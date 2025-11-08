Прошел несколько радиодиагностических процедур и теперь знаю, насколько они безопасны

Радиация, безусловно, ассоциируется с опасностью, поскольку в больших дозах она может привести к лучевой болезни. Однако на практике радиоактивное облучение используется и в медицинских целях. В частности, различные методы радиодиагностики позволяют диагностировать рак, оценить состояние органов или обнаружить переломы. Вопрос, который беспокоит многих пациентов, заключается в том, насколько эти методы безопасны и какие дозы облучения могут быть вредными. В Международный день радиологии главный врач диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Оксана Платонова поделилась своими знаниями о рисках и безопасных нормах радиодиагностики.

Методы радиодиагностики и их безопасность

Когда речь заходит о радиодиагностике, важно понимать, что существуют разные типы исследований, которые могут нести как потенциальную пользу, так и риски. По словам Оксаны Платоновой, не все методы связаны с облучением организма. Например, УЗИ и МРТ — это методы, которые не используют ионизирующее излучение и не наносят вреда здоровью.

УЗИ (ультразвуковое исследование) использует звуковые волны, а не радиацию, поэтому этот метод можно считать безопасным. МРТ (магнитно-резонансная томография) работает с магнитным полем и радиоволнами, не применяя ионизирующего излучения.

Однако существует ряд методов, которые используют ионизирующее излучение, что сопряжено с потенциальной радиационной нагрузкой. К таким методам относятся:

рентгенография;

флюорография;

маммография;

компьютерная томография (КТ);

ангиография;

ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография с КТ).

Наиболее опасные методы и дозы облучения

Наибольшую дозу облучения дает ПЭТ/КТ, который сочетает введение радиофармпрепарата и компьютерную томографию. В зависимости от конкретного случая, доза может составлять 20-25 мЗв, что уже приближается к максимальным дозам радиации.

Примечание: мЗв (миллизиверт) — единица измерения радиационной дозы, которая используется для оценки воздействия на организм.

Также к высокооблучаемым методам относятся:

КТ брюшной полости и таза (особенно при многофазных исследованиях) — дозы могут достигать 8-12 мЗв.

Ангиография , особенно коронарная или нейроангиография, — процедуры с флуороскопией могут дать до 10-15 мЗв.

ПЭТ/КТ всего тела - доза облучения составляет 15-25 мЗв, что соответствует 5-10 годам естественного фона радиации.

Но важно понимать, что все эти исследования проводятся исключительно по показаниям, и их польза для диагностики заболевания многократно превосходит возможные риски.

Какие дозы считаются опасными?

Задача медицины — минимизировать риски и при этом не упустить важные заболевания. По мнению Оксаны Платоновой, доза ниже 100 мЗв не представляет реальной угрозы для здоровья. Однако, если доза превышает 100 мЗв, появляется статистически доказанный риск развития рака и лейкозов.

Для лучевой болезни порог составляет 1000 мЗв (1 Зв). При таких дозах развивается острая лучевая болезнь, которая требует немедленного лечения.

Интересно, что мы ежедневно подвергаемся фоновому облучению от природных источников, таких как космос, радон, почва и другие природные факторы. Средняя доза радиации из этих источников составляет 2-3 мЗв в год. В некоторых регионах, например, в Рамсаре (Иран), уровень радиации может достигать 260 мЗв в год, но это не сопровождается ростом заболеваемости раком.

Таблица: Сравнение доз облучения различных методов радиодиагностики

Метод диагностики Доза облучения (мЗв) Эквивалент в годовом радиационном фоне Частота проведения УЗИ Нет облучения Нет Нет ограничений МРТ Нет облучения Нет Нет ограничений Рентген грудной клетки 0.1 мЗв 3-10 дней фона По показаниям Флюорография 0.03–0.1 мЗв 3-10 дней фона Не более 1 раза в год Маммография 0.4 мЗв 7 недель фона Раз в 1-2 года Томосинтез молочной железы 0.5–0.8 мЗв 2-3 месяца фона Вместо или вместе с маммографией КТ головного мозга 1-2 мЗв 4-8 месяцев фона По показаниям КТ грудной клетки 5-7 мЗв 2-3 года фона По показаниям КТ брюшной полости и таза 8–12 мЗв 3-5 лет фона По показаниям ПЭТ/КТ всего тела 15–25 мЗв 5-10 лет фона Раз в 3-6 месяцев (при онкологических показаниях) Ангиография 3–15 мЗв 1-5 лет фона По показаниям

Сколько раз в год можно делать МРТ и УЗИ?

Одним из главных преимуществ методов, таких как УЗИ и МРТ, является отсутствие радиационной нагрузки на организм. Поэтому частота их проведения не ограничена. Однако не следует забывать, что они могут быть не всегда доступны или могут вызвать минимальное воздействие на ткани, как это происходит с ультразвуковыми волнами или магнитным полем при МРТ.

Частота проведения флюорографии и рентгеновских исследований

Рентген и флюорография имеют низкие дозы облучения:

Рентген грудной клетки дает дозу около 0.1 мЗв, что соответствует 3-10 дням естественного радиационного фона.

Флюорография дает дозу 0.03-0.1 мЗв, что также эквивалентно 3-10 дням облучения.

Важно понимать, что для диагностики флюорография рекомендуется проходить не более одного раза в год, а рентген — по медицинским показаниям, поскольку они помогают в диагностике заболеваний, таких как пневмония или туберкулез.

Маммография и томосинтез молочной железы

Для женщин старше 40 лет рекомендована маммография, которая дает дозу облучения около 0.4 мЗв (приблизительно 7 недель естественного радиационного фона). Она может быть выполнена раз в 1-2 года.

Томосинтез молочной железы используется в качестве дополнения к маммографии и дает дозу от 0.5 до 0.8 мЗв (2-3 месяца фона).

КТ: сколько можно делать в год?

Количество КТ в год зависит от целей диагностики и метода исследования.

Низкодозная КТ легких дает дозу всего 1-1,5 мЗв и может быть выполнена дважды в год, если проводится скрининг на рак легких у курильщиков.

КТ головного мозга - доза 1-2 мЗв (4-8 месяцев фона).

КТ грудной клетки - доза 5-7 мЗв (2-3 года фона).

ПЭТ/КТ всего тела - доза 15-25 мЗв (5-10 лет фона).

Повторные исследования КТ проводят только по строгим показаниям, поскольку избыточная доза облучения может быть вредной.

Ангиография: насколько она опасна?

Ангиография используется в основном для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от типа процедуры, дозы радиации могут варьироваться от 3 до 15 мЗв, что эквивалентно 1-5 годам фона. Эту процедуру проводят только по медицинским показаниям, например, при инфаркте или инсульте.

Как снизить риски радиодиагностики?

Современные технологии позволяют минимизировать дозы радиации и провести точную диагностику при минимальном риске. Для этого важно соблюдать следующие принципы:

Обоснование - исследование должно быть проведено только в случае реальной необходимости. Оптимизация - минимизация дозы радиации, необходимой для получения точной информации. Ограничение - учет общей дозы радиации, полученной пациентом в течение времени.

Все эти методы радиодиагностики, даже те, которые используют ионизирующее излучение, не являются опасными, если они проводятся по показаниям врача и соблюдаются меры безопасности.

Противопоказания к радиодиагностике

Нет абсолютных противопоказаний для проведения МРТ, КТ или других методов обследования, однако врачи учитывают состояние пациента и, в случае беременности или детского возраста, тщательно оценивают соотношение пользы и риска. Для всех исследований с облучением важно, чтобы процедура проводилась только при наличии медицинских показаний.