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Mash: У памятника Кобзону появились плиты с рекламной наркотиков
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:38

Mash: У памятника Кобзону появились плиты с рекламной наркотиков

Рядом с памятником Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в столице России вмонтировали рекламу наркошопов, сообщает Mash.

У мемориала певцу вмонтировали 12 пластин с QR-кодами. Они замаскированы под пластинки с лучшими песнями Кобзона, QR-код на которых должен направить человека на сервис для прослушивания аудиозаписи. По факту — они переводят пользователя на сайт с продажей наркотиков. Полиция занимается поиском тех, кто за этим стоит.

Фото: www.kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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