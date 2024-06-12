Влажная и дождливая погода может усугубить проблемы с легкими, в то время как резкое понижение температур может спровоцировать сердечный приступ. Такое мнение выразила терапевт Ольга Козлова.

"Интенсивные осадки и грозы представляют собой угрозу, но особенно они опасны для людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостряться в такую погоду", — пояснила специалист.

Врач также отметила, что понижение температур может вызвать спазм сосудов, что в свою очередь ухудшает кровоснабжение миокарда и может привести к инфаркту. Повышенная влажность воздуха увеличивает риск приступов астмы и ухудшения состояния при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

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