прогулок с собакой в дождливую погоду.

1. Защита от холода и влаги

В дождливую погоду важно обеспечить своему питомцу защиту от холода и мокрой шерсти. Особенно в холодные дни для некоторых пород, таких как щенки, пожилые собаки или те, кто страдает от заболеваний, важно носить специальную защитную одежду. Непромокаемые дождевики и светоотражающие элементы являются обязательными для обеспечения видимости и защиты питомца.

Особенности одежды Породы, которым нужна защита
Дождевики, светоотражающие элементы Пожилые собаки, щенки, маленькие породы
Водоотталкивающие костюмы Собаки с короткой шерстью и с нарушениями здоровья

2. Регулирование продолжительности прогулок

Количество времени на улице зависит от здоровья и состояния собаки. Например, собаки с артритом могут не выносить длительных прогулок в холодную и дождливую погоду. В этом случае лучше проводить несколько коротких прогулок, чем одну длинную.

Потребности собаки Рекомендации
Собаки с артритом Короткие, но частые прогулки
Здоровые собаки Стандартная продолжительность прогулок, возможно, с уменьшением времени в дождливую погоду

3. Осторожность с лужами

Не позволяйте собаке пить воду из луж. Лужи, образующиеся после дождя, могут содержать микробы, бактерии и химические загрязнители, что может вызвать заболевания у вашего питомца. Чтобы избежать этого, возьмите с собой бутылку воды для собаки, особенно если прогулка длится долго.

Риски питья из луж Предотвращение
Заболевания (паразиты, бактерии) Принесите воду для собаки, избегайте луж
Загрязнение организма Убедитесь, что собака не пьёт из неподобающих источников

4. Уход за лапами

Чистка лап после прогулки в дождь является важной частью ухода за питомцем. Мокрые лапы могут привести к образованию воспалений, а грязь и мусор могут вызвать повреждения подушечек лап. Регулярная чистка и использование специальных средств для защиты лап могут предотвратить нежелательные последствия.

Проблемы с лапами Меры профилактики
Воспаления, грязь, посторонние предметы Частый осмотр лап, использование защитных средств
Повреждения подушечек Протирка и сушка лап после прогулки

5. Сушка и чистка шерсти

Мокрая шерсть — это не только неприятно для питомца, но и потенциальная угроза для его здоровья. Постоянная влажность может привести к кожным заболеваниям и неприятному запаху. После прогулки обязательно сушите и очищайте шерсть собаки, особенно если у неё густой подшерсток.

Проблемы с шерстью Рекомендации
Проблемы с кожей, запах Частая сушка шерсти после прогулок
Влажная шерсть, инфекции Использование специализированных средств для сушки и ухода

Советы шаг за шагом по уходу за собакой в дождливую погоду:

  1. Защита от дождя и холода: Подберите собаке подходящий дождевик и не забывайте о светоотражающих элементах.

  2. Регулировка времени прогулок: Уменьшите длительность прогулок в холодную погоду, если собака не выносит долгого пребывания на улице.

  3. Контроль питья: Избегайте луж и принесите воду для собаки.

  4. Уход за лапами: Проверяйте лапы после прогулки, чистите и сушите их.

  5. Сушка шерсти: Важно чистить и сушить шерсть, чтобы избежать заболеваний и неприятного запаха.

Плюсы и минусы прогулок с собакой в дождь

Плюсы прогулок в дождливую погоду Минусы прогулок в дождливую погоду
Оживление, поддержание физической активности Загрязнение шерсти и лап
Улучшение настроения питомца Риски простудных заболеваний
Профилактика заболеваний, таких как ожирение Неприятный запах от мокрой шерсти

Часто задаваемые вопросы

1. Как часто нужно гулять с собакой в дождливую погоду?
Ответ зависит от здоровья собаки, но обычно достаточно двух прогулок в день, если они не слишком долгие.

2. Почему нельзя пить из луж?
Лужи могут содержать различные загрязнители и микробы, которые могут вызвать заболевания у питомца.

3. Нужно ли снимать шерсть с собаки в дождь?
Да, шерсть нужно регулярно сушить, особенно если она промокла, чтобы предотвратить заболевания кожи и других проблем.

Интересные факты:

  1. Собаки, которые регулярно гуляют в любую погоду, имеют лучший иммунитет и живут дольше.

  2. В дождливую погоду многие собаки становятся более активными, так как любят исследовать новые запахи.

  3. Шерсть некоторых собак более восприимчива к дождю, и они нуждаются в дополнительной защите.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Священники Одинцова и Звенигорода высказались о допустимости кастрации домашних питомцев вчера в 23:05
Греха нет, если есть забота: православные священники о стерилизации домашних питомцев

Священники объяснили, почему кастрация и стерилизация домашних животных не являются грехом, и рассказали, как важно проявлять ответственность и любовь к питомцам.

Читать полностью » В России предложили обязать хозяев убирать за питомцами в подъездах и дворах вчера в 22:02
Владельцам животных придётся менять привычки: в России вводят новые правила для питомцев

Владельцам домашних животных предложили новые правила: уборка за питомцами, запрет на посещение кафе и магазинов с собаками и чёткие нормы перевозки.

Читать полностью » Занятия ноузворком развивают интеллект и уверенность собаки вчера в 21:09
Эта игра заменит дрессировку: собака учится думать, а не подчиняться

Ноузворк — это игра, развивающая нюх и интеллект собаки. Узнайте, как всего за шесть шагов научить питомца искать спрятанные лакомства.

Читать полностью » Ранняя социализация щенка влияет на его поведение во взрослом возрасте вчера в 20:34
Щенок без социализации — как человек без детства: вот что надо сделать, чтобы вырастить уверенную собаку

Ранняя социализация формирует уверенного и дружелюбного пса. Узнайте, как правильно знакомить щенка с миром, людьми и другими животными.

Читать полностью » Частое облизывание мебели указывает на стресс или болезнь собаки вчера в 19:49
Хозяева злятся, ветеринары улыбаются: вот зачем собаки на самом деле лижут диваны

Если собака постоянно облизывает диван, это не просто причуда. Узнайте, какие причины могут стоять за таким поведением и как помочь питомцу.

Читать полностью » Кошки выражают любовь морганием, мурлыканьем и трением о хозяина вчера в 18:22
Кошка не скажет "люблю", но покажет: вот 10 способов, которыми питомцы признаются в чувствах

Кошки не говорят словами, но выражают чувства по-своему. Узнайте, как распознать десять знаков, которыми ваш питомец показывает любовь и доверие.

Читать полностью » Исследование Университета Невады подтвердило существование собачьего смеха вчера в 17:16
Собака улыбается по-настоящему: вот пять признаков ее радости без слов

Когда собака будто улыбается, кажется, что она делит с нами радость. Узнайте, что на самом деле значит "улыбка" пса и как животные выражают счастье.

Читать полностью » Кожа китайской хохлатой может загореть летом и поменять оттенок вчера в 16:59
От древнего талисмана до идеального компаньона: удивительная история породы

Китайская хохлатая — идеальная собака для аллергиков и маленьких квартир. Рассказываем, откуда она родом, чем уникальна и как за ней ухаживать.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперт предупредил, что несогласованный ремонт может вызвать конфликт с арендодателем
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника
Туризм
Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале
Наука
Рахми Метин: восстановление осетровых в Черном море откроет новые бизнес-возможности
Авто и мото
Целиков: продажи новых автомобилей в России могут достичь 160 тыс.
Садоводство
Хранение сена в сухом месте предотвращает плесень и сохраняет питательные вещества
Садоводство
Агрономы предупреждают: осенью в Ингушетии нельзя перекармливать лианы азотом — побеги не вызреют
Еда
Диетолог: избыток печени в рационе может привести к гипервитаминозу А
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet