Радиоволны из туманного прошлого: как линия 21 см открывает эпоху, которую мы не могли видеть

В первые сотни миллионов лет после Большого взрыва Вселенная представляла собой огромное пространство из холодного водорода и гелия, в котором ещё не появились источники яркого света. Это время называют тёмными веками — периодом, о котором астрономы знают много теоретически, но не могут увидеть напрямую.

Впрочем, с развитием технологий у учёных появился инструмент, который позволяет заглянуть в эти глубокие временные горизонты — слабое радиопереключение водорода, известное как линия 21 сантиметр. Об этом пишет Planet-today.

После того как произошла рекомбинация — процесс, в котором электроны и протоны объединились в нейтральные атомы — яркие источники света исчезли. Газ в этот период постепенно охлаждался, а его плотные облака ещё не успели сжаться в первые звезды, что означало отсутствие традиционных сигналов, которые астрономы обычно используют для исследования прошлого Вселенной.

"В этот период существовали лишь слабые радиоволны, исходящие от нейтрального водорода, которые стали ключом к пониманию тёмных веков," — сообщает издание.

Как работает линия 21 см и почему она важна для изучения тёмных веков

Особенность нейтрального водорода заключается в том, что даже в "спящем" состоянии он способен испускать крайне слабые радиофотоны длиной около 21 см. Это явление происходит из-за изменений в спинах электрона и протона: когда их направления не совпадают, небольшая разница энергии высвобождается в виде радиоволны. Этот механизм стал возможностью астрономов заглянуть в эпоху, когда звезды ещё не зажигались.

Линия 21 см, имеющая фиксированную длину волны, позволяет "прочертить карту" огромных водородных облаков, которые наполняли Вселенную в это время. За счёт эффекта Доплера можно отслеживать, как газ движется внутри галактик, что помогает исследовать не только структуру ранней Вселенной, но и важнейшие процессы, такие как появление тёмной материи. Именно благодаря наблюдениям этой линии было доказано, что вращение галактик не может быть объяснено только видимой материей, что и привело к гипотезе о существовании тёмной материи.

Сегодня учёные используют тот же метод, чтобы изучать эпоху реионизации — переходный период между тёмными веками и появлением первых звёзд. Это время было ещё более темным и почти не имело видимого света, а линия 21 см в этот период сильно смещалась в красную часть спектра.

Почему тёмные века так важны для космологии

Эта эпоха представляет собой важную веху в понимании развития Вселенной. Несмотря на отсутствие ярких источников света, изменения в структуре газовых облаков и их взаимодействие с ещё не существующими звездами сыграли решающую роль в формировании современных галактик. Исследования тёмных веков помогают астрономам разобраться в том, как происходили первые космологические процессы и как образовывались первые звезды.

"Этот период является одним из ключевых для понимания появления структуры в ранней Вселенной," — отмечают исследователи.

Что удалось узнать из новых наблюдений

С помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array, который уже более десяти лет проводит исследования слабых радиосигналов в Западной Австралии, учёным удалось составить спектр мощности линии 21 см в эпоху реионизации. Ранее полученные данные предоставляют новые удивительные результаты: водород в межгалактическом пространстве начал нагреваться уже примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва, задолго до появления первых полноценны́х звёзд.

Исходя из новых наблюдений, можно сделать вывод, что Вселенная в конце тёмных веков была не только тёмной, но и тёплой. Межгалактический газ, похоже, был подогрет до определённой температуры ещё до появления ярких звёзд. Это открытие может изменить наши представления о развитии ранней Вселенной.

Одним из возможных объяснений этому феномену является рентгеновское излучение, исходящее от ранних чёрных дыр. Эти объекты могли поглощать вещество и излучать высокоэнергетические фотоны, постепенно нагревая окружающий водород. Однако, исследователи предполагают, что есть и другие возможные источники нагрева, и дальнейшие наблюдения будут направлены на точную интерпретацию этих данных.

Значение новых данных для астрофизики

Недавние наблюдения, проведённые с помощью мощных радиотелескопов, дали уникальную возможность заглянуть в раннюю Вселенную и начать реконструировать её развитие в самые важные моменты. Линия 21 см остаётся важнейшим инструментом для изучения тёмных веков и эпопеи реионизации. Полученные данные помогают не только более точно оценить время возникновения первых звёзд, но и уточнить процессы, которые привели к появлению галактик.

Линия 21 см даёт астрономам возможность "прочертить карту" ранней Вселенной, исследуя огромное количество водородных облаков. Эта линия помогает изучать период реионизации и движение межгалактического газа в это время. Изучение тёмных веков помогает глубже понять, как образовывались галактики и как взаимодействовали первые звезды. Использование рентгеновского излучения чёрных дыр как возможного механизма нагрева газов в это время открывает новые горизонты в исследовании ранней Вселенной.

Что следующее в исследованиях тёмных веков?

Как отмечают учёные, в ближайшие годы можно ожидать значительные достижения в исследовании тёмных веков. С развитием новых радиотелескопов и улучшением методов анализа данных астрономы надеются раскрыть ещё больше тайн этого загадочного периода. Прогнозируется, что будущие наблюдения смогут более точно определить, что именно заставляло межгалактический газ нагреваться до высокой температуры, и как это влияло на появление первых звёзд и формирование первых галактик.

