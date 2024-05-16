Рядом с памятником Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в столице России вмонтировали рекламу наркошопов, сообщает Mash.

У мемориала певцу вмонтировали 12 пластин с QR-кодами. Они замаскированы под пластинки с лучшими песнями Кобзона, QR-код на которых должен направить человека на сервис для прослушивания аудиозаписи. По факту — они переводят пользователя на сайт с продажей наркотиков. Полиция занимается поиском тех, кто за этим стоит.

Фото: www.kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)