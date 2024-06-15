Видео залитых улиц Новороссийска после проливного дождя заполнили интернет. Местная жительница Ирина поделилась, что такие сильные осадки с градом она видит в первый раз, при этом город остался без разрушений. По её словам, особенно много воды скопилось на городской набережной, сообщает Газета.Ру.

"Дождь продолжался недолго. На набережной шёл сильный дождь с градом, такого я раньше не видела. На набережной вода стояла высоко, а ближе к вокзалу ситуация была спокойнее. Ущерба мы не заметили. Люди, конечно, были мокрые. Мы без проблем доехали на автобусе", — отметила Ирина.

Другая жительница города Галина отметила, что из-за предшествующей жары дождь был важен как для людей, так и для растений. В то же время, свидетель непогоды Александр рассказал, что град повредил множество автомобилей, и в пик осадков общественный транспорт не функционировал.

"Дождь шел с 12 до 12:30, а затем повторился сильный дождь с градом с 13:30 до 14:00. Некоторые улицы оказались подтоплены, и транспорт стоял, но сейчас дорожные службы очистили ливневки, и транспорт работает по расписанию. Личное имущество не пострадало, хотя много машин было повреждено градом", — уточнил Александр.

Фото: commons.wikimedia.org/Kevain25460 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)