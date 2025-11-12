Электричка становится роскошью: билеты в Тюмени приближаются к цене самолёта

С 2026 года в Тюменской области увеличатся максимальные тарифы на проезд в электричках и пригородных поездах. Соответствующий проект постановления подготовило правительство региона.

Новые тарифы

Согласно документу, на следующий год утверждён экономически обоснованный уровень тарифа в размере 4,868 рубля за пассажиро-километр. Для сравнения, в 2025 году он составляет 4,194 рубля.

"Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2026 год на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые АО "Свердловская пригородная компания" в Тюменской области, в размере 4,868 руб./пасс-км. Также утвердить предельные максимальные тарифы", — говорится в проекте постановления.

Сколько теперь будет стоить проезд

После повышения тарифов подорожание коснётся всех направлений пригородного сообщения. Например:

маршрут Тюмень — Ишим обойдётся в 612 рублей вместо нынешних 582 ,

поездка Тюмень — Тобольск подорожает с 479-962 рублей до 503-1011 рублей (в зависимости от класса вагона).

Рост цен объясняется индексацией затрат перевозчиков и стремлением привести стоимость билетов к экономически оправданному уровню.

Кто осуществляет перевозки

Обслуживанием маршрутов занимается АО "Свердловская пригородная компания", которая работает на территории нескольких субъектов Уральского федерального округа.

По словам представителей отрасли, повышение тарифов позволит сохранить стабильность пассажирских перевозок и поддерживать подвижной состав в исправном состоянии.