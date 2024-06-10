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Автоэксперт Зенкевич: при сильном дожде важно снизить скорость для избежания ДТП
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:16

Автоэксперт Зенкевич: при сильном дожде важно снизить скорость для избежания ДТП

Автомобильный эксперт Иван Зенкевич дал рекомендации водителям о том, как вести себя во время сильного дождя, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Он посоветовал снижать скорость до минимума. Важно также увеличить дистанцию между машинами. Зенкевич подчеркнул, что в случае неэффективной работы дворников лучше остановиться на обочине и дождаться уменьшения интенсивности осадков, сообщает News.Ru.

В условиях дождя важно максимально замедлить движение — это основной приоритет. Рекомендуется также расширить расстояние между транспортными средствами. Зенкевич настоятельно предостерегает от рисков: избегайте остановок под мостами, в низинах или под деревьями.

Фото: commons.wikimedia.org/W.carter (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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