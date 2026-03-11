Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© wikimedia.org by RG72 is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:15

Рейд, который изменит облик Омска: активисты проверили фасады на соответствие новым нормам оформления

Активисты КТОС "Центральный-4" устроили рейд по центральным улицам Омска. Они обошли торговые точки в Центральном округе на Маяковского, Куйбышева, Лермонтова и проспекте Карла Маркса. Проверяли фасады на соответствие свежим правилам оформления. Выявили несколько вывесок с нарушениями и обязали хозяев их поправить. Всё это в рамках общероссийских норм по защите языка, которые заработали с 1 марта.

Как прошёл рейд

Представители КТОС "Центральный-4" взялись за дело первыми в Центральном округе. Они прошлись по ключевым улицам и заглянули в каждую заметную торговую точку. Фокус стоял на фасадах — там, где висят вывески и таблички. Активисты сразу отметили несоответствия местным нормам благоустройства.

В итоге нашли несколько нарушителей. Вывески на этих точках не вписывались в обновлённые требования. Активисты не стали церемониться — прямо указали собственникам, что пора исправлять. Такие обходы планируют повторять, чтобы держать улицы в порядке.

О рейде рассказали в паблике "КТОСы Омска". Там подчеркнули, что акцент на едином облике среды. По их словам, такие проверки помогут сделать город понятным для всех жителей.

"Единый облик улиц напрямую влияет на комфорт жителей и развитие территорий. Когда вывески хаотичны, город теряет гармонию, а люди путаются в ориентирах. Рейды КТОСов — это шаг к стандартам, которые упрощают жизнь и подчёркивают локальный колорит. В итоге инфраструктура становится не просто фоном, а частью идентичности места."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Что требуют новые правила

С 1 марта в России действуют строгие нормы по защите языка. Все указатели, стенды, сайты и реклама теперь только на русском. Иностранные слова под запретом, кроме особых случаев. Закон чётко разграничивает, где можно отступить.

Исключение делают для зарегистрированных товарных знаков. Но даже там иностранное идёт только как дубль к русскому переводу. Главное — русский текст доминирует по размеру и месту. Никаких мелких букв или второстепенных позиций.

Эти правила распространяются на все публичные конструкции. В Омске их связали с местными стандартами фасадов. Активисты КТОСа теперь опираются именно на них при проверках.

Нарушителей ждут указания на доработку. Пока обходятся предупреждениями, но дальше могут подключить власти. Собственники уже взялись за правки в центральных районах.

Зачем это нужно омичам

Основная задача рейдов — выровнять улицы по единому стилю. Центральные магистрали Омска должны стать удобными и читаемыми. Жители получат чёткую информацию без языкового барьера. Активисты хотят, чтобы город дышал единым ритмом.

КТОС "Центральный-4" взяла на себя зону с оживлёнными адресами. Маяковского и Куйбышева — места скопления магазинов и кафе. Здесь особенно заметны иностранные надписи на фасадах. Обходы помогают вовремя ловить сбои.

Такие инициативы снижают путаницу для прохожих. Русский язык на первом плане упрощает навигацию. В долгосрочке это формирует цельный городской ландшафт. Омичи отмечают, что улицы уже выглядят аккуратнее.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

