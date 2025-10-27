Байкал под ногами: маршрут, по которому можно пройтись по льду к легендарной дороге

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) — одно из самых живописных инженерных сооружений Сибири и настоящая жемчужина Байкала. Когда-то она соединяла две части Транссибирской магистрали, проходя вдоль всего озера. Сегодня от некогда стратегически важной линии сохранился участок протяжённостью около 95 километров - от станции Байкал до Слюдянки. Этот маршрут стал популярным у туристов, путешественников и фотографов благодаря своим туннелям, мостам и виадукам, построенным более века назад.

Побывать на КБЖД можно с экскурсией, но не менее увлекательно — пройти часть маршрута самостоятельно, пешком по льду Байкала. Это отличный вариант для активных путешественников, особенно зимой, когда озеро превращается в сверкающую ледяную дорогу.

Начало пути: от Листвянки по льду Байкала

Путешествие удобно начинать из посёлка Листвянка, расположенного всего в 70 километрах от Иркутска. Отсюда по замёрзшему Байкалу можно пройти пешком к берегам посёлка Байкал, где начинается знаменитая железная дорога.

Расстояние — около 5 километров, путь занимает час-полтора в зависимости от погоды. Лёд Байкала зимой прозрачен и чист, под ногами виднеются трещины, пузырьки воздуха и застывшие нити водорослей. Это ощущается как прогулка по стеклу — непередаваемые впечатления.

При выходе на лёд стоит соблюдать элементарные меры безопасности: надеть нескользящую обувь, взять палки для равновесия и проверять тропу — в популярных местах она уже хорошо протоптана.

Когда впереди появляются первые скалы и берег посёлка Байкал, открывается вид на узкий участок, где Ангара вытекает из Байкала — зрелище, которое невозможно забыть.

Сооружения Кругобайкальской железной дороги

С берега начинается знакомство с инженерными шедеврами начала XX века. Первое сооружение на пути — небольшой мост через ручей, впадающий в Байкал. Далее дорога идёт вдоль озера, а рядом тянется тропа, по которой удобно идти пешком.

На склоне можно увидеть каменные водоотводные каналы — на первый взгляд они похожи на лестницы гигантских размеров. На самом деле это водоотводные лотки, которые были нужны для отвода дождевых и талых вод, чтобы сохранить устойчивость железнодорожного полотна.

Самое впечатляющее сооружение — туннель, построенный более 120 лет назад. Его стены выложены из гранита, а своды удивительно ровные и крепкие — работа мастеров прошлого века поражает точностью. Несмотря на возраст, туннели сохранились почти в идеальном состоянии.

Интересный исторический факт: большинство строителей КБЖД были арестантами и ссыльными, трудившимися в тяжёлых условиях. Местные поселки — напоминание о тех временах, когда здесь кипела работа и круглосуточно стучали молотки.

Прогулку можно продолжить дальше вдоль рельсов, но расстояние между туннелями достигает 5 км, поэтому многие ограничиваются первой частью маршрута.

Дорога вдоль Байкала

Возвращаясь в сторону посёлка Байкал, путешественники идут по тропе, проложенной вдоль рельсов. Пейзаж постоянно меняется: то открываются скалистые берега, то появляются берёзовые рощи. Лёд поблёскивает под солнцем, а над горами висит лёгкий туман. Это одно из тех мест, где чувствуешь полное единение с природой.

Электричка "Нерпочка"

Иногда тишину нарушает звук приближающегося поезда — это маленькая электричка "Нерпочка", названная в честь байкальских тюленей. Состав состоит всего из одного вагона и курсирует от станции Байкал до Слюдянки два раза в сутки. В пути — около четырёх часов, ведь дорога идёт по самому краю озера, через десятки мостов и туннелей.

Помимо обычных рейсов, по этому маршруту курсируют экскурсионные поезда с остановками у смотровых площадок и исторических объектов. Это прекрасная альтернатива пешему путешествию: можно насладиться видами, не рискуя устать, особенно если ехать в тёплое время года.

Паром через Ангару

Финальной точкой маршрута становится порт Байкал, где находится переправа через Ангару. Паром связывает посёлок Байкал с Листвянкой и работает круглый год, кроме короткого периода ледостава.

Переправа длится всего несколько минут, но даёт возможность увидеть, как мощный поток Ангары вытекает из спокойных вод Байкала. Это единственная река, берущая начало из озера, и одна из самых живописных точек всего региона.

По дороге к парому можно набрать воду из родника, бьющего прямо из-под скалы. Местные жители утверждают, что этот источник был сооружён ещё во времена строительства железной дороги и до сих пор радует вкусом чистой, ледяной воды.

Советы шаг за шагом

Лучшее время для маршрута: февраль — начало марта, когда лёд достаточно крепкий и прозрачный. Экипировка: тёплая одежда, обувь с нескользящей подошвой, перчатки, термос и навигатор. Безопасность: не выходить на лёд в оттепель и не подходить к трещинам. Маршрут: Листвянка → по льду к посёлку Байкал → вдоль КБЖД до первого туннеля → возвращение в порт Байкал → переправа на пароме. Длительность: прогулка займёт около 4-5 часов.

Плюсы и минусы прогулки

Плюсы Минусы Уникальный маршрут по льду Байкала Требует физической подготовки Живописные виды и исторические объекты Возможна непредсказуемая погода Возможность увидеть КБЖД вблизи Зимой ограниченная транспортная связь Контакт с первозданной природой Необходимо соблюдать осторожность на льду

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли пройти весь участок КБЖД пешком?

Да, но на это потребуется 3-4 дня. Большинство туристов ограничиваются короткой прогулкой от Байкала до ближайших туннелей.

Работает ли паром зимой?

Да, кроме короткого периода, когда вода замерзает и лёд ещё не укрепился.

Как добраться до Листвянки из Иркутска?

На автобусе (около 1,5 часов) или маршрутке. Также можно доехать до порта Байкал на электричке и переправиться паромом.

Можно ли покататься на поезде вдоль КБЖД?

Да, летом ходят экскурсионные поезда с остановками у самых интересных объектов.