Автомобильный эксперт Иван Зенкевич дал рекомендации водителям о том, как вести себя во время сильного дождя, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Он посоветовал снижать скорость до минимума. Важно также увеличить дистанцию между машинами. Зенкевич подчеркнул, что в случае неэффективной работы дворников лучше остановиться на обочине и дождаться уменьшения интенсивности осадков, сообщает News.Ru.

В условиях дождя важно максимально замедлить движение — это основной приоритет. Рекомендуется также расширить расстояние между транспортными средствами. Зенкевич настоятельно предостерегает от рисков: избегайте остановок под мостами, в низинах или под деревьями.

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